В Фанчэнгане проходит 3-й международный форум по инновациям и сотрудничеству в медицине

Расширение глобального сотрудничества в области медицины и ускорение взаимного развития посредством инклюзивного обмена

ПЕКИН, 4 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- 26 ноября в Фанчэнгане, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, состоялся 3-й международный форум по инновациям и сотрудничеству в медицине. Форум на тему «Укрепление открытости и сотрудничества в медицине, создание здорового будущего для человечества» собрал более 400 участников, в том числе должностных лиц сферы медицины и здравоохранения, отраслевых специалистов и представителей предприятий и организаций, работающих в секторах медицины и здравоохранения. Участники форума прибыли из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ASEAN, чтобы внести свой вклад в динамичный обмен идеями и сотрудничество.

Целью проведения форума было улучшение механизмов регионального, диверсифицированного, интегрированного и устойчивого взаимодействия, что укрепило роль форума как моста для ведения диалога и взаимодействия между странами, принимающими участие в китайской инициативе «Пояс и путь», и странами ШОС. Используя возможности организаций ШОС и ASEAN, форум пытался расширить глобальные инновации и сотрудничество в сфере медицины, оптимизировать распределение медицинских ресурсов и повысить глобальный стандарт здравоохранения. Это позволит людям разного происхождения иметь доступ к высококачественным и соответствующим международным стандартам услугам здравоохранения по приемлемой цене.

Цуй Ли (Cui Li), заместитель председателя Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству (КДДС), сказала, что форум развился в важнейшую платформу для участия Китая в гуманитарных медицинских обменах и инновационных партнерствах со странами ШОС и ASEAN. КДДС стремится укреплять сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения между странами ШОС. В его задачи входит обмен знаниями и опытом, касающимися пилотных свободных международных медицинских зон, поддержка сотрудничества в фармацевтической отрасли и здравоохранении, расширение обмена информацией и совместных исследований, обучение специалистов в сфере здравоохранения и ключевая роль в повышении качества глобальных инициатив в области здоровья и благополучия.

В рамках форума прошли церемония открытия, вступительные речи, семинары и церемония закрытия. В ходе церемонии открытия были подписаны контракты по 25 проектам, каждый из которых предполагает сотрудничество между провинцией или городом Китая, в том числе провинциями Гуандун и Цзянсу, Пекином и Шанхаем, и зарубежными странами, включая Венгрию, Казахстан, Индонезию, Таиланд и Вьетнам. Проекты охватывают фармацевтическое производство, традиционную медицину, безопасность и здоровую питательность пищевых продуктов и в общей сложности предполагают инвестиции в размере 21,9 млрд юаней.