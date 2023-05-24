Воплощенное совершенство: новинки от Toshiba TV

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Toshiba TV

24 May, 2023, 12:52 ET

ГОНКОНГ, 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Toshiba TV заявила о своей приверженности подлинности, инновациям и превосходному мастерству. Кроме того, бренд славится своей искренней преданностью клиентам и непрерывными усилиями, направленными на поддержание классического совершенства в каждом поколении.

В соответствии с этим Toshiba TV планирует в июне 2023 г. представить три успешных модельных серии из различных линеек своей продукции: Toshiba TV C350, M550 и новейшая модель X9900L по самым выгодным ценам.

С момента выпуска Toshiba TV C350 начального уровня эта серия вызвала ажиотаж на мировом рынке телевизоров, благодаря доступным ценам без ущерба для функциональности. Ее модели разработаны с использованием дисплея 4K, голосового управления и оснащены функциями Dolby Atmos и Dolby Vision, которые обеспечивают превосходные аудио- и визуальные характеристики.

Серия телевизоров Toshiba TV M550 series среднего сегмента оснащена разработанными компанией Toshiba TV технологиями REGZA Engine 4K Pro, REGZA Power Audio Pro, Quantum Dot Color, и полноматричной локальной регулировкой яркости для улучшения изображения, цвета и звука. Серия M550 высоко ценится за ее способность обеспечивать по-настоящему захватывающее качество кинематографического просмотра.

Последней, но не менее важной серией Toshiba TV, которая будет представлена в этом сезоне, является X9900L – флагманский продукт линейки OLED 4K с более впечатляющими характеристиками: частота обновления 120 Hz, OLED REGZA Engine для идеального совершенного черного цвета, Tru Color OLED, мощный оптимизатор изображений с искусственным интеллектом, технология REGZA Power Audio Extreme, обеспечивающая Tru Screen Sound, Tru Bass Processor и объемный звук REGZA 5.1.2. Модель X9900L похоже обречена на успех по всему миру, поскольку она комплектуется всеми элементами новейшего телевизора цифровой эпохи.

Уже в июне вышеперечисленные модели Toshiba TV будут доступны по лучшим ценам на таких платформах: Best Buy (США), M Video (Россия), Amazon и Flipkart (Индия), Good Guys (Австралия), Falabella (Перу), Carrefour и Via Varejo (Бразилия) и т. д. И это ожидание действительно того стоит.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 71-летнюю историю в производстве телевизоров. Благодаря этому богатому наследию и новаторским идеям, компания Toshiba TV первая выпустила множество телевизоров с передовыми технологиями. Toshiba TV подарили незабываемые впечатления и новые ощущения от просмотра многим людям во всем мире благодаря высокому качеству изображения.

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SOURCE Toshiba TV

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