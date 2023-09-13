На конгрессе ERS 2023 был представлен одноразовый видеобронхоскоп Scivita Medical

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Scivita Medical

13 Sep, 2023, 18:00 ET

РИМ, 14 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- На Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) 2023, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 сентября 2023 года, компания Scivita Medical представила одноразовый видеобронхоскоп (стенд D.03A). Разработанный компанией Scvita Medical прибор включает в себя одноразовый видеобронхоскоп и процессор для обработки эндоскопического изображения с визуализацией Full HD, который отвечает различным клиническим потребностям торакального хирурга.

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Scivita Medical@ ERS 2023
Scivita Medical@ ERS 2023
Scivita Medical Single-use Broncho Videoscope with 3 size
Scivita Medical Single-use Broncho Videoscope with 3 size
Scivita Medical Full HD Visualization Endoscopic Image Processor
Scivita Medical Full HD Visualization Endoscopic Image Processor

Отделение респираторной медицины в больнице является одним из клинических отделений с высоким риском перекрестного заражения, особенно после вспышки COVID-19. Одноразовый видеобронхоскоп компании Scivita Medical— это одноразовый гибкий эндоскоп. Он избавляет медицинских работников от необходимости стерилизовать использованный эндоскоп после каждой операции, что позволяет проводить последовательные процедуры, повышает эффективность хирургических вмешательств и снижает совокупные расходы больниц. Кроме того, одноразовый видеобронхоскоп компании Scivita Medical имеет 3 различных размера, что позволяет расширить сферу его применения, включая лечение и диагностику.

В прошлом одноразовые видеоскопы не предоставляли изображение высокого разрешения. Разработанный компанией Scivita Medical процессор для обработки эндоскопического изображения с визуализацией Full HD представляет собой единое решение, которое оснащено цифровым видеовыходом для вывода изображения в высоком качестве на внешний экран в реальном времени. Прибор применяется как в отделениях интенсивной терапии, так и в операционных, включая бронхоскопию, при которой пациент не встает с койки, интубацию, осмотр дыхательных путей, трахеотомию, бронхоскопию, интервенционную хирургию и т.д.

Одноразовый видеобронхоскоп компании Scivita Medical разработан на основе ее уникальной технологической платформы. Эта платформа построена на пяти синергетических базовых технологиях: технологии медицинской визуализации 4K UHD, технологии флуоресцентной медицинской визуализации, эндоскопические технологии одноразового применения, технологии трехмерной медицинской визуализации и ультратонкие технологии эндоскопической визуализации, что позволяет компании предлагать широкий ассортимент инновационных эндоскопических решений для удовлетворения разнообразных клинических потребностей различных больниц и клинических отделений.

"Ориентация на клинику" — это наша основная ценность. Международный конгресс Европейского респираторного общества предоставляет нам прекрасную возможность пообщаться с торакальными хирургами мирового класса, что поможет нам узнать отзывы врачей и улучшить нашу продукцию", — заявил Майкл Ли (Michael Li), вице-президент по международному маркетингу и продажам. "Кроме того, для нас это важный шаг, который позволит охватить большее количество местных хирургов рассказать им о нас как о глобальной компании с широким ассортиментом высококачественной продукции, включая одноразовые и многоразовые эндоскопы", — продолжил Майкл Ли.

О компании Scivita Medical 

Компания Scivita Medical, основанная в 2016 году, специализируется на исследованиях, разработках и коммерциализации медицинских эндоскопов и сопутствующих продуктов. Компания Scivita Medical рассматривает "глобализацию" в качестве своей основной стратегии и имеет научно-исследовательские центры как в Китае, так и в Японии. Имея солидные собственные научно-исследовательские возможности, компания Scivita Medical создала уникальную технологическую платформу, основанную на пяти синергетических базовых технологиях, и сформировала широкий ассортимент товаров и продукции для эндоскопии всех возможных видов, проводимой специалистами разных областей. Придерживаясь принципов "ориентации на клинику", "совместных инноваций", "ориентации на людей", "совершенства и эффективности", компания Scivita Medical будет непрерывно совершенствовать свои базовые технологии, расширять присутствие на рынке за счет превосходных продуктов и оставаться предпочтительным брендом, которому доверяют врачи и пациенты во всем мире.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: scivitamedical.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2209557/Scivita_Medical__ERS_2023.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2209558/Scivita_Medical_Single_use_Broncho_Videoscope_3_size.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2209559/3.jpg

SOURCE Scivita Medical

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