Симфония видео и звука: Toshiba TV объединяется с муз. продюсерами для #MakingSoundVisible

News provided by

Toshiba TV

04 Oct, 2023, 22:33 ET

Симфония изображения и звука: Toshiba TV объединяется с талантливыми музыкальными продюсерами, чтобы сделать звук видимым (#MakingSoundVisible)

ГОНКОНГ, 5 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- В нашу динамичную цифровую эпоху домашние развлечения стали жизненно важным аспектом образа жизни, и телевизор Toshiba TV Z870 должен создать богатый визуальный фон для каждого звука. Эта модель на основе технологии Mini LED синхронизирует с музыкой захватывающее изображение для усиления каждой ноты музыки, превращая дом в завораживающий концертный зал.

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Чтобы приблизиться к полному музыкальному разрешению Toshiba TV Z870, ниже есть пробное видео, позволяющее взглянуть на соблазнительную магию, раскрывающуюся, когда исключительные характеристики телевизора объединяются с искусством создания музыки в стремлении сделать звук видимым (#MakingSoundVisible)

Эта новая траектория демонстрирует неразрывную гармонию возможностей Toshiba TV Z870 для воспроизведения музыки профессионального уровня. Для тех, кто понимает, что музыка — это прежде всего глубина звука, REGZA Bass Woofer Pro создает глубоко резонирующее ощущение от звука. Звук осторожно расслаивается, чтобы зрители могли различать ноты, такты и ритм. Звук Toshiba TV Z870 также улучшается системой объемного звука ZR 2.1.2 с направленным вперед динамиком — система обеспечивает объемное погружение, а динамик — точно направленное распространение звука.

Формирующая яркие сцены и добавляющая глубину в каждую последовательность технология Quantum Dot Color также используется в линейке Z870; а с помощью REGZA Engine ZRi телевизоров Toshiba TV старательно повышается четкость изображения и звука.

Присоединяйтесь в социальных сетях и погрузитесь в мир чувственного великолепия благодаря кампании #MakingSoundVisible. По сути, #MakingSoundVisible — это о той магии, которая происходит, когда Toshiba TV Z870 встречается с музыкальными продюсерами, и они исследуют чарующую синергию высококачественного звука и изображения. Подключайтесь к обсуждению в социальных сетях звука и изображения и исследуйте другие функции Z870. Не упускайте возможность поучаствовать, узнать и выиграть отличные подарки, давайте сделаем звук видимым (#MakingSoundVisible) вместе!

О бренде Toshiba TV

История производства телевизоров Toshiba TV насчитывает более 70 лет. Сильная ДНК изобретений и инновационных идей позволила Toshiba TV создать большое количество телевизоров, определенные функции которых были реализованы впервые в мире. Благодаря высокому качеству изображения Toshiba TV многие люди получают незабываемые впечатления и осваивают новые стили просмотра.

Для получения дополнительной информации следите за Toshiba TV на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fkP_L8LIiWQ 

SOURCE Toshiba TV

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