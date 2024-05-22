Го Вэй из Digital China поделился с LBS китайским опытом глобальных цифровых инноваций

ЛОНДОН, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 21 мая по приглашению Лондонской школы бизнеса (London Business School, LBS) председатель совета директоров компании Digital China Го Вэй (Guo Wei) принял участие в лекции «Управление цифровой организацией» (Managing the Digital Organization), выступив перед группой потенциальных бизнес-лидеров. Сосредоточив внимание на таких актуальных темах, как «искусственный интеллект» и «цифровая трансформация», он рассказал о философии цифрового мышления и практическом опыте китайских предприятий в эпоху цифровой цивилизации.

Digital China's Guo Wei and Professor Julian Birkinshaw

Компания Digital China, крупный игрок в цифровой экономике Китая, осваивает возможности цифровизации на протяжении более двух десятилетий углубленной деятельности в информационной отрасли страны. Результатом этого процесса стало то, что Го Вэй называет «Смелой программой цифровой трансформации Китая» (China's Vibrant Blueprint for Digital Transformation), намечающей самобытную траекторию цифровой метаморфозы. Примечательно, что концепция трансформации в трактовке компании Digital China вошла в авторитетную библиотеку прецедентов LBS, что подчеркивает ее значение в качестве учебного инструмента.

В своей лекции Го Вэй подчеркнул, что цифровая экономика в настоящее время составляет основу рыночного предложения, а цифровые технологии становятся важнейшим катализатором экономического роста. Ускоряющиеся темпы глобальной цифровизации толкают человечество навстречу эпохе цифровой цивилизации. Для транснациональных корпораций цифровые стратегии переросли в статус корпоративной стратегии, а накопление информационных активов превратилось в ключевой рычаг бизнес-инноваций. В ходе этой эволюции облачная интеграция на основе искусственного интеллекта является прорывной технологической инновацией, способной изменить глобальный ландшафт. Компания Digital China считает для себя честью оставить след в анналах элитных международных бизнес-школ и тем самым внести свой вклад в развитие научного знания. Это признание свидетельствует о том, что прогресс китайских предприятий в области цифровых технологий и искусственного интеллекта находит отклик во всем мире, являясь образцом практики мирового уровня.

Профессор Джулиан Биркиншоу (Julian Birkinshaw), заместитель декана и преподаватель стратегии и предпринимательства в LBS, отметил: «Являясь международным учебным заведением, мы постоянно ищем характерные примеры в мировой практике. Компания Digital China был выбрана не только из-за ее известности в Китае, но и благодаря ее продуманной практике внедрения цифровых технологий, демонстрирующей адаптивность и предлагающей нашим студентам бесценную информацию о современной бизнес-среде. Путь, пройденный компанией Digital China, является квинтэссенцией философии г-на Го Вэя – цифровизация выходит за рамки простого процесса, превращаясь в фундаментальную основу существования компаний. Этот подход стал причиной нашего решения представить опыт компании Digital China в наших тематических исследованиях».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2419014/Digital_China_s_Guo_Wei_Professor_Julian_Birkinshaw.jpg