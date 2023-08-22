Ветроэнергетическая установка от CHN Energy в ЮАР привлекла внимание на Медиафоруме БРИКС

News provided by

Xinhuanet North America

22 Aug, 2023, 19:15 ET

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Информационное сообщение от медиа-компании Xinhuanet North America:

19 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся шестой Медиафорум БРИКС. В своей вступительной речи директор компании CHN Energy Investment Group Ван Минь (Wang Min) поделился историями китайско-африканского сотрудничества в энергетическом секторе. Ветроэнергетическая установка в городе Де-Ар (De Aar Wind Power Project) эффективно компенсирует дефицит электроэнергии в ЮАР, способствует развитию местной экономики и играет важную роль в защите окружающей среды.

Continue Reading
The Wind turbines of the De War Wind Power Project operated by CHN Energy Longyuan South Africa photographed on Aug.10 in De Car, Cape Town of South Africa.
The Wind turbines of the De War Wind Power Project operated by CHN Energy Longyuan South Africa photographed on Aug.10 in De Car, Cape Town of South Africa.

Около 200 представителей из примерно 100 СМИ, аналитических центров и международных организаций из 30 стран провели дискуссии на тему «БРИКС и Африка: развитие диалога в медиасреде ради единого будущего без предубеждений» для построения качественных дружеских отношений среди стран БРИКС и развития механизма сотрудничества БРИКС.

Компания CHN Energy, один из крупнейших в мире поставщиков электроэнергии, построила и управляет крупнейшей ветроэнергетической установкой в Южной Африке под названием «Ветроэнергетическая установка в Де-Ар», которая ежегодно обеспечивает экологически чистой энергией ветра 300 000 домохозяйств. Она также творчески развивает инклюзивную модель эко-роста, объединяющую установку, предприятие, общество и окружающую среду. Она получила высокую оценку в качестве модели сотрудничества в энергетическом секторе между странами БРИКС.

Посол ЮАР в Китае Сиябонга Киприан Квеле заявил, что страны БРИКС активно изучают способы перехода от традиционных методов производства к высокотехнологичному производству и цифровизации. Китайские предприятия играют важную роль в ходе этого процесса.

Во время обсуждения ветроэнергетической установки, построенной совместно компанией CHN Energy и Южной Африкой, генеральный директор IGIHE Ltd. (одного из основных СМИ в Руанде) Мейлер Муриндабигви (Meilleur Murindabigwi) подчеркнул, что Африка сейчас остро нуждается в такого рода сотрудничестве. «Энергетическое сотрудничество Китая и Африки не только помогает восполнить местный дефицит энергии, но также способствует передаче технологий и помогает принимающим странам обучать специалистов. Я надеюсь, что в большем числе африканских стран будет налажено соответствующее энергетическое сотрудничество», — заявил он.

Кристофер Муцвангва, член Политбюро Центрального комитета правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ZANU PF), пресс-секретарь ZANU PF и бывший посол в Китае, заявил, что Зимбабве рассчитывает на приход компании CHN Energy в страну для реализации проектов в области чистой энергетики, а также на совместную работу по расширению сотрудничества в энергетическом секторе, включая содействие развитию чистой энергетики для достижения взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов с общим развитием для всех.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2191483/IMG_5833.jpg

SOURCE Xinhuanet North America

Also from this source

CHN Energy South Africa Wind Power Project Attracts Attention at BRICS Media Forum

CHN Energy South Africa Wind Power Project Attracts Attention at BRICS Media Forum

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.