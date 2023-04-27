Благодаря экосистеме Forest Ecosystem GWM начинает гонку в сфере новых энергоносителей

БАОДИН, Китай, 28 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно во время участия в выставке автосалона в Шанхае 2023 года более 300 журналистов СМИ и представителей дистрибьюторов из более чем 60 стран и регионов мира посетили научно-исследовательский центр компании GWM в Баодине, Китай, чтобы узнать о передовых достижениях GWM в области экосистемы Forest Ecosystem и интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии.

Empowered by Forest Ecosystem, GWM Starts Sprints in New Energy Track

Группа посетителей совершила экскурсию по научно-исследовательскому центру водородной энергетики, аэродинамической лаборатории, лаборатории тестирования транспортных средств на шум и вибрации при езде и другим объектам. Инновационные технологии, тестирование транспортных средств и стиль дизайна, представленные компанией GWM, вызвали большой интерес со стороны журналистов, которые участвовали в оживленных дискуссиях с технической командой GWM.

Представители дистрибьюторов, входившие в состав группы, выразили большие ожидания в отношении будущего плана компании GWM в своих странах. «Здесь я ощутил неизменную приверженность GWM технологиям и качеству, а многочисленные усовершенствованные технологии новых энергоносителей произвели глубокое впечатление. В будущем мы надеемся увеличить объем заказов на транспортные средства GWM, работающие на новых энергоносителях», — заявил один из представителей дистрибьюторов в Европе.

В ходе визита технический руководитель компании GWM подробно описал схему расположения объектов центра исследований и разработок и весь процесс разработки транспортных средств.

Научно-исследовательский центр компании GWM занимает площадь 250 000 м², и имеет общий объем инвестиций 5 млрд юаней. Он имеет полноценную систему исследований и разработок и процесс разработки продуктов, с объектами для исследований и разработок продуктов, оформления в определенном стиле, инженерного проектирования, пробного производства и испытаний продуктов, а также других зон машиностроения, что обеспечивает надежную проверку продуктов и технологические исследования и разработки.

По сути, компания GWM всегда придерживается концепции исследований и разработок, заключающейся в «точном вкладе в погоне за лидерством в отрасли» в сфере новаторских технологий. В прошлом году инвестиции GWM в НИОКР увеличились до 12,181 млрд юаней, что на 34,34% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В сфере транспортных средств на новых источниках энергии компания GWM обладала 1966 описаниями изобретений к патентам и 1650 патентными разрешениями, что на 51,11% и 80,53% больше, чем в прошлом году, соответственно. На выставке автосалона в Шанхае 2023 года была впервые представлена миру первая модель GWM, оснащенная технологией Hi4 («гибридный интеллектуальный полный привод»).

Выдающиеся достижения компании GWM являются результатом структуры Forest Ecosystem. Экосистема Forest Ecosystem от GWM, имея полный цикл производства транспортных средств в качестве базового элемента, объединяет сферу новых энергоносителей, интеллектуальные и другие смежные технологические отрасли, чтобы создать экосистему с многовидовым взаимодействием и непрерывным развитием. Она отражает основную область конкурентоспособности компании GWM в эпоху интеллектуальных транспортных средств на новых энергоносителях.

В настоящее время компания GWM разработала полноценную схему цепочки создания стоимости «солнечная энергия - батарея - водородная энергия - мощность транспортного средства» в сфере транспортных средств на новых источниках энергии. В частности, в области системы питания транспортных средств компания разработала и реализовала свои планы развития гибридных, чисто электрических и водородных энергетических технологий. С точки зрения интеллектуальности компания GWM также обладает множеством технических резервов, такими как интеллектуальное вождение, интеллектуальные сервисы и интеллектуальные кабины.

В будущем GWM продолжит внедрять технологические инновации и обеспечивать непрерывную движущую силу для интеллектуальных стратегических трансформаций в области новых энергоносителей. Благодаря экосистеме Forest Ecosystem, компания GWM обеспечит потребителям выдающуюся мощность, низкий уровень углеродных выбросов и экологичность.

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