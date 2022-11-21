После Зимней Олимпиады 2022 года Китай впервые проводит домашние соревнования на льду

News provided by

The Information Office of Yichun Municipality

Nov 21, 2022, 17:44 ET

ИЧУНЬ, Китай, 22 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- После Зимней Олимпиады 2022 года Китай возвращается к зимнему спорту. С 13 по 19 ноября 2022 года в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая прошел Всекитайский турнир по кёрлингу. Это было первое в Китае мероприятие на льду после Зимней Олимипады, в котором приняли участие более 120 игроков из 24 национальных команд и 8 регионов.

Continue Reading
The 2022 Chinese Curling League (Yichun) was held in Yichun City.
The 2022 Chinese Curling League (Yichun) was held in Yichun City.
The 2022 Chinese Curling League (Yichun) was held in Yichun City.
The 2022 Chinese Curling League (Yichun) was held in Yichun City.

Согласно Информационному бюро муниципалитета Ичунь, в преддверии Зимней Олимпиады 2026 года этот турнир будет помогать в проверке эффективности тренировок игроков, отборе большего числа спортсменов, постоянном содействии долгосрочному развитию китайского кёрлинга и повышении общей эффективности национальных команд.

В последние годы город Ичунь активно развивает ледовые и снежные виды спорта и стремится стать «родным городом керлинга». Город, известный своими лесами и находками окаменелых останков динозавров, является важным экологическим туристическим центром на севере Китая. Это крупнейший город в Китае с лесным покровом на уровне 84,7% и самыми большими нетронутыми лесами корейской сосны. После окончания Зимней Олимпиады Ичунь будет развивать свою экологически чистую экономику кёрлинга, и привлекать большее число людей к участию в спорте за счет развития культуры кёрлинга.

Ссылки на вложенные изображения:
Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434380
Подпись: в городе Ичунь прошел Всекитайский турнир по кёрлингу 2022 года.

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434391
Подпись: в городе Ичунь прошел Всекитайский турнир по кёрлингу 2022 года.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1952242/1_2022_Chinese_Curling_League.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1952241/2_2022_Chinese_Curling_League.jpg

SOURCE The Information Office of Yichun Municipality

Also from this source

Chiny organizują pierwsze krajowe zawody na lodzie i śniegu po...

China celebra el primer evento nacional de hielo y nieve en la...

Explore

More news releases in similar topics