Совместное предприятие ARC Automotive и Yanfeng открывается в Северной Македонии

Предприятие YFA Automotive Safety, об учреждении которого было объявлено ранее в этом году, будет заниматься разработкой, производством и коммерческой реализацией систем наполнения автомобильных подушек безопасности. Премьер-министр Северной Македонии г-н Димитар Ковачевски (Dimitar Kovacevski), послы Китая и США и другие высокопоставленные лица приняли участие в сегодняшней официальной церемонии открытия на производственном объекте ARC в Скопье (Северная Македония).

Совместное предприятие площадью 22 000 квадратных метров оснащено новейшими производственными линиями и оборудованием и насчитывает 400 сотрудников компании ARC Automotive в Скопье. В течение нескольких лет совместное предприятие планирует принять еще 100 сотрудников в Северной Македонии.

С помощью этого совместного предприятия компания ARC рассчитывает на дальнейшее укрепление своего присутствия в Европе, а также повышение качества обслуживания своих клиентов и европейских производителей комплектного оборудования. В то же время компания Yanfeng расширяет ассортимент своей продукции для обеспечения безопасности автовладельцев в Европе и продолжает наращивать опыт. Системы наполнения стратегически важны для Yanfeng, так как являются одним из ключевых компонентов модуля подушки безопасности. В рамках этого партнерства компания Yanfeng помимо других средств защиты, таких как рулевые колеса и ремни безопасности, сможет предложить клиентам в Европе полный ассортимент инфляторов для всех видов подушек безопасности, включая водительское и пассажирские места, боковые и коленные подушки.

«Наше партнерство с Yanfeng продолжается много лет, и я рад, что наши компании будут тесно сотрудничать в рамках нового совместного предприятия. В первую очередь мы планируем обслуживать европейский рынок, но со временем рассчитываем оперативно выйти на другие рынки. Благодаря этому партнерству мы можем ускорить свое развитие, расширить клиентскую базу и сообща усиливать присутствие во всех регионах», — заявил руководитель компании ARC Automotive Inc Алекс Цинь (Alex Qin).

«Сегодня для нашей компании наступает важная веха на пути к запланированному росту и локализации нашего производства за пределами Китая, а также глобализации нашего бизнеса по производству устройств для обеспечения безопасности», — заявил вице-президент и директор предприятия Yanfeng Safety Systems в Европе и Северной Америке Майк Хаге (Mike Hague).

Контакты для получения дополнительной информации:

Роберт Найт (Robert Knight)

Вице-президент по продажам и маркетингу ARC Automotvie

Тел.: +1 586 530 2545

Эл. почта: [email protected]

Информация о компании ARC

ARC Automotive, Inc. является мировым производителем систем наполнения подушек безопасности для водительского и пассажирских мест, боковых и коленных подушек, а также ремней безопасности. Имея почти 70-летний опыт проектирования систем наполнения, компания ARC Automotive стремится предоставлять клиентам инновационные, высококачественные продукты и услуги.

Более подробная информация представлена на сайте www.arcautomotive.com.

Информация о компании Yanfeng

Yanfeng — один из ведущих мировых поставщиков автомобильных компонентов, специализирующийся на внутренней и наружной автомобильной электронике и пассивной безопасности. Компания Yanfeng имеет более 240 представительств и насчитывает около 55 000 сотрудников по всему миру. Техническая группа в составе 4200 экспертов работает в 10 научно-исследовательских центрах и других региональных отделениях, занимающихся разработкой инженерных и программных средств, проектированием и анализом пользовательского опыта, валидацией испытаний и многим другим. Компания Yanfeng, специализирующаяся на интеллектуальных разработках и технологиях для салонов автомобилей, оказывает поддержку автопроизводителям в освоении мобильных систем и предоставлении современных решений. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.yanfeng.com.

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SOURCE ARC Automotive, Inc.