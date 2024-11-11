Блаженство на курорте Premier Village Phu Quoc Resort: полнейший отдых для всех органов чувств
News provided byPremier Village Phu Quoc Resort
Nov 11, 2024, 05:43 ET
ФУКУОК, Вьетнам, 11 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Курорт Premier Village Phu Quoc Resort под управлением компании Accor приглашает путешественников отдалиться от быстрого темпа современного мира и открыть для себя безмятежный рай, где можно освежиться, омолодиться и восстановить связь с собой и природой. На фоне глобального роста популярности велнес-путешествий этот выдающийся курорт становится первоклассным направлением, органично сочетая всестороннее оздоровление, роскошь и экологичность.
Курорт, расположенный на втором по красоте острове мира, нетронутом южном мысе острова Фукуок, окружен бирюзовыми водами и предлагает спокойный отдых, который омолаживает тело и душу. Менее чем в часе езды от международного аэропорта Фукуок гостей ждут сочные зеленые холмы, белые песчаные пляжи и роскошные виллы.
Тин Фан (Thinh Phan), операционный директор курорта Premier Village Phu Quoc Resort, поделился: «Наше видение сосредоточено на оздоровлении, экологичности и индивидуальном обслуживании, сочетая современные технологии с гостеприимством, основанным на традициях. Мы подстраиваемся под каждого гостя, сохраняя приверженность экологичности и пользе для здоровья».
Рай для всестороннего оздоровления
Безмятежный спа-комплекс Plumeria, расположенный на вершине холма, предлагает оздоровительные процедуры, а также ультрасовременный фитнес-центр и разнообразные оздоровительные занятия, например:
- мастер-класс по «поющей чаше»: исцеление звуком с использованием чаш ручной работы для снижения стресса;
- йога на рассвете: занятия на безмятежном пляже во время восхода солнца под шум волн;
- аква-йога: занятия в многоуровневом бассейне, сочетающие водную терапию с релаксацией.
Роскошные уединенные виллы
Потрясающие виллы курорта Premier Village Phu Quoc Resort расположены вдоль мыса для максимальной конфиденциальности и захватывающих видов на океан или окружающие холмы. Каждая вилла имеет современные удобства, отдельный панорамный бассейн и просторные жилые зоны, органично сочетающие помещения с открытыми пространствами.
Эксклюзивным вариантом размещения является вилла со спа Eden Retreat Villa Spa Inclusive для максимальной конфиденциальности и потрясающего вида на Изумрудный залив острова Фукуок. Любителям пляжного отдыха виллы Beachfront Villa обеспечивают прямой выход на нетронутый пляж с кристально чистой водой для безмятежного эксклюзивного отдыха и идеальной релаксации.
Экологичность — основа роскоши
Экологичность является главным принципом нашего курорта. На окруженном тропическими лесами курорте предлагаются угощения прямо с фермы из свежих местных ингредиентов. Забота об окружающей среде включает воду в многоразовых стеклянных бутылках и сезонные цветы. Гости могут поплавать с маской и трубкой и посмотреть близлежащие коралловые рифы, что станет приятным экологичным приключением, подчеркивающим приверженность курорта сохранению окружающей среды.
Развлечения за пределами курорта
Гости могут погулять по Сансет-Тауну и полюбоваться потрясающим видом на океан с моста Kiss Bridge или посмотреть шоу Kiss of the Sea (поцелуй моря) с музыкой, танцами и фейерверками. На севере острова любители гольфа могут поиграть на поле Eschuri Vung Bau на 18 лунок и совместить удовольствие от природы с культурой.
Исключительность курорта Premier Village Phu Quoc Resort отмечена многочисленными наградами, в том числе курорт победил в конкурсе World Travel Awards 2024 в номинации «Ведущий вилла-курорт Вьетнама», признан журналом L'Officiel Vietnam лучшим местом для медового месяца и отмечен высшими наградами TripAdvisor и City Travel Hotel Awards.
Для бронирования: https://all.accor.com/hotel/B2R4/index.en.shtml
Контакты: [email protected]
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