Летний розыгрыш Bybit: ваш билет на фестиваль Beach, Please! 2025

ДУБАЙ, ОАЭ, 28 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, рада объявить об эксклюзивной кампании, предлагающей пользователям гарантированную возможность выиграть билеты для ранних покупателей на самое ожидаемое музыкальное событие Румынии, фестиваль Beach, Please! 2025. Расположенный на потрясающем фоне побережья Костинешти, этот фестиваль обещает стать изюминкой лета с 9 по 13 июля 2025 года.

Bybit's Summer Giveaway: Your Ticket to Beach, Please! Festival 2025

После феноменального успеха прошлогоднего фестиваля, где Travis Scott покорил рекордную аудиторию в более 120 000 поклонников, в этом году мероприятие готово стать еще более масштабным, с сюрпризами, которые поднимут фестиваль на новые высоты.

Как принять участие в конкурсе:

Этап 1. Зарегистрируйтесь на мероприятие

Начните с обеспечения вашего шанса на победу. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы принять участие в этом эксклюзивном конкурсе.

Этап 2. Завершите подтверждение личности

Убедитесь, что ваше подтверждение личности ур. 1 завершено. Если вы еще этого не сделали, нет лучшего времени для подтверждения.

Этап 3. Сделайте свой первый депозит

Внесите не менее 100 долларов на счет Bybit. Нужны инструкции? Ознакомьтесь с инструкциями на главной странице Bybit.

Этап 4. Отправьте свои данные

Заполните форму Google, предоставленную для завершения вашей заявки. Обратите внимание, что билеты не подлежат передаче другому лицу и будут назначены указанному вами имени.

Любите ли хип-хоп или просто ищете незабываемые летние впечатления, фестиваль Beach, Please! 2025 — это место, где вы должны быть. Благодаря гарантированному розыгрышу билетов Bybit вы теперь ближе к одному из главных музыкальных фестивалей Европы, чем когда-либо.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 40 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

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