Воплощенное совершенство: новинки от Toshiba TV

ГОНКОНГ, 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Toshiba TV заявила о своей приверженности подлинности, инновациям и превосходному мастерству. Кроме того, бренд славится своей искренней преданностью клиентам и непрерывными усилиями, направленными на поддержание классического совершенства в каждом поколении.

В соответствии с этим Toshiba TV планирует в июне 2023 г. представить три успешных модельных серии из различных линеек своей продукции: Toshiba TV C350, M550 и новейшая модель X9900L по самым выгодным ценам.

С момента выпуска Toshiba TV C350 начального уровня эта серия вызвала ажиотаж на мировом рынке телевизоров, благодаря доступным ценам без ущерба для функциональности. Ее модели разработаны с использованием дисплея 4K, голосового управления и оснащены функциями Dolby Atmos и Dolby Vision, которые обеспечивают превосходные аудио- и визуальные характеристики.

Серия телевизоров Toshiba TV M550 series среднего сегмента оснащена разработанными компанией Toshiba TV технологиями REGZA Engine 4K Pro, REGZA Power Audio Pro, Quantum Dot Color, и полноматричной локальной регулировкой яркости для улучшения изображения, цвета и звука. Серия M550 высоко ценится за ее способность обеспечивать по-настоящему захватывающее качество кинематографического просмотра.

Последней, но не менее важной серией Toshiba TV, которая будет представлена в этом сезоне, является X9900L – флагманский продукт линейки OLED 4K с более впечатляющими характеристиками: частота обновления 120 Hz, OLED REGZA Engine для идеального совершенного черного цвета, Tru Color OLED, мощный оптимизатор изображений с искусственным интеллектом, технология REGZA Power Audio Extreme, обеспечивающая Tru Screen Sound, Tru Bass Processor и объемный звук REGZA 5.1.2. Модель X9900L похоже обречена на успех по всему миру, поскольку она комплектуется всеми элементами новейшего телевизора цифровой эпохи.

Уже в июне вышеперечисленные модели Toshiba TV будут доступны по лучшим ценам на таких платформах: Best Buy (США), M Video (Россия), Amazon и Flipkart (Индия), Good Guys (Австралия), Falabella (Перу), Carrefour и Via Varejo (Бразилия) и т. д. И это ожидание действительно того стоит.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 71-летнюю историю в производстве телевизоров. Благодаря этому богатому наследию и новаторским идеям, компания Toshiba TV первая выпустила множество телевизоров с передовыми технологиями. Toshiba TV подарили незабываемые впечатления и новые ощущения от просмотра многим людям во всем мире благодаря высокому качеству изображения.

Для получения более подробной информации следите за новостями Toshiba TV на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

SOURCE Toshiba TV