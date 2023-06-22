Система флуоресцентной визуализации Scivita Medical представлена на выставке EAES 2023

РИМ, 22 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- На выставке 20 июня 2023 г. в Риме, Италия, начался 31-й Международный конгресс Европейской ассоциации эндоскопической хирургии (EAES 2023). Компания Scivita Medical приняла участие в выставке EAES 2023 и представила флуоресцентную систему трехмерной визуализации 4K UHD (стенд: E36), отражающую решимость компании Scivita Medical следовать стратегии "глобализации".

Scivita [email protected] EAES 2023

Scivita Medical – транснациональная компания-производитель медицинских технологий, специализирующаяся на минимально инвазивной диагностике, с научно-исследовательскими центрами как в Китае, так и в Японии. Кроме того, компания Scivita Medical получила сертификаты FD-/CE- и PDMA на свою продукцию и патенты в Китае, а также за рубежом. За счет непрерывного совершенствования базовых технологий и превосходной продукции компания стремится расширить свое присутствие на рынке и стать предпочтительным брендом, которому доверяют врачи и пациенты по всему миру.

Благодаря солидным научно-исследовательским возможностям компания Scivita Medical создала уникальную технологическую платформу на основе пяти синергетических базовых технологий: технологии медицинской визуализации 4K UHD, технологии флуоресцентной медицинской визуализации, технологии 3D-медицинской визуализации, ультратонкой эндоскопической визуализации и одноразовой эндоскопической технологии. Благодаря большому ассортименту средств для эндоскопии компания Scivita Medical стремится охватить все типы эндоскопических операций и удовлетворить различные медицинские потребности в этой области.

Система флуоресцентной визуализации 4K UHD, представленная на выставке EES 2023, разработана на основе технологии медицинской визуализации 4K UHD и технологии флуоресцентной медицинской визуализации на базе этой уникальной технологической платформы. Флуоресцентная визуализация 4K UHD от компании Scivita Medical в сочетании с 3D-технологией для получения трехмерных изображений сверхвысокой четкости с флуоресцентным эффектом могут использоваться в гепатобилиальной хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, гастроинтестиллярной хирургии, урологии и т.д.

«Фокус нашей деятельности направлен на врачей и пациентов, которым мы хотим обеспечить оптимальный уход. Выставка EAES 2023 – отличная возможность для компании Scivita Medical напрямую поговорить с хирургом мирового класса, чтобы узнать больше о местных пациентах», – заявил вице-президент по международному маркетингу и продажам Майкл Ли. «Надеемся, что благодаря этой выставке о нашей продукции высочайшего качества узнало больше местных хирургов», – добавил Майкл Ли.

О компании Scivita Medical

Компания Scivita Medical, основанная в 2016 году, специализируется на исследованиях, разработках и коммерциализации медицинских эндоскопов и сопутствующих продуктов. Компания Scivita Medical рассматривает "глобализацию" в качестве своей основной стратегии и имеет научно-исследовательские центры как в Китае, так и в Японии. Имея солидные собственные научно-исследовательские возможности, компания Scivita Medical создала уникальную технологическую платформу, основанную на пяти синергетических базовых технологиях, и сформировала широкий ассортимент товаров и продукции для эндоскопии всех возможных видов, проводимой специалистами разных областей. Придерживаясь концепций "Клинических направлений", "Совместных инноваций", "Ориентированности на людей", "Совершенства и эффективности", Scivita Medical будет совершенствовать свои технологии, расширять присутствие на рынке за счёт превосходной продукции и становиться предпочтительным брендом, которому доверяют врачи и пациенты во всем мире.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: scivitamedical.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2107822/Scivita_Medical__EAES_2023.jpg

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