Освоение возможностей: Huawei демонстрирует инновации на конференции HDC.Together 2023

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Huawei Consumer Business Group

23 Aug, 2023, 10:51 ET

Совместное освоение глобальных возможностей: компания Huawei демонстрирует стремление к росту и инновациям на конференции HDC.Together 2023 

ДУНГУАНЬ, Китай, 23 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила ряд обновлений и инноваций для бизнеса во время своей ежегодной флагманской конференции разработчиков HDC.Together, которая прошла в августе этого года. Во время конференции, на которой присутствовало более 300 разработчиков и руководителей компаний со всего мира, компания Huawei рассказала о результатах развития сервисов платформы Huawei Mobile Services (HMS), подробно поведав о последних инновационных технологиях и партнерских решениях.

Huawei прокладывает путь на международные рынки 

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Representatives of Huawei, Poly-Gamma, and Turismo de Andalucía at HDC's signing ceremony.
Representatives of Huawei, Poly-Gamma, and Turismo de Andalucía at HDC's signing ceremony.

Уолтер Цзи Ренгуи (Walter Ji Rengui), президент отдела развития глобальных экосистем и операций компании Consumer BG, заявил следующее: «За прошедший год мы добились замечательных результатов в области инновационных продуктов и развития бизнеса. Эти впечатляющие результаты отражают наше стремление к росту: увеличилось число зарегистрированных во всем мире разработчиков и сотрудничающих с нами партнеров».

Платформа AppGallery укрепилась в тройке лидеров мировых экосистем мобильных приложений. Она привлекла 580 млн ежемесячных активных пользователей, более 170 млн ежемесячных активных пользователей Quick Apps и 6,35 млн зарегистрированных разработчиков по всему миру.

Выступая на конференции HDC.Together, вице-президент по развитию Rakuten Viber Атанас Райков (Atanas Raykov) заявил: «Наше приложение одним из первых появилось на платформе AppGallery и было интегрировано с HMS Core. Это сотрудничество вывело Viber на передовые позиции и помогло нам привлечь миллионы пользователей в регионе EMEA. Недавнее партнерство с Huawei AppGallery отражает наше стремление предоставить эксклюзивные преимущества пользователям Huawei в Европе».

Посредством создания мобильной рекламной экосистемы Petal Ads компания Huawei признает, что количество провайдеров, способных предложить рекламодателям комплексное глобальное решение, пока ограничено. Petal Ads рассматривает это как возможность помочь рекламодателям облегчить налаживание коммерческих связей по всему миру, а регионам устанавливать связи, включая Китай. Концепция экосистемы заключается в построении эффективного бизнес-цикла, основанного на росте.

Petal Ads укрепляет партнерские связи 

В этом году в рамках конференции HDC.Together прошла церемония подписания компанией Huawei меморандума о взаимопонимании (MOU) с двумя своими важными партнерами, Poly-Gamma и Andalucía Tourism.

Poly-Gamma, рекламная компания с открытым исходным кодом, начинает сотрудничество с Petal Ads, чтобы расширить охват премиум-пользователей на китайском и мировом рынках за счет премиум-инвентаря платформы и новой системы атрибуции.  

На церемонии присутствовали такие ключевые фигуры, как генеральный директор Трэвис Дам (Travis Dahm) и член совета директоров Сальваторе Буччеллато (Salvatore Buccellato), которые подчеркнули, что поддерживают это долгосрочное сотрудничество.

На церемонии подписания также присутствовали исполнительный директор по маркетингу Хуан Мануэль Ортис Паскуаль (Juan Manuel Ortiz Pascual) и менеджер по цифровому маркетингу Моисес Рубиньо (Moisés Rubiño) компании Turismo Andalucía. Этот стратегический шаг отражает их стремление продвигать это туристическое направление на китайском рынке с помощью Petal Ads, начиная уже во время фестивального сезона Золотой недели.

Хуан Мануэль Ортис Паскуаль, исполнительный директор по маркетингу компании Turismo Andalucía, подробно рассказал о возможностях и проблемах туризма в новую эпоху глобализации, а также о важной роли китайских туристов для Испании. Он подчеркнул, что «ключевым моментом в маркетинге станет то, как точно и эффективно будет осуществляться охват потенциальных и перспективных пользователей выездного туризма».

Джастин Чен (Justin Chen), президент рекламного подразделения BU, Huawei Consumer Cloud Service, заявил: «Миссия Petal Ads ясна — предоставить предприятиям эффективные и точные инструменты для стимуляции роста. Посредством целого ряда инновационных решений мы готовы переосмыслить концепцию высокоэффективного маркетинга, обеспечивая при этом безопасную рекламную среду для всех».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2191350/Representatives_of_Huawei.jpg

SOURCE Huawei Consumer Business Group

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