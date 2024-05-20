Серия сетевых камер Dahua получила сертификат CC EAL 3+

ХАНЧЖОУ, Китай, 21 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT в области видеотехнологий, с гордостью сообщает, что ее сетевые камеры видеонаблюдения успешно прошли сертификацию по стандарту «Общие критерии оценки безопасности ИТ» (Common Criteria, CC) с уровнем защиты EAL 3+. Это достижение демонстрирует стремление компании Dahua поставлять безопасные и надежные решения, соответствующие самым высоким стандартам информационной безопасности и передовой отраслевой практике.

Сертификат уровня гарантии оценки (Evaluation Assurance Level, EAL) уровня 3+, выданный согласно «Общим критериям оценки безопасности информационных технологий» (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, CC), является широко известным методом отраслевой сертификации для оценки функций безопасности ИТ-продуктов и систем. Он принимается 31 страной, подписавшей Соглашение о признании общих критериев оценки обезопасности ИТ (Common Criteria Recognition Arrangement, CCRA), включая США, Германию, Великобританию, Нидерланды, Японию и др.

Получение сертификата CC EAL 3+, являющегося самым авторитетным и влиятельным стандартом информационной безопасности в мире, подтверждает, что компания Dahua принимает надежные меры по защите от потенциальных угроз безопасности на протяжении всего цикла НИОКР, производства и поставки своих продуктов. Это также означает, что возможности Dahua по управлению информационной безопасностью соответствуют международно признанным отраслевым стандартам.

Процесс сертификации включает в себя комплексное тестирование и оценку среды разработки, производственной среды, цепочки поставок компании Dahua, оценку уязвимостей, безопасности персонала, а также многие другие аспекты. Оценка безопасности проводится SGS Brightsight — всемирно известной лабораторией по оценке безопасности в Нидерландах, и одобрена Нидерландской схемой сертификации в области ИТ-безопасности (NSCIB).

«Наивысший приоритет для компании Dahua составляет удовлетворение требований безопасности и доверие наших клиентов. Получение сертификата CC EAL 3+ является для наших клиентов гарантией того, что они вкладывают свои средства в безопасное и надежное решение, которое обеспечивает им абсолютную уверенность, защиту активов и бесперебойную работу», — заявил Макс Сян (Max Xiang), директор по продукции IPC компании Dahua Technology.

Компания Dahua всегда следует лучшему отраслевому опыту и поддерживает самые высокие стандарты безопасности во всех аспектах своей деятельности. Помимо обеспечения безопасности продукции и защите конфиденциальности, Dahua применяет строгие меры контроля качества для укрепления безопасности цепочки поставок. Компания Dahua намерена и впредь развивать индустрию безопасности с помощью инновационных и надежных решений, совершенствовать свой потенциал в области кибербезопасности и защиты данных, а также сотрудничать с отраслевыми партнерами над созданием надежной среды AIoT.

Более подробную информацию о практике обеспечения кибербезопасности в компании Dahua можно получить на веб-сайте www. dahuasecurity.com

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