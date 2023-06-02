В Макао стартует 14-й Международный форум инвестиций в инфраструктуру и строительство

МАКАО, 2 июня 2023 /PRNewswire/-- 1 июня в Макао стартовал 14-й Международный форум инвестиций в инфраструктуру и строительство ("IIICF" или "Форум"), организованный Китайской международной ассоциацией подрядчиков и торговли Макао и Investment Promotion Institute. Форум этого года, являющийся одним из наиболее влиятельных ежегодных мероприятий в секторе глобальной инфраструктуры, посвященный теме "Экологически чистое, цифровое и интеллектуальное взаимовыгодное сотрудничество", собрал более 3 000 отраслевых элит из более чем 700 учреждений более чем в 60 странах и регионах, включая 40 гостей министерского уровня.

IIICF

С докладами на Форуме выступили Го Тинтин, вице-министр торговли Китая, Амарсайхан Саинбуян, заместитель премьер-министра Монголии, Дин Яньчжан, председатель правления Power Construction Corporation Китая, Майк Элтон Мпоша, министр Водоснабжения и санитарии Замбии, Дай Хеген, председатель совета директоров China National Chemical Engineering Group, и Лу Цилян, президент CRRC Corporation.

Форум представил собой специализированную выставку, которая привлекла беспрецедентное число экспонентов, превзойдя предыдущие события. Среди ярких участников были China Communications Construction, China Construction Engineering, China Railway Construction, China Electric Power Construction, China Energy Engineering, CRRC Corporation, China Poly Group, Metallurgical Corporation of China, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction, Norinco International, Genertec International, Beijing Urban Construction, Beijing Construction Engineering, Shanghai Tunnel Engineering, Shaanxi Construction Engineering, Hunan Construction Investment Group и другие всемирно известные подрядчики, а также Huawei, Caterpillar, XCMG, Volvo, LiuGong и многие другие ведущие производители, поставщики и учреждения.

Во время выставки впечатляющие 90% стендов представили экспонаты, специально посвященные трем важнейшим аспектам:

Региональной связи, демонстрирующей выдающиеся достижения, достигнутые в ходе десятилетней разработки Инициативы «Пояс и путь».

Низкоуглеродному лидерству и экологически ориентированным решениям: данный сегмент был сосредоточен на продвижении широкого спектра экологически чистых и низкоуглеродных технологий для развития инфраструктурных проектов, а также экспонаты, в которых основное внимание уделяется инновациям в области чистой энергии, умным городам и экологически чистым строительным практикам, включая экологичные здания;

Цифровому интеллекту и технологиям: демонстрируя мастерство и уровень цифровых инноваций, эта часть подчеркнула возможности мобильных интеллектуальных решений, новейшего инженерного оборудования и передовых строительных материалов. Все вместе, они эффективно отражают мировой аудитории силу и технологические достижения китайских подрядчиков.

Подробная информация представлена на сайте: http://en.iiicf.org/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2091518/IIICF.jpg

SOURCE China International Contractors Association