Зарядные станции EcoFlow RIVER 2 получили сертификат TÜV Rheinland
Nov 09, 2022, 02:00 ET
EcoFlow RIVER 2 стала первой серией портативных зарядных станций, сертифицированной TÜV Rheinland
Серия из трех моделей получила сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство».
ЛОНДОН, 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых энергетических решениях, сегодня объявила о том, что ее серия RIVER 2 теперь официально доступна для покупки в Европе в интернет-магазинах EcoFlow и Amazon. Серия RIVER 2 также получила сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство», первой в отрасли портативной энергетики удостоившись одобрения этого мирового лидера в области независимого тестирования, проверки и сертификации.
«Компания EcoFlow всегда уделяла приоритетное внимание пользовательскому опыту и безопасности, поскольку наша миссия заключается в поставке высококачественной продукции, расширяющей возможности потребителей по всему миру, — заявил генеральный директор компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). — Для нас большая честь получить сертификат от TÜV Rheinland, поскольку это очередное признание того, что наша продукция соответствует высочайшим стандартам качества и безопасности».
Сертификат TÜV Rheinland «Надежное зарядное устройство» в основном оценивает безопасность и надежность зарядки и разрядки портативных электростанций в различных сценариях из реальной жизни с помощью научных и объективных методов тестирования. Приняв во внимание эти и другие аспекты фактического пользовательского опыта, TÜV Rheinland разработала строгую программу сертификации для серии RIVER 2. Затем была проведена тщательная и всесторонняя оценка с использованием трех основных стратегий испытаний, включая оценку устойчивости напряжения, срока службы, эффективности преобразования энергии, температуры зарядки и разрядки и других основных операций, а также проверку безопасности и тестирование надежности в различных сценариях использования.
Кроме того, компания EcoFlow поручила TÜV Rheinland провести контрольную проверку быстрой зарядки X-Stream и защиты от перегрузки X-Boost серии RIVER 2, поскольку реальная производительность этих функций существенно влияет на общий пользовательский опыт.
«Безопасность и качество являются нашей постоянной целью на протяжении 150 лет, — заявил вице-президент TÜV Rheinland Джей Ян (Jay Yang). — Клиенты EcoFlow могут не беспокоиться, зная, что серия RIVER 2 прошла все наши строгие испытания на безопасность».
Информация о компании EcoFlow
Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, экологически чистых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию во всех странах Европы при поддержке более чем 800 местных ритейлеров.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании EcoFlow:
Великобритания: uk.ecoflow.com
Франция: fr.ecoflow.com
Германия: de.ecoflow.com
Италия: it.ecoflow.com
Испания: it.ecoflow.com
Другие европейские страны: eu.ecoflow.com
ИСТОЧНИК: EcoFlow Europe s.r.o.
Контакты для СМИ
Донна Дин (Donna Ding)
Менеджер EcoFlow по связям с общественностью, Европа
[email protected]
+86 18138401354
Франко Фишер (Franko Fischer)
Директор EcoFlow по связям с общественностью, Германия
[email protected]
+44 015209038677
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1940048/Rheinland_KV_UK.jpg
SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.
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