Совместное предприятие ARC Automotive и Yanfeng открывается в Северной Македонии

News provided by

ARC Automotive, Inc.

Oct 27, 2022, 15:05 ET

Совместное предприятие ARC Automotive и Yanfeng по производству комплектующих для подушек безопасности официально открылось в Северной Македонии

СКОПЬЕ (Северная Македония), 27 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания ARC Automotive, производитель систем наполнения подушек безопасности, и Yanfeng, один из ведущих мировых поставщиков автомобильных компонентов, сегодня отпраздновали официальное открытие своего нового совместного предприятия.

Tour Closure
Tour Closure
Tour
Tour
Plant Tour
Plant Tour
Tour Closure Tour Plant Tour

Предприятие YFA Automotive Safety, об учреждении которого было объявлено ранее в этом году, будет заниматься разработкой, производством и коммерческой реализацией систем наполнения автомобильных подушек безопасности. Премьер-министр Северной Македонии г-н Димитар Ковачевски (Dimitar Kovacevski), послы Китая и США и другие высокопоставленные лица приняли участие в сегодняшней официальной церемонии открытия на производственном объекте ARC в Скопье (Северная Македония).

Совместное предприятие площадью 22 000 квадратных метров оснащено новейшими производственными линиями и оборудованием и насчитывает 400 сотрудников компании ARC Automotive в Скопье. В течение нескольких лет совместное предприятие планирует принять еще 100 сотрудников в Северной Македонии.

С помощью этого совместного предприятия компания ARC рассчитывает на дальнейшее укрепление своего присутствия в Европе, а также повышение качества обслуживания своих клиентов и европейских производителей комплектного оборудования. В то же время компания Yanfeng расширяет ассортимент своей продукции для обеспечения безопасности автовладельцев в Европе и продолжает наращивать опыт. Системы наполнения стратегически важны для Yanfeng, так как являются одним из ключевых компонентов модуля подушки безопасности. В рамках этого партнерства компания Yanfeng помимо других средств защиты, таких как рулевые колеса и ремни безопасности, сможет предложить клиентам в Европе полный ассортимент инфляторов для всех видов подушек безопасности, включая водительское и пассажирские места, боковые и коленные подушки.

«Наше партнерство с Yanfeng продолжается много лет, и я рад, что наши компании будут тесно сотрудничать в рамках нового совместного предприятия. В первую очередь мы планируем обслуживать европейский рынок, но со временем рассчитываем оперативно выйти на другие рынки. Благодаря этому партнерству мы можем ускорить свое развитие, расширить клиентскую базу и сообща усиливать присутствие во всех регионах», — заявил руководитель компании ARC Automotive Inc Алекс Цинь (Alex Qin).

«Сегодня для нашей компании наступает важная веха на пути к запланированному росту и локализации нашего производства за пределами Китая, а также глобализации нашего бизнеса по производству устройств для обеспечения безопасности», — заявил вице-президент и директор предприятия Yanfeng Safety Systems в Европе и Северной Америке Майк Хаге (Mike Hague).

Контакты для получения дополнительной информации:

Роберт Найт (Robert Knight)
Вице-президент по продажам и маркетингу ARC Automotvie
Тел.: +1 586 530 2545
Эл. почта: [email protected]

Информация о компании ARC
ARC Automotive, Inc. является мировым производителем систем наполнения подушек безопасности для водительского и пассажирских мест, боковых и коленных подушек, а также ремней безопасности. Имея почти 70-летний опыт проектирования систем наполнения, компания ARC Automotive стремится предоставлять клиентам инновационные, высококачественные продукты и услуги.
Более подробная информация представлена на сайте www.arcautomotive.com.

Информация о компании Yanfeng
Yanfeng — один из ведущих мировых поставщиков автомобильных компонентов, специализирующийся на внутренней и наружной автомобильной электронике и пассивной безопасности. Компания Yanfeng имеет более 240 представительств и насчитывает около 55 000 сотрудников по всему миру. Техническая группа в составе 4200 экспертов работает в 10 научно-исследовательских центрах и других региональных отделениях, занимающихся разработкой инженерных и программных средств, проектированием и анализом пользовательского опыта, валидацией испытаний и многим другим. Компания Yanfeng, специализирующаяся на интеллектуальных разработках и технологиях для салонов автомобилей, оказывает поддержку автопроизводителям в освоении мобильных систем и предоставлении современных решений. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.yanfeng.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1929435/IMG_2365.jpg
Фото —https://mma.prnewswire.com/media/1929436/25102022_PVRSM_Kovacevski_YFA_Automotiv_3_960x719.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1929437/25102022_PVRSM_Kovacevski_YFA_Automotiv_6.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1817716/ARC_Logo.jpg

SOURCE ARC Automotive, Inc.

Also from this source

ARC Automotive a Yanfeng oficiálně zahajují provoz společného...

Spoločný podnik ARC Automotive a Yanfeng pre zariadenia na...

Explore

More news releases in similar topics