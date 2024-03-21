Энергетическое решение Beny PV DC помогает энергетическому переходу в Чехии

БРНО, Чехия, 21 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке AMPER 2024 ведущий поставщик энергетических решений Beny продемонстрировал свои новейшие промышленные и коммерческие системы хранения энергии и решения по передаче и распределению электроэнергии постоянного тока для средних и крупных фотоэлектрических (ФЭ) электростанций. Эта инновационная серия решений соответствует современным тенденциям в области хранения энергии и фотоэлектричества, подтверждая лидерские позиции Beny в отрасли возобновляемых источников энергии.

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Лидерство в коммерческом секторе хранения энергии

Компания Beny воспользовалась возможностью представить свои новейшие коммерческие системы хранения энергии. Ее конструкция «все в одном» объединяет несколько компонентов, упрощая структуру системы. Между тем, сборная конструкция кабины обеспечивает гибкое и удобное развертывание, а передовая система противопожарной защиты и интеллектуальные системы регулирования температуры (воздушное или жидкостное охлаждение) обеспечивают эффективную работу системы. Система управления энергопотреблением постоянно контролирует состояние системы, точно идентифицирует угрозы безопасности и смягчает серьезные инциденты. Система также включает в себя такие функции, как ограничение пиковых нагрузок, аварийное резервное питание, балансировка сети и многоуровневая параллельная работа, что делает ее пригодной для различных применений, включая фотоэлектрические электростанции. Коммерческие решения Beny по хранению энергии направлены на то, чтобы помочь предприятиям повысить эффективность использования энергии, оптимизировать энергопотребление и снизить зависимость от электрических сетей. «Эти технологии предлагают нашим предприятиям более конкурентоспособные и передовые энергетические решения», — заявили участники выставки.

Обеспечение безопасности фотоэлектрической системы

Компания Beny также представила передовые решения по передаче и распределению постоянного тока, адаптированные для средних и крупных фотоэлектрических электростанций. Для решения потенциальных проблем в различных условиях компания Beny предлагает высококачественные продукты, такие как комбинированные блоки, автоматические выключатели постоянного тока, ограничители перенапряжений и разъединители постоянного тока для управления перегрузками по току, короткими замыканиями, перенапряжениями и другими проблемами, обеспечивая стабильную работу системы и эффективную выработку энергии. Поскольку применение фотоэлектрических систем продолжает расширяться, важность компонентов защиты становится все более очевидной. Выставка Beny вызвала интерес со стороны профессионалов отрасли, которые высоко оценили постоянные инновации в этой области.

Адаптация к тенденциям развития

Г-н Джундан Ванг (Jundan Wang), генеральный директор Beny, заявил: «Мы рады принять участие в выставке AMPER 2024, демонстрируя наши новейшие энергетические решения отраслевым экспертам и предпринимателям. Запуск этих решений является упреждающим ответом на современные тенденции в области накопления энергии и фотоэлектричества».

На протяжении всей выставки профессиональная команда Beny проводила обширные дискуссии с посетителями, получая положительные отзывы и запросы. Компания продолжит внедрять инновации в технологии использования возобновляемых источников энергии, предлагая клиентам более передовые энергетические решения.