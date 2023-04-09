Управление по туризму правительства Макао запускает акцию «2 билета по цене 1» для самолетов, автобусов и паромов

Широкий выбор скидок поможет прекрасно провести время в Макао

МАКАО, 10 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- После смягчения эпидемиологических ограничений Управление по туризму правительства Макао совместно с авиакомпанией Air Macau запустило рекламную кампанию, направленную на привлечение иностранных туристов к посещению этого города после действовавших на протяжении нескольких лет ограничений на поездки. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 30 июня 2023 года туристы могут воспользоваться ограниченным по времени предложением «Купи один, получи второй бесплатно» при покупке билета в оба конца у авиакомпании Air Макао с вылетом из Сингапура, Южной Кореи, Японии, Таиланда или Вьетнама и конечным пунктом назначения в Макао.

Book your air tickets with Air Macau to enjoy Buy 1 Get 1 Free

Управление по туризму правительства Макао также недавно запустило программу «Макао приглашает» совместно с операторами общественного транспорта, в рамках которой ночующим в Макао туристам предлагаются бесплатные обратные билеты, что стимулирует продление сроков поездки. Предложение доступно только для резидентов Гонконга, Тайваня, а также зарубежных туристов, посещающих Гонконг. В течение периода проведения рекламной акции (с 10 апреля по 30 июня) эта программа распространяется на большинство услуг, включая услуги наземного транспорта, предоставляемые компаниями HK-MO Express, One Bus Hong Kong Macau и Eternal East Cross-Border Coach, и услуги водного транспорта, предоставляемые компаниями TurboJet и Cotai Water Jet (поездка на пароме займет всего 1 час).

Пленительная культура Макао

Макао, включенный ЮНЕСКО в 2017 году в «Сеть творческих городов» в категории «Гастрономия», широко известен своим кулинарным разнообразием, и именно кулинария — один из лучших способов познакомиться с этим городом. В Макао сочетаются португальское и китайское наследие. Туристы могут насладиться шиком этого города, в котором Восток встречается с Западом, прогуливаясь по улицам и переулкам, посещая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, а также наслаждаясь стильной стороной города, создаваемой современными магазинами и развлекательными центрами.

Для демонстрации многогранного очарования Макао Управление по туризму правительства Макао развернуло кампанию под названием «Знакомство с Макао без границ» с разнообразными тематическими мероприятиями, на которых представлены местные произведения искусства и насыщенная культурная жизнь города. Мероприятия проводятся со следующими месячными темами: «Весна в искусстве» (апрель), «Веселимся от души» (май), «Вкусный июнь» (июнь), «Летний зной» (июль и август), «Восхищение осени» (сентябрь), «Праздничный октябрь» (октябрь), «Формула ноября» (ноябрь) и «Ослепительный декабрь» (декабрь).

Более подробная информация представлена на официальных веб-сайтах Управления по туризму правительства Макао и авиакомпании Air Macau.

https://www.macaotourism.gov.mo/

http://www.airmacau.com.mo/#/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2048141/image.jpg

SOURCE Macao Government Tourism Office