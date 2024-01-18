На выставке InterSolution 2024: Beny в авангарде революции домашнего управления энергией

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BENY

18 Jan, 2024, 21:20 ET

ГЕНТ, Бельгия, 19 января 2024 г. /PRNewswire/ -- На открытии выставки InterSolution 2024 в экспоцентре Flanders Expo, Бельгия, компания Beny успешно демонстрирует свои передовые решения, задавая новый эталон интеллектуального управления в области домашнего энергопотребления. Экспонируемые на выставке инновационные зарядные станции переменного тока EV для электромобилей и «умные» системы управления домашним энергопотреблением говорят о неизменной приверженности компании Beny устойчивому развитию и инновациям.

На фоне быстрого развития новых источников энергии спрос на интеллектуальные системы управления домашним энергопотреблением постоянно растет. Демонстрируемые на выставке решения в области управления домашним энергопотреблением компании Beny привлекли всеобщее внимание. Система предназначена для интеграции с домашними электросетями, оборудованными фотоэлектрическими (PV) системами. Система управления энергопотреблением здания (BEMS) измеряет генерацию электроэнергии PV-системой и управляет BEMC, корректируя энергопотребление бытовых приборов, таких как водонагреватели и тепловые насосы. Пользователи могут управлять расходом электроэнергии, выбирая различные режимы энергопотребления. Так, например, в режиме приоритета бытового потребления система динамически регулирует иное использование электричества, чтобы сделать домашнее энергопотребление приоритетным.

Система управления домашним энергопотреблением легко интегрируется с зарядными станциями для электромобилей EV. Если PV-система генерирует больше электричества, чем необходимо домашнему хозяйству, то она вступает во взаимодействие с зарядной станцией для электромобилей EV в режиме реального времени, увеличивая ее мощность, которая обеспечивает заряд на поездки из дома и обратно, а также путешествия. На выставке компания Beny дает подробные объяснения принципов работы системы, что находит горячий отклик у посетителей. Зарядные устройства переменного тока для электромобилей EV компании Beny поставляются с рядом защитных и интеллектуальных функций для улучшения пользовательского опыта. При их подключении к Wi-Fi или Bluetooth пользователи могут устанавливать связь между зарядным устройством и своими телефонами, обеспечивая удаленный мониторинг и управление зарядкой на основе открытого протокола зарядной станции OCPP. Посетители выставки на личном опыте могут по-настоящему оценить выдающиеся характеристики зарядных станций для электромобилей компании Beny и то, насколько они соответствуют нуждам владельцев электрокаров.

Директор по продажам компании Beny говорит: «Мы с радостью представляем наши решения в области домашнего энергопотребления на выставке InterSolution 2024. Beny будет и впредь стремиться предоставлять своим пользователям передовые интеллектуальные системы управления домашним энергопотреблением, интегрированные с новыми системами генерации электроэнергии, содействуя устойчивому развитию домашнего энергопотребления».

Впечатляющая презентация Beny на выставке InterSolution 2024 позволила посетителям заглянуть в «умное» и «зеленое» будущее домашнего энергопотребления. Продукты компании являются не только лидерами технологических инноваций, но также обеспечивают пользователей инструментами для достижения устойчивого образа жизни. Являясь одним из лидеров новой отрасли энергетики, компания Beny будет по-прежнему продвигать технологические инновации и предлагать пользователям более интеллектуальные и дружественные окружающей среде решения.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.beny.com или напишите по адресу: [email protected].

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