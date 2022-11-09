Зарядные станции EcoFlow RIVER 2 получили сертификат TÜV Rheinland

EcoFlow RIVER 2 стала первой серией портативных зарядных станций, сертифицированной TÜV Rheinland

Серия из трех моделей получила сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство».

ЛОНДОН, 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых энергетических решениях, сегодня объявила о том, что ее серия RIVER 2 теперь официально доступна для покупки в Европе в интернет-магазинах EcoFlow и Amazon. Серия RIVER 2 также получила сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство», первой в отрасли портативной энергетики удостоившись одобрения этого мирового лидера в области независимого тестирования, проверки и сертификации.

EcoFlow RIVER 2 Series Becomes the First TÜV Rheinland-Certified Portable Power Station Series

«Компания EcoFlow всегда уделяла приоритетное внимание пользовательскому опыту и безопасности, поскольку наша миссия заключается в поставке высококачественной продукции, расширяющей возможности потребителей по всему миру, — заявил генеральный директор компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). — Для нас большая честь получить сертификат от TÜV Rheinland, поскольку это очередное признание того, что наша продукция соответствует высочайшим стандартам качества и безопасности».

Сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство» в основном оценивает безопасность и надежность зарядки и разрядки портативных электростанций в различных сценариях из реальной жизни с помощью научных и объективных методов тестирования. Приняв во внимание эти и другие аспекты фактического пользовательского опыта, TÜV Rheinland разработала строгую программу сертификации для серии RIVER 2. Затем была проведена тщательная и всесторонняя оценка с использованием трех основных стратегий испытаний, включая оценку устойчивости напряжения, срока службы, эффективности преобразования энергии, температуры зарядки и разрядки и других основных операций, а также проверку безопасности и тестирование надежности в различных сценариях использования.

Кроме того, компания EcoFlow поручила TÜV Rheinland провести контрольную проверку быстрой зарядки X-Stream и защиты от перегрузки X-Boost серии RIVER 2, поскольку реальная производительность этих функций существенно влияет на общий пользовательский опыт.

«Безопасность и качество являются нашей постоянной целью на протяжении 150 лет, — заявил вице-президент TÜV Rheinland Джей Ян (Jay Yang). — Клиенты EcoFlow могут не беспокоиться, зная, что серия RIVER 2 прошла все наши строгие испытания на безопасность».

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, экологически чистых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию во всех странах Европы при поддержке более чем 800 местных ритейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании EcoFlow:

Великобритания: uk.ecoflow.com

Франция: fr.ecoflow.com

Германия: de.ecoflow.com

Италия: it.ecoflow.com

Испания: it.ecoflow.com

Другие европейские страны: eu.ecoflow.com

ИСТОЧНИК: EcoFlow Europe s.r.o.

Контакты для СМИ

Донна Дин (Donna Ding)

Менеджер EcoFlow по связям с общественностью, Европа

[email protected]

+86 18138401354

Франко Фишер (Franko Fischer)

Директор EcoFlow по связям с общественностью, Германия

[email protected]

+44 015209038677

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1940048/Rheinland_KV_UK.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.