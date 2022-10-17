Робот-пылесос Dreame Technology, умеющий обходить препятствия, скоро в продаже в Европе

Робот-пылесос с новейшей технологией обхода препятствий, разработанной компанией Dreame Technology, поступит в продажу в Европе с октября

ПЕКИН, 18 октября 2022 г. /PRNewswire/-- Быстроразвивающаяся компания Dreame Technology, занимающая ведущее положение в области интеллектуальных устройств для уборки дома, недавно представила свой новейший робот-пылесос DreameBot L10s Pro. Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro, получивший премию Red Dot Design 2021 года, оптимизирован за счет более передовой технологии обхода препятствий для обеспечения интеллектуальной уборки.

Robot Vacuum with Dreame Technology’s latest Obstacle Avoidance Technology will be available in Europe October

По мере роста популярности роботов-пылесосов на рынке при выборе продукции обычно учитываются такие показатели, как мощность всасывания и время автономной работы. В то же время способность обнаружения и обхода препятствий незаслуженно обделена вниманием. По данным маркетингового исследования компании Dreame Technology, одним из главных недостатков современного робота-пылесоса является застревание из-за таких предметов, как провода или тапочки.

DreameBot L10s Pro успешно справляется с этой проблемой благодаря своей передовой технологии обхода препятствий. Модель DreameBot L10s Pro, оснащенная трехмерным сканером с источником структурированного света и алгоритмом собственной разработки SLAM, использует высокоточную технологию обхода препятствий для выявления и обхода более низких препятствий, таких как обувь или детские кубики, а также для предотвращения столкновений с более высокими препятствиями, такими как ножки стола или стула. Технология точного картографирования также позволяет проверять состояние помещения, позволяя справляться с такими неожиданными проблемами, как пролитые жидкости.

Кроме того, модель L10s Pro повысила свою чувствительность к различным условиям напольного покрытия. Модель пылесоса L10s Pro оснащена более мощными возможностями и технологиями для уборки по сравнению с L10 Pro. Благодаря давлению всасывания 5300 Па, резиновым щеткам и большой коробке для сбора пыли емкостью 450 мл, модель L10s Pro обеспечивает надежную уборку, особенно сбор волос, что является огромным преимуществом для семей с домашними животными. По сравнению с L10 Pro модели L10s Pro также теперь могут справляться с уборкой более сложных твердых напольных покрытий. В нижней части L10s Pro имеются две моющие насадки, вращающиеся с высокой скоростью, что обеспечивает впечатляющее качество уборки. А благодаря отсоединяемому резервуару для воды объемом 190 мл модель L10s Pro может охватывать большую площадь уборки по сравнению с предшествующей. И наконец, ультразвуковые датчики позволяют точно идентифицировать половики и ковры, и сохранять их сухими, поднимая моющие насадки.

В отличие от L10s Ultra, L10s Pro является отдельным товаром и не совместим с базовой станцией L10s Ultra.

DreameBot L10s Pro будет продаваться на Amazon с 25 октября по цене 599 евро. Покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 100 евро до 7 ноября.

Информация о компании Dreame Technology

Компания DreameTech, основанная в 2017 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.dreametech.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1922285/banner.jpg

SOURCE Dreame Technology