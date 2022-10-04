Плавучие электростанции Karpowership предлагают Европе энергетическую безопасность

Плавучие электростанции обеспечивают безопасное, надежное и экономичное энергоснабжение

Суда могут подключаться к электросети всего за 30 дней

ЛОНДОН, 4 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Европа переживает беспрецедентный энергетический кризис, и ее способность обеспечивать себя надежным и доступным энергоснабжением никогда ранее не была под таким большим вопросом, как сейчас.

На фоне приближения зимы континенту требуется гибкое, безопасное и практически мгновенно развертываемое решение.

Плавучие электростанции компании Karpowership дешевле, быстрее и гибче по сравнению с наземными установками и могут быть подключены к национальной электросети всего за 30 дней.

Суда Karpowership могут работать на нескольких видах топлива — природном газе, мазуте с низким содержанием серы или дизельном топливе с ультранизким содержанием серы — что неизменно делает их наиболее экономически эффективным решением для Европы.

«Компания Karpowership стремится облегчить энергетический кризис в Европе и в настоящее время обсуждает вопрос о поставке плавучих электростанций тем, кто больше всего в них нуждается, — заявил коммерческий директор компании Karpowership Зейнеп Харези (Zeynep Harezi). — Karpowership предлагает гибкое, доступное и надежное решение».

Поскольку плавучие электростанции поставляются со всей необходимой инфраструктурой, их использование минимально нарушает жизнь местных сообществ на берегу. Кроме того, при выводе из эксплуатации они не оставляют следов; они просто отключаются от сети и повторно развертываются там, где они больше всего нужны.

В случае масштабного развертывания в Европе плавучие электростанции могли бы сэкономить континенту миллиарды евро в виде дорогостоящих субсидий на энергоносители, уменьшив огромную финансовую нагрузку на правительства и потребителей.

Более подробная информация о компании Karpowership и ее парке плавучих электростанций представлена на сайте https://karpowership.com/en/

Контакты для прессы: Helen Robertson (Хелен Робертсон), [email protected]

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1892389/Karpowership_Logo.jpg

SOURCE Karpowership