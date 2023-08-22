Ветроэнергетическая установка от CHN Energy в ЮАР привлекла внимание на Медиафоруме БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа 2023 г. /PRNewswire/-- Информационное сообщение от медиа-компании Xinhuanet North America:

19 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся шестой Медиафорум БРИКС. В своей вступительной речи директор компании CHN Energy Investment Group Ван Минь (Wang Min) поделился историями китайско-африканского сотрудничества в энергетическом секторе. Ветроэнергетическая установка в городе Де-Ар (De Aar Wind Power Project) эффективно компенсирует дефицит электроэнергии в ЮАР, способствует развитию местной экономики и играет важную роль в защите окружающей среды.

The Wind turbines of the De War Wind Power Project operated by CHN Energy Longyuan South Africa photographed on Aug.10 in De Car, Cape Town of South Africa.

Около 200 представителей из примерно 100 СМИ, аналитических центров и международных организаций из 30 стран провели дискуссии на тему «БРИКС и Африка: развитие диалога в медиасреде ради единого будущего без предубеждений» для построения качественных дружеских отношений среди стран БРИКС и развития механизма сотрудничества БРИКС.

Компания CHN Energy, один из крупнейших в мире поставщиков электроэнергии, построила и управляет крупнейшей ветроэнергетической установкой в Южной Африке под названием «Ветроэнергетическая установка в Де-Ар», которая ежегодно обеспечивает экологически чистой энергией ветра 300 000 домохозяйств. Она также творчески развивает инклюзивную модель эко-роста, объединяющую установку, предприятие, общество и окружающую среду. Она получила высокую оценку в качестве модели сотрудничества в энергетическом секторе между странами БРИКС.

Посол ЮАР в Китае Сиябонга Киприан Квеле заявил, что страны БРИКС активно изучают способы перехода от традиционных методов производства к высокотехнологичному производству и цифровизации. Китайские предприятия играют важную роль в ходе этого процесса.

Во время обсуждения ветроэнергетической установки, построенной совместно компанией CHN Energy и Южной Африкой, генеральный директор IGIHE Ltd. (одного из основных СМИ в Руанде) Мейлер Муриндабигви (Meilleur Murindabigwi) подчеркнул, что Африка сейчас остро нуждается в такого рода сотрудничестве. «Энергетическое сотрудничество Китая и Африки не только помогает восполнить местный дефицит энергии, но также способствует передаче технологий и помогает принимающим странам обучать специалистов. Я надеюсь, что в большем числе африканских стран будет налажено соответствующее энергетическое сотрудничество», — заявил он.

Кристофер Муцвангва, член Политбюро Центрального комитета правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ZANU PF), пресс-секретарь ZANU PF и бывший посол в Китае, заявил, что Зимбабве рассчитывает на приход компании CHN Energy в страну для реализации проектов в области чистой энергетики, а также на совместную работу по расширению сотрудничества в энергетическом секторе, включая содействие развитию чистой энергетики для достижения взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов с общим развитием для всех.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2191483/IMG_5833.jpg

SOURCE Xinhuanet North America