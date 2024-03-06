«Умный» унитаз Formation 02 от Kohler x SR_A на Миланской неделе дизайна 2024

КОЛЕР (штат Висконсин), 5 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Kohler, мировой бренд образа жизни и ведущий поставщик товаров для кухни и ванной, возвращается на Миланскую неделю дизайна с мировой премьерой крупномасштабной иммерсивной инсталляции в партнерстве с художником-дизайнером д-ром Сэмюэлем Россом (Samuel Ross), MBE, и его студией промышленного дизайна SR_A, а также с глобальной презентацией новой модели «умного» унитаза Formation 02 — второй совместной разработки и плода многолетнего сотрудничества Kohler x SR_A.

Kohler, a global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Milan Design Week with the world premiere of a large scale immersive installation in partnership with artist-designer, Dr. Samuel Ross MBE and his industrial design studio, SR_A, along with the global unveiling of Formation 02, a new smart toilet, the second product from the Kohler x SR_A multiyear partnership.

Formation 02 — это лимитированная модель «умного» унитаза, приобрести которую можно через веб-сайт sra.kohler.com с 16 апреля.

«Formation 02 знаменует наше продолжающееся сотрудничество со студией SR_A и д-ром Сэмюэлем Россом, предлагая новый и неожиданный дизайн и являясь образцом передового дизайнерского опыта и инновационного совершенства компании Kohler, —говорит Скотт Эдмундс (Scott Edmunds), вице-президент Kohler Marketing. — Formation 02 сочетает в себе наш профессионализм и технологическое мастерство с непоколебимой верой в творческую энергию как источник идей и движущую силу прогресса».

ДИЗАЙН

Черпая вдохновение в скорости и силе воды в природной среде, энергичный силуэт Formation 02 представляет собой новое слово в языке дизайна. Плод уникальной технологии литья и обработки, основание унитаза отличается эффектной цветовой гаммой, исполнением краев и углов в сочетании с мягкостью интегрированных цилиндрических форм.

Именно этот новый дизайн, наряду со смесителем Formation 01, по замыслу Сэмюэля Росса должен усилить динамику и восприятие воды, предлагая способ переосмысления повседневных предметов и ритуалов.

Рассказывая о дизайне, Сэмюэл Росс говорит: «Мы продолжаем обращаться к энергии природы и основополагающим достижениям промышленного проектирования. Это могут быть как декоративные мотивы, связанные с водной стихией, так и мощь природы, способная изменять материал. Модель Formation 02 напоминает о различных формах проявления концепта воды».

ТЕХНОЛОГИЯ И ЦВЕТ

Модель Formation 02 является образцом инноваций в категории «умных» туалетов, представляя новый дизайнерский силуэт умного туалета Eir от Kohler. Благодаря удобным функциям, включая подогрев сиденья, настраиваемую очистку, ночник, открывание/закрывание без помощи рук, автоматический смыв, а также пульт дистанционного управления с сенсорным экраном, Formation 02 воплощает в себе инновативность и комфорт.

«Индустриальный» оттенок Haptic Orange является данью уважения дебютной линейке Kohler «Tiger Lily» для ванной комнаты выпуска 1967 года, объединяя фирменный цвет Сэмюэла Росса с колористическим наследием Kohler. Formation 02 — это второй продукт, выпущенный в рамках партнерства и продолжающий авангардную художественную концепцию Сэмюэла Росса, одновременно отдавая дань уважения 150-летнему опыту компании Kohler по разработке нового языка дизайна для сантехники.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ FUORISALONE

Модель Formation 02 будет представлена на выставке FuoriSalone как часть масштабной экспозиции под названием Terminal 02, открытой для посещения в Palazzo del Senato (Via Senato 10) ежедневно с 12:00 до 22:00 со вторника, 16 апреля, по воскресенье, 21 апреля.

Терминал 02 приглашает посетителей отправиться в путешествие по лабиринту, напоминающему сеть промышленных труб, конечной целью которого является «умный» унитаз Formation 02. Этот иммерсивный опыт даст посетителям возможность увидеть течение воды в разных формах и на разных уровнях, предлагая различные идеи по организации и управлению ее потоком, объединяя познавательные и игровые элементы в целостную эстетическую концепцию с использованием мотивов природного ландшафта в сочетании с промышленными и масштабными инженерными решениями. Индустриальные, наполненные энергией экспонаты расположены среди величественных колонн исторического Палаццо дель Сенато с его классическими архитектурным формами, под грандиозным куполом небосвода. Отдавая дань уважения наследию традиционного мастерства и одновременно осваивая новые территории, чтобы изменить наш взгляд на стихию воды, инсталляция является воплощением общей философии Kohler и SR_A.

Компания Kohler также представит свои новейшие глобальные разработки на выставке Salone del Mobile (павильон № 22, стенд H10 H6).

Представители СМИ приглашаются на эксклюзивный предварительный показ в понедельник, 15 апреля, в присутствии художника-дизайнера Сэмюэля Росса. Интервью предоставляются по запросу.

Для получения информации и изображений ознакомьтесь с материалами для прессы, подготовленными компанией Kohler для Миланской недели дизайна.

О компании SR_A Компания SR_A, основанная в 2019 году д-ром Сэмюэлем Россом, MBE, является прогрессивной дизайнерской студией, которая создавала совместные коммерческие проекты с LVMH Group, Apple Group и Nike Group, а также независимыми технологическими и дизайнерскими компаниями. Этот британский дом создает объекты в области промышленного дизайна, пространственного проектирования и визуальной коммуникации. Благотворительное подразделение студии, Black British Artist Grants, предоставляет академическое финансирование и гранты для недостаточно представленных общественности деятелей искусства, практиков карибского и британо-африканского происхождения. Для этого SR_A сформировала консультативный совет, в который вошли следующие учреждения: Музей Виктории и Альберта, Королевский колледж искусств, Британский совет моды, Музей дизайна и Вестминстерский университет. SR_A представляет способы объективного, эстетического и структурного изменения дизайнерской мысли.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании sr-a.com.

О компании Kohler Co.

На протяжении 150 лет компания Kohler Co. является мировым лидером в области дизайна и инноваций, посвятившим свой талант обеспечению комфортного быта путем производства товаров для кухни и ванной, элитной мебели, плиточного покрытия и элементов освещения, а также разработки решений в области распределенной энергетики — энергоснабжения домохозяйств, создания промышленных энергосистем и силовых агрегатов — и развитию гостиничного бизнеса премьер-класса и проведению крупных чемпионатов по гольфу. Частная компания Kohler Co. была основана в 1873 году и имеет штаб-квартиру в Колере, штат Висконсин. Компания также разрабатывает решения для неотложных глобальных проблем, таких как обеспечение чистой водой и санитарными условиями в регионах мира с недостаточным уровнем обеспеченности услугами с целью повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

KOHLER кухни и ванные, энергетика, гольф + курорты

Контактное лицо:

Вики Хафенштейн (Vicki Hafenstein)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2354411/Kohler_x_SR_A_FuoriSalone_2024_Formation_Smart_Toilet.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg