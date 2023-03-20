Новый фен Hair Glory от Dreame Technology доступен в Германии в MediaMarkt и Отто

БЕРЛИН, 20 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- После своего успеха в области роботизированных, беспроводных и моющих пылесосов компания Dreame Technology объявила о поступлении в продажу на рынках Германии принципиально нового фена Hair Glory, тем самым расширив свою текущую линейку продукции с помощью товаров для личной гигиены.

Dreame Technology New Hair Dryer, Hair Glory, Available in Germany on MediaMarkt and Otto

Благодаря мощному воздушному потоку, передовой технологии отрицательной ионизации, компактной конструкции и точному контролю температуры, модель фена Hair Glory делает сушку волос быстрым, эффективным и безболезненным процессом. Фен Hair Glory будет доступен для покупки в Германии в MediaMarkt и Otto с 20-ого марта, а также появится на Amazon позднее в этом году.

Сушка за 2 минуты

Верните себе красоту волос с помощью этого стильного и функционального фена, оснащенного высокоскоростным электродвигателем с частотой вращения 110 000 об/мин, обеспечивающим скорость воздушного потока 70 м/с и большой объем воздуха 55 м³/ч, что позволяет пользователям высушить волосы длиной до плеч примерно за 2 минуты.

Легкость и компактность для удобства

При весе всего около 350 г модель фена Hair Glory предоставляет превосходный комфорт и минимизирует усталость, обеспечивая великолепный процесс сушки. Компактный основной цилиндр фена диаметром 82 мм означает, что его можно удобно упаковать для поездок.

Отрицательная ионизация для идеального процесса сушки

Модель Hair Glory со своими более чем 300 000 000 анионов на кубический сантиметр помогает закрывать кутикулы волос, сохраняет в них влагу, а также добавляет объем волосам, поэтому у пользователей никогда не будет возникать раздражение из-за спутанных прядей, для укладки которых требуется целая вечность.

Выбор режима сушки волос

Благодаря 4 температурным режимам и 2 скоростям воздушного потока пользователи теперь могут выбирать, как им удобнее сушить волосы. Переключитесь на обдув холодным воздухом во время жарких летних дней на пляже. Или высушите волосы быстро с помощью горячего обдува. Используйте горячий/холодный цикл для завивки или придания пышности. Либо оставьте умеренную температуру 57 °C для обеспечения стабильного теплого воздушного потока.

Четкое и равномерное распределение тепла

Беспокоитесь из-за неравномерного распределения тепла? Не стоит. Модель Hair Glory имеет встроенный термистор NTC с усовершенствованными микропроцессорами для отслеживания температуры 100 раз в секунду — больше не будет секущихся кончиков или поврежденных волос. Кроме того, данная технология защищает фен от перегрева, являющегося типичной причиной неисправностей в других моделях.

Где купить

Приобрести фен Hair Glory можно будет с 20-ого марта в MediaMarkt и Otto, и он также будет доступен на Amazon позднее в этом году. Более подробная информация о компании Dreame Technology представлена на сайте по адресу: https://de.dreametech.com/

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях в Facebook, Instagram и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://de.dreametech.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2035974/1.jpg

SOURCE Dreame Technology