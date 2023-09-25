Растите с Huawei Cloud: ускорение выхода на рынок и продаж с обеспеченными преимуществами

ШАНХАЙ, 25 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Тема семинара об облаке Huawei Cloud на саммите HUAWEI CONNECT этого года — «Растите с Huawei Cloud: ускорение выхода на рынок с обеспеченными преимуществами». Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, начала вступительные речи клиентов и партнеров, поделившись некоторыми из достижений Huawei Cloud с глобальными партнерами. Она также пояснила некоторые новейшие политики в отношении партнеров и инициативы совместных продаж и программу ускорения выхода партнеров Huawei Cloud на рынок для осуществления продаж.

Speech by Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Speech by Mark Chen, President of Huawei Cloud Solution Sales Official release of Huawei Cloud Partner Sales GTM Acceleration Program

Жаклин Ши, президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, сделала вступительные замечания, отметив некоторые общие достижения Huawei Cloud и партнеров, и озвучила позицию Huawei Cloud, заключающуюся в поддержке партнеров в их стремлении к коммерческому успеху. Она сказала: «Благодаря техническим инновациями Huawei Cloud является лидирующей облачной платформой в мире. Вы сможете пользоваться прямым доступом к нашим современным службам, таким как модели Pangu, виртуальные люди и GaussDB, через KooVerse, в любое время, в любом месте. В наших новых платформах разработки для партнеров GoCloud и GrowCloud мы делимся возможностями выхода на рынок, открывая доступ к нашим технологиям, чтобы помочь в создании конкурентоспособных решений. Мы вместе развиваемся на нашем совместном пути».

За последний год платформа Huawei Cloud совместно с партнерами по разработке ПО создавала современнейшие решения и расширяла свою клиентскую базу в мире, а в результате партнерства с системными интеграторами (SI) платформа Huawei Cloud разрабатывала стратегии перехода на новые цифровые технологии для различных отраслей и предлагала решения для перехода на новые цифровые технологии, адаптированные под потребности каждого конкретного корпоративного клиента. Платформа Huawei Cloud с партнерами смогли понять свой рынок и сосредоточиться на наиболее ценных сегментированных сценариях, чтобы быстро воспроизвести лучшие в мире подходы.

Huawei Cloud продолжает использовать модель «все как услуга» и строить глобальную облачную инфраструктуру качественных облачных служб, доступных для 84 зон доступности (AZ) в 30 регионах и для клиентов в 170 странах и регионах мира. Службы Huawei Cloud уже доступны клиентам в Турции и Саудовской Аравии. Что касается технических инноваций, платформа Huawei Cloud предлагает модели Pangu для конкретных сценариев и отраслей, позволяющие решать сложные задачи различных отраслей, создавая новые возможности роста предприятий благодаря ИИ. Что касается развития экосистемы, в рамках платформы Huawei Cloud всегда огромное внимание уделялось созданию надежной глобальной экосистемы и партнерской сети и были выпущены две новые платформы разработки для партнеров, ориентированные на компетентность партнеров: GoCloud и GrowCloud. В этом году Huawei Cloud продолжит совершенствовать платформы разработки для партнеров и политики стимулирования, сокращать время вывода продуктов на рынок для партнеров и увеличивать инвестиции в совместные продажи.

На этом семинаре Марк Чен (Mark Chen), президент по продажам решений Huawei Cloud, сделал доклад «3 ключевых действия для быстрого роста бизнеса благодаря Huawei Cloud». По словам г-на Чена, сотрудничая с партнерами, Huawei Cloud будет и дальше следовать концепции «общие технологии, общий успех» и собирается предложить четыре программы ускорения продаж для партнеров, три типа поддержки продаж для партнеров, а также 10 предложений и поддержку выхода на рынок для ускорения роста бизнеса партнеров.

В этом году Huawei Cloud запустит четыре новые программы ускорения продаж для партнеров, целью которых будет помощь в монетизации возможностей и ресурсов партнеров, в том числе программу привлечения партнерами клиентов (Partner Customer Engagement, PCE), программу ускорения миграции (Migration Acceleration Program, MAP), программу продаж KooGallery и программу корпоративных скидок (Enterprise Discount Program, EDP).

Кроме того, Huawei Cloud планирует предложить партнерам три дополнительных варианта поддержки продаж, чтобы еще больше повысить эффективность развития их бизнеса. В частности, Huawei Cloud будет укреплять сотрудничество PBD с партнерами в рамках совместного развития клиентов для стимулирования инвестирования ресурсов и возможностей обеими сторонами. Huawei Cloud стремится создать сильную команду PSA, чтобы помочь партнерам развивать свои навыки и предлагать дополнительные ресурсы наиболее успешным партнерам по продажам. Huawei Cloud собирается создать центры удаленной поддержки продаж, которые будут помогать партнерам эффективно выполнять стандартные задачи, например проверку концепции, подачу конкурсных заявок и осуществление технической поддержки, и повышать эффективность их продаж.

И, наконец, у Huawei Cloud есть 10 новых предложений, которые скоро будут запущены для партнеров. Эти предложения охватывают 10 ключевых сценариев продажи и включают наборы для продаж более 20 самых ценных решений, включая ознакомительные материалы, руководства по продаже, технические схемы решения и подтверждение концепции. Huawei Cloud собирается создать для глобальных партнеров единую платформу поддержки выхода на рынок, обеспечивающую всеми необходимыми инструментами и ресурсами для улучшения возможностей выхода на рынок.

На этом семинаре Жаклин Ши, президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, Марк Чен, президент по продажам решений Huawei Cloud, Уильям Донг, президент Huawei Cloud по маркетингу, и Дэйл Чен, директор Huawei Cloud по управлению глобальными партнерами, вместе запустили программу ускорения выхода партнеров Huawei Cloud на рынок для осуществления продаж, чтобы помочь партнерам начать свой путь к технологическому симбиозу и совместному успеху.

Различные глобальные партнеры были приглашены, чтобы рассказать о своем опыте и обсудить свои достижения.Паскаль Биттерли (Pascal Bitterly), владелец предприятия и директор по продуктам Orange Business, рассказал о своем опыте совместного развития клиентов и управления проектами с Huawei Cloud. Он высказал свои мысли о четырех аспектах положительного влияния Huawei Cloud: развитие глобального охвата и местного обслуживания Orange Business, стимулирование совместных инноваций, внимание к ценности бизнеса клиента и обогащение портфеля решений.

Хосе Луис Родригес (Jose Luis Rodriguez), руководитель отдела консалтинговых услуг и облачных технологий компании Seidor Chile, поделился мнением о совместных усилиях компании Seidor Chile и Huawei Cloud по расширению рынка SAP в Чили. Он отметил важность принятия рисков, извлечения уроков из ошибок, совершения достижений и, в конечном итоге, достижения успеха.

Хонатас Маттес (Jônatas Mattes), технический директор компании Extreme Digital Solutions, выразил свои надежды на плодотворное сотрудничество с Huawei Cloud. Он сказал: «Доверие стало ключевым фактором наших достижений, и мы уверены, что оно останется движущей силой нашего успеха в этом партнерстве».

Крайпич Пичпонгса (Kraipich Pichpongsa), главный операционный директор компании Vonosis, первого партнера Huawei Cloud в Таиланде по облачным технологиям, сказал, что партнерство между Huawei Cloud и Vonosis с 2018 года было достаточно плодотворным, принеся множество достижений по расширению рынков малых и средних предприятий (SMB) в местных регионах и культивируя мощную экосистему. Г-н Пичпонгса сказал, что прочное партнерство сыграло важную роль в достижении этого успеха.

Андрей Абреу (Andrey Abreu), директор по информационным технологиям компании MV, крупнейшей медицинской информационной компании в Бразилии, сказал: «С помощью Huawei Cloud компания MV может предоставлять отличные возможности по модели "медицина как услуга" для пациентов, врачей, больниц и других участников в Латиноамериканском регионе».

Наконец, Виктор Ванг (Victor Wang), менеджер по продуктам и технологиям в большом Китае компании Axxonsoft, одной из ведущих мировых компаний по разработке программного обеспечения для обработки видео с использованием ИИ, сказал, что создание первоклассной платформы для анализа видео VSaaS на основе инфраструктуры Huawei Cloud IaaS и функций ИИ смогло обеспечить более высокое качество обслуживания отраслевых клиентов, включая состоящих из множества филиалов и объектов, например компаний розничной торговли и гостиниц, реализовать распределенное наблюдение, унифицированное управление на базе Интернета и инновации с использованием ИИ.

В предстоящие годы платформа Huawei Cloud продолжит совершенствовать политики для глобальных партнеров и разрабатывать необходимые функции экосистемы за счет непрерывных технологических инноваций, помогающих партнерам извлечь выгоду из своих сильных сторон и монетизировать свои возможности. Кроме того, платформа Huawei Cloud повысит интенсивность поддержи выхода на рынок и увеличит инвестиции в совместные продажи, чтобы способствовать росту глобальных партнерских предприятий.

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SOURCE HUAWEI CLOUD