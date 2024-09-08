Тун Вэнь из Huawei: для коренных изменений в мобильной отрасли 6G нужны реальные инновации

ВАЛЕНСИЯ, Испания, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На конференции IEEE PIMRC, состоявшейся 4 сентября 2024 года, д-р Тун Вэнь (Tong Wen), технический директор Huawei Wireless, представил свои взгляды на направление развития отрасли 6G. В ходе доклада «Основы архитектуры A-RAN и A-Core» д-р Тун Вэнь отметил следующее: «6G будет не просто обновлением 5G, для переформатирования отрасли беспроводной связи и вывода ее на новый уровень в эту технологию должна быть интегрирована произошедшая за последние 20 месяцев революция в области ИИ».

Dr. Tong Wen, Huawei Wireless CTO

Стандарт 5G стал успешным, и разработка 6G идет по плану. Д-р Тун Вэнь представил план разработки стандарта 6G. Первое обсуждение стандарта 6G начнется в 3GPP в 2025 году, а первая версия стандарта 6G будет зафиксирована в 2030 году. Короче говоря, через 6 лет появится глобальный стандарт 6G, и экосистема отрасли мобильной связи устремится выйти на рынок.

Однако 6G — это долгосрочный план действий, соответствующие технология и стандарт должны поддерживать инновации, которые будут появляться в течение будущего десятилетия с 2030 по 2040 год С точки зрения инвестиций технология 6G также должна иметь длительный срок годности, т. е. не быть копией технологии 5G, а стать следующим поколением беспроводной связи.

На конференции д-р Тун Вэнь подробно рассказал о направлении стандартизации 6G и инновациях, способствующих стандартизации 6G.

Во-первых, 6G — это настоящий технологический прорыв и новое поколение

В настоящее время революция в области ИИ коренным образом меняет каждый аспект нашей работы и жизни, стандарт 6G определенно должен учитывать революцию в области ИИ, происходящую сейчас и ожидаемую в будущем. Поэтому нам необходимо еще раз изучить новые возможности и потенциал отрасли мобильной связи на период до 2030 года и далее. Поэтому стандарт 6G, ключевые технологии и сетевая архитектура должны быть определены заново, основываясь на сценариях применения и требованиях, который будут актуальны в период с 2030 по 2040 год.

Стандарт 6G должен использовать прорывные технологии, чтобы обеспечить расширение возможностей на уровне действительно нового поколения. В частности, в плане базовой сети, сети радиодоступа (RAN) и терминалов стандарт 3GPP 6G с самого начала должен включать оригинальные технологии и основные функции радиоинтерфейса для резкого повышения производительности сети и энергосбережения, чтобы в 10-30 раз быть лучше с точки зрения пользователей, в 3 раза повысить собственную спектральную эффективность и энергоэффективность.

Таким образом, 6G не является продолжением или обновлением технологий 5G, это также не новый подход к реализации 5G. Вместо этого, 6G — это новое поколение возможностей, этот стандарт должен генерировать новые ценности для потребителей.

Во-вторых, стандарт 6G должен вобрать в себя достижения революции в области ИИ, совершив квантовый скачок в сфере ООМ

Двадцать лет назад Интернет был движущей силой новейших технологий. Отрасль беспроводной связи приняла Интернет и добилась больших успехов в бизнесе. Сегодня движущей силой новейших технологий становится ИИ. Нет сомнений в том, что 6G должен принять ИИ. Таким образом, процесс стандартизации 3GPP 6G должен полностью вобрать в себя революционные изменения технологий ИИ.

Со стороны базовой сети для построения новой архитектуры 6G-Core, которая позволит полностью автоматизировать сеть 6G-Core, включая генерацию, эксплуатацию и техническое обслуживание, должна использоваться технология на основе Agentic-AI. Архитектура 6G-Core должна быть новой и выходить за рамки архитектуры 5G SBA, чтобы поддерживать примитивные возможности ИИ, сенсорных функций и сети неназемной связи (NTN) 6G-связи.

Что касается сети радиодоступа (RAN), то универсальный (AGI) и внедренный (EAI) искусственный интеллект в 2030-2040 годах будут самыми обычными приложениями ИИ. Отрасли необходимо продолжить изучение универсального и внедренного ИИ, а не только развиваемого в настоящее время генеративного ИИ. Поэтому еще слишком рано делать выводы о дизайне радиоинтерфейса 6G в части, касающейся поддержки 6G искусственного интеллекта.

Со стороны пользователя технологии 6G должны полностью поддерживать функцию «полного ИИ». Переход от технологий 5G к технологиям 6G будет сложным, если со стороны пользователя 6G не сможет адаптироваться к быстрому развитию ИИ и сенсорных возможностей в период с 2030 по 2040 год.

В-третьих, для создания большего рынка архитектура 6G должна быть непрерывной инновацией

За последние годы технология 5G доказала свою коммерческую успешность, и технология 5G развивается, превращаясь в 5G-Advanced. В ближайшие 5 или более лет технологии 5G и 5G-Advanced смогут удовлетворять потребности клиентов и будут продолжать приносить выгоду операторам и защищать их инвестиции в 5G.

Поэтому технологии 6G не должны пересекаться с 5G и дублировать 5G, а также конкурировать с рынком 5G, обесценивая инвестиции операторов связи. Вместо этого технологии 6G должны создавать в отрасли инновационные ценности и расширять рынок отрасли мобильной связи.

Просто повторение сетевой архитектуры 5G без фундаментальных инноваций, приводящих к смене поколений, ограничит стремление и желание отрасли мобильной связи в полной мере прибегнуть к инновациям эпохи 6G. В частности, использование существующей базовой сети 5G будет препятствовать инновациям в области ИИ.

В-четвертых, требуются революционные изменения пользовательских устройств стандарта 6G

Прорыв в области технологий, используемых в терминалах, является ключевым, если не единственным фактором эволюции мобильных устройств. В 2007 году iPhone обеспечил развитие отрасли широкополосной передачи данных по сетям мобильной связи за счет своего феноменального успеха на рынке. Трудно представить, что смартфоны продолжат определять развитие отрасли мобильной связи после 2030 года.

Поэтому для 6G необходимы новые прорывы в области технологий, используемых в терминалах, и система 6G должна быть готова к терминалам эпохи 6G.

В конце доктор Тун Вэнь дополнительно разъяснил взаимосвязь между 5G и 6G: «Технология 6G должна быть инновационной технологией следующего поколения, а не просто расширением технологии 5G. Теперь развертывание 5G происходит по всему миру, и текущий спрос на рынке и современные требования могут быть удовлетворены посредством 5G-Adavanced. Это позволит защитить инвестиции операторов, а также продолжить расширение рынка. Дублирование технологий 5G в 6G, по сути, будет являться созданием технологии псевдо-6G, что не является для операторов лучшим направлением для инвестиций. Мы не должны недооценивать возможности 5G-Advanced для текущего рынка, и мы не должны недооценивать потенциал 6G».

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