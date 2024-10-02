Проведен европейский этап Huawei Network 2024, способствующий интеллектуальному развитию
Oct 02, 2024, 13:33 ET
МЮНХЕН, 2 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- В Мюнхене, Германия, успешно прошел европейский этап саммита Huawei Network Summit 2024, в котором приняли участие более 1100 отраслевых экспертов, технологических лидеров и партнеров из более чем 30 стран, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Испанию и Турцию. На этом мероприятии компания Huawei представила совершенно новые продукты и решения Xinghe Intelligent Network в Европе и пригласила пионеров отрасли из секторов общественных услуг, образования, здравоохранения и производства поделиться своими лучшими сетевыми практиками для интеллектуальной эпохи.
Европа всегда была на переднем крае цифровой трансформации отрасли. Вилли Сонг (Willi Song), президент европейского отдела корпоративных продаж Huawei, сказал: «Инновации никогда не останавливаются — это не только отражает нашу твердую приверженность будущему, но и знаменует нашу приверженность ускорению цифровой и интеллектуальной трансформации Европы».
Появление интеллектуальной эры предъявляет невиданные ранее требования к сети. Huawei реагирует на это, продолжая разрабатывать все более передовые продукты и решения. Стивен Чжао, вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, сказал: «Все отрасли ускоряют интеллектуальную трансформацию, продвигая развитие сети к новой эре Net5.5G. На этом фоне Huawei Xinghe Intelligent Network фокусируется на интеллектуальных инновациях и закладывает основу следующего поколения, обеспечивая оптимальную работу приложений, точное планирование трафика, сверхвысокую отказоустойчивость и повсеместную защиту с высоким уровнем безопасности».
На этом саммите компания Huawei представила более 10 инновационных продуктов и решений Xinghe Intelligent Network, адаптированных к нескольким сценариям, таким как сети кампуса, глобальные сети, сети центров обработки данных и сетевая безопасность. Рекомендуемые предложения включают в себя точки доступа Wi-Fi 7 по всем сценариям, первый в отрасли коммутатор для ЦОД с фиксированной конфигурацией, поддержкой Ethernet и коммутационной емкостью 100 Тбит/с, первый в отрасли коммутатор для ЦОД с фиксированной конфигурацией, жидкостным охлаждением и коммутационной емкостью 51,2 Тбит/с, маршрутизатор с самой высокой плотностью портов в отрасли для облачной эпохи, универсальный интеллектуальный конвергентный шлюз и NetMaster (приложение для телекоммуникационной модели).
Кроме этого, подразделение Huawei по передаче данных анонсировало более профессиональные и интеллектуальные услуги для глобальных коммерческих рынков после выпуска восьми отраслевых решений в первой половине 2024 года. Для глобальных рынков дистрибуции подразделение Huawei по передаче данных интегрировало больше возможностей искусственного интеллекта в облачную платформу Huawei eKit SME Network, чтобы бесплатно предоставлять ряд интеллектуальных услуг на протяжении всего жизненного цикла. В частности, пользовательские интерфейсы обновлены до весрии 2.0 для лучшего удобства использования, что помогает малым и средним предприятиям легко стать интеллектуальными.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2520445/image1.jpg
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