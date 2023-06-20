Общий объем финансирования Education Cannot Wait в Южном Судане превысил 72 млн долларов

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Education Cannot Wait

20 Jun, 2023, 09:00 ET

Организация Education Cannot Wait (ECW) объявляет о расширении многолетнего ответа на образование в Южном Судане на сумму 40 миллионов долларов США: общий объем финансирования ECW в Южном Судане превысил 72 миллиона долларов США

Президент Южного Судана и исполнительный директор ECW призывают доноров увеличить финансирование

ДЖУБА, Южный Судан и ЙИРОЛ, Южный Судан, 20 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Дети Южного Судана сталкиваются с серьезными рисками в результате конфликта, вынужденного перемещения, бедности и изменения климата. Чтобы справиться с этими взаимосвязанными кризисами с помощью преобразующей силы образования, президент Южного Судана Сальва Киир Маярдит и исполнительный директор организации «Образование не может ждать» (ECW) Ясмин Шериф объявили сегодня о выделении каталитического гранта в размере 40 миллионов долларов США для расширения Многолетней программы ECW в Южном Судане еще на три года. Общая сумма финансирования ECW в Южном Судане настоящее время превышает 72 млн долларов США.

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“By delivering across the humanitarian-development nexus with both speed and depth, this new ECW investment will support South Sudan in delivering on the SDGs, reducing risks and building resilience as we work together to protect our people and our country from the catastrophic risks of climate change. It will serve to lift our children out of poverty, while at the same time ensuring universal human rights for the millions of children.”- Awut Deng Acuil, South Sudan Minister of Education.
“By delivering across the humanitarian-development nexus with both speed and depth, this new ECW investment will support South Sudan in delivering on the SDGs, reducing risks and building resilience as we work together to protect our people and our country from the catastrophic risks of climate change. It will serve to lift our children out of poverty, while at the same time ensuring universal human rights for the millions of children.”- Awut Deng Acuil, South Sudan Minister of Education.

«Общий объем финансирования ECW в Южном Судане в настоящее время превышает 72 миллиона долларов США. Дополнительно «Образование не может ждать» предоставит жизнеспасающие возможности для получения образования десяткам тысяч девочек и мальчиков, пострадавших от кризиса, по всей стране. Чтобы способствовать этой инициативе, мы призываем мировых лидеров увеличить финансирование ECW и его партнеров в стране. Это важнейшая инвестиция в устойчивое развитие, мир и процветание народа Южного Судана и пострадавших от кризиса детей во всем мире», — заявил президент Сальва Киир Маярдит.

Трехлетнюю программу будут осуществлять Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев и Finn Church Aid в тесном сотрудничестве с Министерством общего образования и просвещения и другими партнерами. Программа охватит по меньшей мере 135 000 детей, на жизнь которых повлиял кризис. Комплексная поддержка в сфере образования улучшит доступ детей к школе, обеспечит качественное образование, повысит инклюзивность девочек и детей-инвалидов и повысит устойчивость к будущим потрясениям.

«Годы конфликта и вынужденного переселения, усугубленные климатическими бедствиями, нанесли тяжелый урон следующему поколению жителей Южного Судана. Настало время переломить ситуацию и предоставить наиболее уязвимым детям защиту и надежду, которые дает только качественное образование. Это единственная лучшая инвестиция, которую мы можем сделать для будущего этой молодой страны и всего региона», — сказала исполнительный директор ECW Ясмин Шериф

«Ввиду того, что годы войны не позволяли поколениям людей ходить в школу, образование в Южном Судане остается неотложным приоритетом, поскольку только 27% населения умеют читать и писать, и менее половины детей ходят в школу», — сказал Порнпун Джиб Рабилтоссапорн, директор программы «Спасите детей».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2104322/ECW_South_Sudan_Children.jpg

SOURCE Education Cannot Wait

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