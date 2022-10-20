На конференции Huawei Connect 2022 в Париже изучаются возможности сохранения природы

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Huawei

Oct 20, 2022, 20:59 ET

ПАРИЖ, 21 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- В этот понедельник в Париже начался третий этап международного турне HUAWEI CONNECT 2022. Одной из основных тем, рассматриваемых лидерами отрасли, экспертами и партнерами из секторов ИКТ и экологически безопасного развития, является «Раскрывая цифровой потенциал» (Unleash Digital), содействие экологичному и цифровому переходу в Европе, а также создание более мощных цифровых экосистем.

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Experts deliver their speeches at HUAWEI CONNECT 2022 in Paris
Experts deliver their speeches at HUAWEI CONNECT 2022 in Paris

На этом мероприятии компания Huawei провела заседание во второй половине дня и групповое обсуждение жизненно важной роли технологий в поддержке охраны природы в Европе, в ходе которого она представила публикацию Tech4Nature — Solutions in Focus.

Созданный в рамках партнерства Tech4Nature МСОП и Huawei, документ Tech4Nature — Solutions in Focus анализирует передовой опыт использования технологий для достижения эффективных результатов в области охраны природы, и в нем подробно описываются 22 проекта в 19 странах.

«В рядах природоохранного сообщества явно увеличивается запрос и заинтересованность в использовании новых технологий, а также в поиске и создании новых способов их применения. Надлежащее развертывание технологий поможет обеспечить более устойчивые выгоды от их применения для справедливых и эффективных природоохранных действий», — заявил руководитель отдела заповедных и охраняемых территорий МСОП Джеймс Хардкасл (James Hardcastle).

На этом заседании НПО Rainforest Connection рассказала о различных проектах Nature Guardian, которые она осуществляет в Европе совместно с компанией Huawei и местными партнерами в области защиты океанов, водно-болотных угодий и лесных экосистем.

«Rainforest Connection использует искусственный интеллект и аналитику больших данных на базе Huawei Cloud для мониторинга биоразнообразия и защиты экосистем по всему миру. Используя силу звука, мы можем отслеживать тысячи видов по всему миру и автоматически выявлять наличие незаконной деятельности», — заявил директор Rainforest Connection Бурхан Яссин (Bourhan Yassin).

Примеры проектов, осуществляемых в настоящее время в Европе с использованием акустических технологий, включают мониторинг дельфинов и китов у южного побережья Ирландии и изучение влияния изменения климата на жизнь птиц и земноводных в австрийских водно-болотных угодьях. Проекты Nature Guardian в Италии и Греции направлены на предотвращение незаконной лесозаготовки, браконьерства и другой пагубной деятельности человека.

Кроме того, на этом заседании фонд Swiss Porini представил экспериментальный проект, который он осуществляет в Швейцарии совместно с партнерами МСОП и Huawei. Проект направлен на совершенствование учета поглотителей углерода в охраняемых лесных районах. Фонд Porini Foundation разработал программу связывания углерода в лесах на основе облачных вычислений, блокчейна и высокоточных спутниковых изображений для повышения прозрачности и отслеживаемости операций по поглощению углерода лесами и обеспечения устойчивого управления и использования лесных ресурсов.

Заседание завершилось групповым обсуждением вопроса о том, как цифровые технологии могут способствовать экологической трансформации в Европе, в ходе которого партнеры TECH4ALL, ученые и представители отраслевых организаций изучили технологическую и стратегическую дорожную карту для достижения этой цели.

Участники конференции также могут посетить выставочный стенд TECH4ALL, чтобы узнать больше о других проектах TECH4ALL по внедрению цифровых технологий, осуществляемых в Европе. К ним относится первый в мире проект такого типа в Норвегии, который был запущен в 2021 и 2022 годах, чтобы спасти от вымирания находящегося под угрозой исчезновения атлантического лосося. В решении используются камеры с системой ворот на базе искусственного интеллекта для идентификации инвазивного тихоокеанского лосося — активно размножающегося агрессивного конкурента за ресурсы — для направления захватчика в резервуар, что обеспечивает результат, который ранее был невозможен. В рамках образовательной деятельности TECH4ALL был также представлен проект France DigiTruck, посвященный бесплатной подготовке в области цифровых навыков, предлагаемой для расширения возможностей нуждающихся групп населения, в частности безработных молодых людей и пожилых граждан. 

Подробнее о проектах Huawei TECH4ALL:

https://www.huawei.com/en/tech4all/

Следите за новостями Huawei TECH4ALL в Twitter:

@HUAWEI_TECH4ALL

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1924858/1.jpg

SOURCE Huawei

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