Мировые лидеры дадут 826 млн долл. США на программу «Образование без промедления»

Мировые лидеры объявили на конференции высокого уровня по финансированию о взносах в размере 826 млн долл. США на программу «Образование без промедления»

Германия и Великобритания возглавили список из 17 доноров глобального фонда ООН по обеспечению образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях, который расширяет свои обязательства и планирует охватить 20 миллионов детей в течение следующих четырех лет.

ЖЕНЕВА, 17 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Мировые лидеры пообещали дать 826 миллионов долларов США на программу «Образование без промедления» (ECW), направленную на решение глобальной задачи по обеспечения образования для 222 миллионов девочек и мальчиков, пострадавших от кризисов.

Эти революционные заявления были сделаны на Конференции высокого уровня по финансированию ECW 16-17 февраля в Женеве (Швейцария).

“Today we make history in our global efforts to ensure children impacted by conflict, climate change and other crises are able to access quality learning opportunities." - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.

В общей сложности 17 доноров объявили о своих взносах на ECW, включая пять обязательств от новых доноров: организации Global Business Coalition, Италии, Катара, Испании и банка Zürcher Kantonalbank. Чуть более чем через месяц в новом многостороннем Стратегическом плане фонда 2023-2026 эти важнейшие обязательства уже составляют более половины от 1,5 млрд долл. США, необходимых для охвата 20 миллионов детей и подростков.

Во всем мире 222 миллиона детей, затронутых конфликтами, изменением климата, принудительным перемещением и другими затяжными кризисами, срочно нуждаются в качественном образовании.

«Без образования не существует демократии. Мы должны иметь возможность рассчитывать на хорошо образованные будущие поколения», — заявил Федеральный советник Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис (Ignazio Cassis).

Швейцария проводит совместно с ECW и правительствами Колумбии, Германии, Нигера, Норвегии и Южного Судана Конференцию высокого уровня по финансированию.

Германия остается крупнейшим донором ECW. «Сегодняшние обязательства помогут миллионам наиболее уязвимых молодых людей. Германия уже объявила в прошлом году, что мы поддержим Стратегический план по оказанию помощи этим детям в размере 210 миллионов евро на следующие четыре года», — заявил федеральный министр Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Великобритания взяла на себя самое крупное на сегодняшний день новое обязательство, объявив о выделении 80 миллионов фунтов на новое финансирование ECW. «Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях, потому что мы отказываемся бросить на произвол судьбы 222 миллиона детей и подростков, пострадавших от ужасов войны, стихийных бедствий и вынужденного перемещения», — заявил глава Министерства иностранных дел и международного развития Эндрю Митчелл (Andrew Mitchell).

Канада объявила во время заседания на высоком уровне о новом финансировании в размере 87,5 миллиона канадских долларов. «Мы будем продолжать работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить доступность качественного образования для всех детей», — заявил министр по международному развитию Харджит С. Саджан.

«Даже когда мы достигнем целевого показателя в размере 1,5 млрд долларов, мы не остановимся на этом, — заявила исполнительный директор программы «Образование без промедления» Ясмин Шериф. — Благодаря сегодняшнему щедрому вкладу мы сможем охватить качественным образованием 10 миллионов детей, пострадавших от кризиса. Это наши инвестиции в человечество».

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