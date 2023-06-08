ВЕНГЕРСКИЙ СТАРТАП GREENSTIC ПОЛУЧАЕТ ИНВЕСТИЦИИ ОТ HIVENTURES НА ЭКО-РЕФОРМУ В ОБЩЕПИТЕ

News provided by

Hiventures Venture Capital Fund management PLC.

08 Jun, 2023, 04:00 ET

БУДАПЕШТ, Венгрия, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Greenstic Europe Ltd. (Greenstic) получила значительные инвестиции в размере около 1,4 млн евро от Hiventures – наиболее влиятельной венчурной компании Венгрии. Это финансирование поможет компании Greenstic, являющейся дистрибьютором и производителем одноразовых и экологически чистых упаковочных материалов для ресторанов – контейнеров и столовых приборов – расширить свою региональную деятельность и внедрить экологически ответственные процессы в секторе общественного питания.

В последние годы во всем мире наблюдается значительный рост рынка экологически чистых столовых приборов и принадлежностей. Кроме того, компания Greenstic продемонстрировала динамичные показатели своего бизнеса, вдвое увеличив выручку с момента своего основания в 2019. Компания Greenstic занимает лидирующие позиции на венгерском рынке, и в прошлом году расширила географию своей деятельности за счет создания дочерней компании в Румынии, и вступления в партнерские отношения по франшизе со Словакией.

С учетом благоприятных нормативно-правовых условий и потребительских тенденций, указывающих на дальнейший рост спроса, компания Greenstic планирует использовать средства из фонда Hiventures для увеличения своих производственных и логистических мощностей и расширения своего ассортимента продукции и клиентской базы в Венгрии, Словакии и Румынии.

В рамках комплексного обслуживания компания Greenstic выполняет биологическое компостирование использованных клиентами приборов и принадлежностей, способствуя тем самым внедрению модели экономики замкнутого цикла в секторе общепита.

Hiventures является одним из наиболее активных инвесторов венчурного капитала в Европе. Решения принимаются взвешенно, на основе нескольких критериев: «‎Помимо очевидных рыночных возможностей и экологически обоснованных целей, слаженная и успешная работа опытной управленческой команды Greenstic сыграла важную роль, когда мы принимали наше решение по инвестированию», – заявил руководитель отдела стартапов Hiventures Денес Шлуха (Dénes Szluha).

Информация о компании Hiventures

Hiventures, входящая в состав Hungarian MFB Group, одна из крупнейших венчурных компаний Центральной и Восточной Европы. Она поддерживает всю венгерскую предпринимательскую экосистему своими капиталами и профессиональными компетенциями, включая инновационные стартапы с большим потенциалом роста, традиционные предприятия малого и среднего бизнеса и крупные корпорации. Компания Hiventures стремится к созданию устойчивой и конкурентоспособной экосистемы предпринимательства в регионе Центральной и Восточной Европы. Более подробная информация представлена на сайте компании.

Информация о компании Greenstic

Компания Greenstic, полностью принадлежащая Венгрии, является одним из ключевых игроков на рынке одноразовых контейнеров и столовых приборов. После приобретения своего конкурента в конце 2021 года компания Greenstic стала лидером на рынке в премиум-сегменте. В 2022 году она приступила к расширению своего международного присутствия, открыв дочернюю организацию в Румынии и установив партнерские отношения по франшизе в Словакии под новым брендом Greenstic Europe. Компания ставит своей целью стать ведущим поставщиком экологичных упаковочных материалов в Центральной Европе. www.greenstic.hu

SOURCE Hiventures Venture Capital Fund management PLC.

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