Проведен европейский этап Huawei Network 2024, способствующий интеллектуальному развитию

МЮНХЕН, 2 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- В Мюнхене, Германия, успешно прошел европейский этап саммита Huawei Network Summit 2024, в котором приняли участие более 1100 отраслевых экспертов, технологических лидеров и партнеров из более чем 30 стран, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Испанию и Турцию. На этом мероприятии компания Huawei представила совершенно новые продукты и решения Xinghe Intelligent Network в Европе и пригласила пионеров отрасли из секторов общественных услуг, образования, здравоохранения и производства поделиться своими лучшими сетевыми практиками для интеллектуальной эпохи.

Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communications Product Line, giving the speech

Европа всегда была на переднем крае цифровой трансформации отрасли. Вилли Сонг (Willi Song), президент европейского отдела корпоративных продаж Huawei, сказал: «Инновации никогда не останавливаются — это не только отражает нашу твердую приверженность будущему, но и знаменует нашу приверженность ускорению цифровой и интеллектуальной трансформации Европы».

Появление интеллектуальной эры предъявляет невиданные ранее требования к сети. Huawei реагирует на это, продолжая разрабатывать все более передовые продукты и решения. Стивен Чжао, вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, сказал: «Все отрасли ускоряют интеллектуальную трансформацию, продвигая развитие сети к новой эре Net5.5G. На этом фоне Huawei Xinghe Intelligent Network фокусируется на интеллектуальных инновациях и закладывает основу следующего поколения, обеспечивая оптимальную работу приложений, точное планирование трафика, сверхвысокую отказоустойчивость и повсеместную защиту с высоким уровнем безопасности».

На этом саммите компания Huawei представила более 10 инновационных продуктов и решений Xinghe Intelligent Network, адаптированных к нескольким сценариям, таким как сети кампуса, глобальные сети, сети центров обработки данных и сетевая безопасность. Рекомендуемые предложения включают в себя точки доступа Wi-Fi 7 по всем сценариям, первый в отрасли коммутатор для ЦОД с фиксированной конфигурацией, поддержкой Ethernet и коммутационной емкостью 100 Тбит/с, первый в отрасли коммутатор для ЦОД с фиксированной конфигурацией, жидкостным охлаждением и коммутационной емкостью 51,2 Тбит/с, маршрутизатор с самой высокой плотностью портов в отрасли для облачной эпохи, универсальный интеллектуальный конвергентный шлюз и NetMaster (приложение для телекоммуникационной модели).

Кроме этого, подразделение Huawei по передаче данных анонсировало более профессиональные и интеллектуальные услуги для глобальных коммерческих рынков после выпуска восьми отраслевых решений в первой половине 2024 года. Для глобальных рынков дистрибуции подразделение Huawei по передаче данных интегрировало больше возможностей искусственного интеллекта в облачную платформу Huawei eKit SME Network, чтобы бесплатно предоставлять ряд интеллектуальных услуг на протяжении всего жизненного цикла. В частности, пользовательские интерфейсы обновлены до весрии 2.0 для лучшего удобства использования, что помогает малым и средним предприятиям легко стать интеллектуальными.

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