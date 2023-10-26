Солнечный модуль HJT Hyper-ion компании Risen Energy прошел сертификацию Certisolis с рекордно низким значением углеродного следа

НИНБО, Китай, 27 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy, ведущий мировой производитель высокоэффективных солнечных батарей (фотоэлектрических модулей), рада сообщить, что ее фотоэлектрический модуль Hyper-ion с гетеропереходом (HJT) прошел сертификацию французской испытательной лаборатории по показателям углеродного следа. Это важное событие открывает путь к реализации планов компании Risen Energy по расширению присутствия на рынке страны и дальнейшей поддержке глобального перехода на альтернативные источники энергии за счет выпуска более экологичной, высокоэффективной и высококачественной продукции для солнечной энергетики.

Сертификат, выданный Certisolis — независимой организацией, назначенной Комиссией по регулированию энергетики Франции (CRE) в качестве единственной лаборатории для оценки и сертификации эксплуатационных характеристики фотоэлектрической продукции, — подтверждает, что объем углеродного следа модуля Hyper-ion компании Risen Energy составляет 376,5 кг экв. CO2/кВтп. Этот солнечный модуль устанавливает новый отраслевой стандарт по выбросам углекислого газа, предлагая сочетание экологичного дизайна с передовыми технологическими решениями, помогающее снизить затраты и увеличить выработку электроэнергии.

«В эпоху, когда глобальные последствия изменения климата становятся все более ощутимыми, углеродная нейтральность стала всеобщим императивом. Являясь одним из лидеров в области солнечной энергетики, компания Risen Energy находится в авангарде создания высокоэффективной продукции для выработки солнечной энергии с низким уровнем выбросов углекислого газа. Выпуск линейки модулей Hyper-ion знаменует собой новую веху в развитии компании Risen Energy, решение нового поколения, позволяющее не только обеспечить высокую эффективность, но и снизить стоимость киловатт-часа, сокращая при этом углеродный след. Это демонстрирует нашу приверженность развитию фотоэлектрических технологий и стремление ускорить переход человечества к безуглеродному будущему с помощью инновационных разработок», — заявил Лю Яфен, генеральный директор по НИОКР компании Risen Energy.

В линейке модулей Hyper-ion компании Risen Energy используется новейшая технология HJT с легирующим слоем микрокристаллического кремния с обеих сторон ячейки. Применение пасты на основе меди с серебряным покрытием позволяет уменьшить расход серебра, что снижает общие затраты.

Модуль также оснащен запатентованной технологией формирования межсоединений Hyper-Link, разработанной компанией Risen Energy. Кроме того, альтернативная конструкция позволяет отказаться от шин на ячейках, что дополнительно улучшает качество межсоединений.

При КПД до 23,9 % модуль обладает чрезвычайно стабильным температурным коэффициентом и высокой двусторонней светочувствительностью — до 85 % ±10 %. Более тонкие пластины и низкотемпературный процесс HJT позволяют поддерживать углеродный след модуля на уровне ниже 400 кг экв. CO2/кВтп. Модуль, производство которого началось в 2022 году, сертифицирован на соответствие стандартам IEC 61215/IEC 61730.

В связи с растущим влиянием глобальных климатических изменений углеродная нейтральность стала предметом глобального консенсуса. Будучи одним из лидеров в области солнечной энергетики, компания Risen Energy неизменно привержена принципам устойчивого развития. Активно откликаясь на национальный призыв к низкоуглеродному развитию, она считает своей миссией исследования и разработки для создания высокопроизводительной продукции с низким уровнем выбросов СО2.

О компании Risen Energy

Компания Risen Energy — ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических модулей уровня Tier 1 с кредитным рейтингом AAA и поставщик комплексных бизнес-решений для электроэнергетики. Основанная в 1986 году и получившая листинг на фондовой бирже в 2010 году, компания обеспечивает создание ценности для своих клиентов во всем мире. Технико-экономическое новаторство, подкрепленное высочайшим качеством продукции и услуг Risen Energy, является определяющим для всех бизнес-решений компании в области солнечной энергетики, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. Присутствие на местном рынке и высокий уровень инвестиционной привлекательности позволяет компании строить стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для совместной реализации преимуществ набирающей обороты альтернативной энергетики.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd