Первое вручение наград BIGO Awards Gala в США

Bigo Live наградит выдающихся Создателей Контента и участников своего Мирового Сообщества на торжественной церемонии BIGO Awards Gala 2024, впервые проводимой в США.

Объединяя более 800 талантливых участников со всего мира в Лас-Вегасе, Bigo Live отмечает новый этап поддержки талантов на своем главном ежегодном праздновании.

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bigo Live, мировой лидер потоковых видеотрансляций, с гордостью представляет пятую ежегодную церемонию - BIGO Awards Gala, которая состоится 16 января 2024 года в Лас-Вегасе. Впервые проводимая в США, церемония соберет пользователей приложения, чтобы наградить выдающиеся таланты со всего мира и показать трансформирующую силу прямых трансляций и ее положительное влияние на индустрию социальных сетей и мировое онлайн сообщество.

Bigo Live Honors Outstanding Broadcasters and Global Community at the BIGO Awards Gala 2024 Held for the First Time in the US Runway Around the World

Тема этого года «Выигрывай на BIGO по-крупному» отражает миссию платформы создать глобальное пространство, где люди и разнообразные сообщества могут встречаться, творить и побеждать вместе. Вечер будет проводиться совместно американским журналистом и медиа персоной Пересом Хилтоном (Perez Hilton) и телеведущей Натали Нанн (Natalie Nunn). Начало вечера будет ознаменовано захватывающим шоу талантов, в рамках которого будут представлены выступления по K-pop танцам, пению, магии и фокусам, драг-мюзиклу и показу на подиуме. Среди гвоздей программы представлены музыкальные композиции от международного диджея DJ WZRD и выступление репера JAQUAE и исполнительницы Эми Конхурадо (Emie Conjurado) с Филиппин, рассказывающей о своем удивительном пути к успеху Номинанты съедутся со всего мира, включая «Ucepth» (BIGO ID: MUSICWORLD01) из Франции, и «Tractrac» (BIGO ID: TRACTRAC) из США, что отражает стремление Bigo Live к признанию достижений в различных областях контента и жанров. "Bigo Live создал для меня место, где я могу быть самой собой", - сказала Эми Конхурадо. "На платформе я могу общаться с людьми со всего мира и строить связи, выходящие за рамки географических границ".

Помимо почета своих самых талантливых пользователей, Bigo Live поделиться нововведениями и планами на развитие платформы в 2024 году. Наряду с торжественным мероприятием, в рамках своих непрерывных усилий по предоставлению пользователям инструментов для достижения успеха, Bigo Live недавно запустил программу стимулирования начинающих стримеров, основанную на пользовательском генерируемом контенте (UGC-driven Amateur Streamers Incentive Program), которая вдохновляет создателей контента присоединиться к растущей популярности прямых трансляций.

Успешные кандидаты пройдут индивидуальный тренинг, получат гибкий график и мировую известность с заманчивым вознаграждением за постоянное создание контента. Bigo также представил совершенно новый драматический мини-сериал «WolfsFolly», открывающий двери в новую категорию контента в индустрии прямых трансляций

«Торжественная церемония награждения Bigo Awards Gala стремится отметить творчество и упорную работу, проделанную нашими ведущими, пользователями, сотрудниками и партнерами. Это событие является доказательством влияния прямых трансляций и демонстрирует разнообразные таланты и истории, которые нашли свое место на нашей платформе», - сказал Джеймс, президент BIGO Technology. «Мы стремимся создать среду, где каждый может выразить себя, найти свою аудиторию и установить глубокие и значимые связи с другими людьми по всему миру» — продолжил он.

В эпоху, когда потребление цифрового контента растет с ускоренным темпом, глобальный рост прямых трансляций переписывает картину социальных медиа и открывает новую эру возможностей для создателей контента. За последние семь лет компания BIGO Technology, благодаря Bigo Live, заняла лидирующие позиции в индустрии создателей контента, которая, как ожидается, достигнет 480 миллиардов долларов США к 2027 году. В этом году BIGO Technology получила премию APAC Insider за достижения в области развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения за 2023 год и была признана самой инновационной компанией по разработке креативного контента 2023 года по версии AI Global Media. Это свидетельствует о стремлении платформы содействовать инновациям и творчеству.

Для того чтобы стать частью глобального сообщества Bigo Live и насладиться выступлениями самых выдающихся талантов нашей платформы во время гала церемонии, которая пройдет 16 января в 18:00 GMT-8, скачайте приложение Bigo Live на устройствах iOS или Android и введите BIGO ID: music, чтобы присоединиться к трансляции. Для получения дополнительной информации и обновлений вы также можете подписаться на страницы Bigo Live в Facebook и Instagram.

Bigo Live - это одно из самых быстрорастущих мировых сообществ для прямых трансляций, где пользователи могут в режиме реального времени делиться моментами из своей жизни, показывать свои таланты и общаться с людьми со всего мира. Bigo Live имеет более 400 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Платформа была запущена в марте 2016 года и принадлежит компании BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2308494/Bigo_Live_Awards_Gala.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2308495/10_Runway_Around_the_World.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/4472365/Bigo_Live_Logo.jpg