Бостонский университет назначает 11-м президентом Мелиссу Л. Гиллиам

News provided by

Boston University

04 Oct, 2023, 10:01 ET

Являясь проректором Университета штата Огайо, врачом и ученым, она привнесет в Бостонский университет свою страсть к искусству и гуманитарным наукам, а также два десятилетия руководства в сфере высшего образования.

БОСТОН, 4 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Бостонский университет сегодня объявил, что Мелисса Л. Гиллиам (Melissa L. Gilliam), исполнительный вице-президент и проректор Университета штата Огайо, выдающийся преподаватель, ученый, исследователь и врач, станет 11-м президентом Бостонского университета. Она начнет работу на этой должности 1 июля 2024 г.

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Dr. Melissa L. Gilliam will be Boston University's 11th President.
Dr. Melissa L. Gilliam will be Boston University's 11th President.

Г-жа Гиллиам, является национальным лидером в области комплектования профессорско-преподавательского состава и поддержки успеха студентов, поборницей многообразия и инклюзивности, а также профессором акушерства и гинекологии, чья научная деятельность ориентирована на разработку методов интервенции для улучшения здоровья и благополучия подростков. Г-жа Гиллиам, которая помимо своей работы в сфере науки и медицины изучала английскую литературу и философию в Йельском университете и политологию в Оксфорде, говорит, что она воспитана с пониманием социальной важности искусства и культуры. Ее покойный отец, Сэм Гиллиам (Sam Gilliam), был новатором с области абстрактной живописи, известным своим творческим путем непрерывных экспериментов и инноваций. А ее мать, Дороти Гиллиам (Dorothy Gilliam), была передовым журналистом и первой черной женщиной-репортером, нанятой изданием Washington Post. Ее родители привили ей интеллектуальную любознательность и твердую убежденность в важности гражданской вовлеченности и служения обществу.

Бостон и Бостонский университет не новая территория для г-жи Гиллиам. Она окончила медицинский факультет Гарвардского университета, и в рамках одного из ее летних проектов на факультете сотрудничала с исследователями факультета здравоохранения Бостонского университета, участвуя в их проекте в Эквадоре, направленном на изучение здоровья пожилых людей.

«Меня очень вдохновляет то, как Бостонский университет вовлечен в жизнь города и как эта вовлеченность стала отличительным знаком Бостонского университета, — сказала доктор Гиллиам. — Я с нетерпением жду возможности слушать людей, учиться у них и понимать их. Мой стиль руководства заключается в том, чтобы слушать других людей, налаживать совместную работу и расширять их возможности. Это лучший метод управления крупными организациями, воодушевления каждого, вовлечения в работу и предоставления возможностей делать больше, чем люди сами ожидают от себя. Эта философия является основой децентрализованного управления и необходимым компонентом для процветания университета».

Г-жа Гиллиам приходит на место Роберта Э. Брауна (Robert A. Brown), который занимал должность 10-го президента Бостонского университета с 2005 года до ухода в отставку этим летом. За 18 лет его работы на этом посту Бостонский университет вчетверо увеличил размеры своего фонда пожертвований, открыл двери более многообразному составу студентов, прочно занял место ведущего частного городского исследовательского учреждения и мирового лидера в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Кеннет Фриман (Kenneth Freeman), временный исполняющий обязанности президента Бостонского университета после ухода г-на Брауна, будет оставаться на этом посту, пока г-жа Гиллиам не начнет работу в июле, и поможет ей войти в должность в течение весенних месяцев.

Ее назначение завершает поиск, который длился более года и привлек почти 400 потенциальных кандидатов со всего мира. Сотни студентов, членов профессорско-преподавательского состава, технического персонала и бывших выпускников университета приняли участие в этом процессе, делясь характеристиками и квалификационными качествами, которые они надеялись увидеть у следующего президента. Их вклад помог сформировать профиль президента и послужил направлением для работы комитета по подбору президента из 16 человек. Совет попечителей Бостонского университета в среду провел голосование, подтвердив назначение г-жи Гиллиам.

«То, что мы смогли привлечь столь высококвалифицированных кандидатов, с такими огромными способностями, служит свидетельством достижений и импульса развития Бостонского университета, — сказал Ахмасс Факахани (Ahmass Fakahany), председатель попечительского совета Бостонского университета. — Мы переживаем невероятный переходный момент, и мы заслужили право на большие мечты и реализацию потенциала этого университета. Приход доктора Мелиссы Гиллиам является огромным шагом в этом направлении».

Читайте подробнее в сегодняшней истории Бостонского университета Бостонский университет назначает 11-м президентом Мелиссу Л. Гиллиам.

О Бостонском университете 
Основанный в 1839 году Бостонский университет является международно признанным учреждением высшего образования и научных исследований. Университет насчитывает почти 37 000 студентов и является одним из крупнейших частных очных университетов в США. Бостонский университет состоит из 17 факультетов и колледжей, а также включает в себя факультет вычислительной техники и информатики и ряд междисциплинарных центров и институтов, являющихся неотъемлемой частью научно-исследовательской и преподавательской миссии университета. В 2012 году Бостонский университет вступил в Ассоциацию американских университетов (Association of American Universities, AAU), консорциум ведущих научно-исследовательских университетов в США и Канаде.

Контакты для СМИ:
Рейчел Лапал Кавальярио
(617) 353-7628
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2235402/Boston_University_Melissa_Gilliam.jpg 

SOURCE Boston University

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