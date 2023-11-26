Производитель фотоэлектрических инверторов Sineng Electric получает Tier 1 от BloombergNEF

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Sineng Electric

26 Nov, 2023, 19:01 ET

Уси, Китай, 27 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Sineng Electric, ведущий в мире производитель фотоэлектрических и накопительных инверторов, получила Tier 1 в списке производителей фотоэлектрических инверторов от BloombergNEF, благодаря технологическому прогрессу, стабильности бизнеса и исключительной рыночной конкурентоспособности компании.

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Рейтинговая система BNEF, основанная на инвестиционной привлекательности компаний, подразумевает строгий процесс оценки с учетом целого ряда параметров. Включение компании в данный уважаемый список еще раз подтверждает репутацию бренда Sineng в отрасли. Рейтинг Tier 1 является исключительно важной реперной точкой, дающей потенциальным инвесторам доверенный ориентир при поиске надежных партнеров в динамично развивающемся секторе возобновляемых источников энергии.

Вкупе с клиентоориентированной стратегией и стратегией инноваций Sineng представляет исчерпывающий ассортимент продуктов и решений, соответствующих разнообразным требованиям клиентов. Совокупная отгрузка фотоэлектрических инверторов по всему миру превысила сейчас отметку в 70 ГВт, а накопительных инверторов – 6 ГВт. Эти проверенные временем продукты получили всемирное признание, создавая ценность для всех клиентов Sineng.

Компания Sineng уделяет особое внимание исследованиям и разработкам, реализуемым за счет постоянно растущей команды квалифицированных инженеров, и именно этот факт лежит в основе ее достижений. Серьезные инвестиции в НИОКР окупились сторицей и дали на выходе передовые результаты. Прорывные продукты, такие как стринг-инвертор на 350 кВт, центральный инвертор на 4,4 МВт, система преобразования энергии на 2 МВт и стринговая система преобразования энергии на 200 кВт могут предложить улучшенную эффективность, исключительную надежность и непревзойденную безопасность.

Цян У (Qiang Wu), председатель правления Sineng Electric, заявил: «Присвоение компании Tier 1 в рейтинге производителей фотоэлектрических инверторов наполняет нас энтузиазмом. Это повышает нашу репутацию и влияние в мировом масштабе. Являясь заслуживающим доверие новатором, призванным продвигать информированность о состоянии окружающей среды и экологическую осознанность, мы с нетерпением ждем положительных изменений».

О компании Sineng

Sineng Electric Co., Ltd. является мировым лидером в поставках обширной линейки продуктов, включая фотоэлектрические и накопительные инверторы для применения в коммунальной отрасли, для коммерческих и бытовых целей. Четыре центра НИОКР, три производственных предприятия, а также ежегодная производственная мощность в 40 ГВт и преданность Sineng технологическим инновациям позволили еще большему количеству людей получить доступ к высокоэффективным и надежным источникам энергии, соответствующим принципам устойчивого развития.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2284786/image_837311_21393128.jpg

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