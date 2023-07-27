Беспрецедентная аудиовизуальная синергия: компания Toshiba TV сдержала свое обещание

News provided by

Toshiba TV

27 Jul, 2023, 10:00 ET

ГОНКОНГ, 27 июля 2023 г. /PRNewswire/-- На протяжении десятилетий компания Toshiba TV неизменно поставляет смарт-телевизоры премиум-класса с разрешением 4K, оснащенные передовыми технологиями и несметным числом интеллектуальных функций для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.

К числу таких продуктов относятся успешные на рынке серии C350 и M550, первая из которых обеспечивает поразительную четкость изображения в формате 4K с хорошо сбалансированным и иммерсивным звуком, а вторая — реалистичное изображение с эффектом присутствия и потрясающий звук.

В настоящее время в ассортименте продуктов компании Toshiba TV выделяется ультрасовременная модель телевизора X9900L и совершенно новая модель Z870. Эти высококлассные модели обладают выдающимся набором функций, которые достойны ожидания.

В основе каждой динамической характеристики моделей X9900L и Z870 лежит разработанный компанией Toshiba TV фирменный процессор REGZA Engine в сочетании с аудиосистемой REGZA Power Audio. В отдельных случаях для достижения наилучшего качества звучания и изображения модель Z870 оснащена технологиями REGZA Engine ZRi и REGZA Power Audio Pro+.

Что касается четкости отображения движущихся объектов, то здесь модели Z870 и X9900L просто великолепны. Модель X9900L оснащена технологией Ultimate Motion с частотой обновления 120 Гц, а совершенно новая модель Z870 имеет первый в своем роде дисплей с частотой обновления 144 Гц для первоклассного отображения движущихся объектов. Это инновационная разработка, обеспечивающая плавность движений и исключительную четкость изображения при просмотре динамичных сцен, например в спортивных состязаниях, боевиках и играх.

Еще одной ключевой особенностью OLED-телевизора X9900L является технология Tru Color OLED, обеспечивающая реалистичное изображение с яркими, реалистичными цветами и идеальными оттенками черного. Она функционирует вместе с системой Tru Screen Sound, которая впечатляющим образом синхронизирует динамическое звучание с движением на экране.

Очевидно, что каждый продукт в ассортименте компании Toshiba TV разработан в соответствии со стремлением к гибкости и новаторству, что предоставляет потребителям широкий выбор вариантов для удовлетворения их уникальных потребностей и бюджетов.

Последняя новинка: уже этим летом на рынках появится модель телевизора Toshiba TV Z870, которая обещает невиданную ранее аудиовизуальную синергию. Предполагается, что это станет грандиозным шагом в развитии телевизионных технологий.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 71-летнюю историю в производстве телевизоров. Следуя своим традициям изобретений и инновационных идей, компания Toshiba TV выпустила множество телевизоров с новыми функциями. Toshiba TV подарили незабываемые впечатления и новые ощущения от просмотра многим людям во всем мире благодаря высокому качеству изображения.

Для получения более подробной информации следите за новостями Toshiba TV в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

SOURCE Toshiba TV

Also from this source

Niespotykana synergia dźwięku i obrazu - Toshiba TV dotrzymuje obietnicy

Beispiellose audio-visuelle Synergie: Toshiba-TV hält Versprechen ein

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.