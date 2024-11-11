Блаженство на курорте Premier Village Phu Quoc Resort: полнейший отдых для всех органов чувств

ФУКУОК, Вьетнам, 11 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Курорт Premier Village Phu Quoc Resort под управлением компании Accor приглашает путешественников отдалиться от быстрого темпа современного мира и открыть для себя безмятежный рай, где можно освежиться, омолодиться и восстановить связь с собой и природой. На фоне глобального роста популярности велнес-путешествий этот выдающийся курорт становится первоклассным направлением, органично сочетая всестороннее оздоровление, роскошь и экологичность.

The resort offers diverse daily wellness activities Beachfront villa offers easy access to the ocean Kiss of the Sea Firework show

Курорт, расположенный на втором по красоте острове мира, нетронутом южном мысе острова Фукуок, окружен бирюзовыми водами и предлагает спокойный отдых, который омолаживает тело и душу. Менее чем в часе езды от международного аэропорта Фукуок гостей ждут сочные зеленые холмы, белые песчаные пляжи и роскошные виллы.

Тин Фан (Thinh Phan), операционный директор курорта Premier Village Phu Quoc Resort, поделился: «Наше видение сосредоточено на оздоровлении, экологичности и индивидуальном обслуживании, сочетая современные технологии с гостеприимством, основанным на традициях. Мы подстраиваемся под каждого гостя, сохраняя приверженность экологичности и пользе для здоровья».

Рай для всестороннего оздоровления

Безмятежный спа-комплекс Plumeria, расположенный на вершине холма, предлагает оздоровительные процедуры, а также ультрасовременный фитнес-центр и разнообразные оздоровительные занятия, например:

мастер-класс по «поющей чаше»: исцеление звуком с использованием чаш ручной работы для снижения стресса;

йога на рассвете: занятия на безмятежном пляже во время восхода солнца под шум волн;

аква-йога: занятия в многоуровневом бассейне, сочетающие водную терапию с релаксацией.

Роскошные уединенные виллы

Потрясающие виллы курорта Premier Village Phu Quoc Resort расположены вдоль мыса для максимальной конфиденциальности и захватывающих видов на океан или окружающие холмы. Каждая вилла имеет современные удобства, отдельный панорамный бассейн и просторные жилые зоны, органично сочетающие помещения с открытыми пространствами.

Эксклюзивным вариантом размещения является вилла со спа Eden Retreat Villa Spa Inclusive для максимальной конфиденциальности и потрясающего вида на Изумрудный залив острова Фукуок. Любителям пляжного отдыха виллы Beachfront Villa обеспечивают прямой выход на нетронутый пляж с кристально чистой водой для безмятежного эксклюзивного отдыха и идеальной релаксации.

Экологичность — основа роскоши

Экологичность является главным принципом нашего курорта. На окруженном тропическими лесами курорте предлагаются угощения прямо с фермы из свежих местных ингредиентов. Забота об окружающей среде включает воду в многоразовых стеклянных бутылках и сезонные цветы. Гости могут поплавать с маской и трубкой и посмотреть близлежащие коралловые рифы, что станет приятным экологичным приключением, подчеркивающим приверженность курорта сохранению окружающей среды.

Развлечения за пределами курорта

Гости могут погулять по Сансет-Тауну и полюбоваться потрясающим видом на океан с моста Kiss Bridge или посмотреть шоу Kiss of the Sea (поцелуй моря) с музыкой, танцами и фейерверками. На севере острова любители гольфа могут поиграть на поле Eschuri Vung Bau на 18 лунок и совместить удовольствие от природы с культурой.

Исключительность курорта Premier Village Phu Quoc Resort отмечена многочисленными наградами, в том числе курорт победил в конкурсе World Travel Awards 2024 в номинации «Ведущий вилла-курорт Вьетнама», признан журналом L'Officiel Vietnam лучшим местом для медового месяца и отмечен высшими наградами TripAdvisor и City Travel Hotel Awards.

Для бронирования: https://all.accor.com/hotel/B2R4/index.en.shtml

Контакты: [email protected]

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