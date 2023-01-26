Меморандум между Karpowership и Украиной

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Karpowership

Jan 26, 2023, 03:25 ET

  • Сделка имеет целью ускоренное получение до 500 МВт электроэнергии с помощью плавучих электростанций
  • Молдова, Румыния — наиболее вероятные места для подключения судов в сеть Украины

ЛОНДОН, 26 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Karpowership подписала Меморандум о взаимопонимании с государственным трейдером АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) в целях расширения сотрудничества в области электроснабжения и быстрого подключения плавучих электростанций для смягчения энергетического кризиса страны.

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Karpowership Chief Commercial Officer Zeynep Harezi and ECU Chief Executive Officer Vitaly Butenko sign the MOU.
Karpowership Chief Commercial Officer Zeynep Harezi and ECU Chief Executive Officer Vitaly Butenko sign the MOU.

Компания Karpowership, предоставляющая надежные и гибкие решения в области плавающих электростанций в 13 странах, и ЭКУ, являющаяся покупателем, продавцом и поставщиком энергетических ресурсов, будут сотрудничать с национальными и международными организациями в целях разработки и финансирования внедрения 500 МВт, достаточных для обеспечения электропитанием более 1 миллиона домохозяйств.

В числе рассматриваемых вариантов: плавучие электростанции, известные как Powerships, будут отбуксированы в офшорные воды Молдовы и Румынии, и электроэнергия будет поступать в сеть Украины по линиям электропередач. Таким образом, Karpowership и ЭКУ привлекут румынские и молдавские власти к оценке жизнеспособности этих двух вариантов.

«Компания Karpowership рада сотрудничеству с ЭКУ в целях смягчения кризиса энергопотребления Украины, — заявила коммерческий директор Karpowership Зейнеп Харези (Zeynep Harezi). — Плавучие электростанции являются быстрым, надежным и гибким решением проблемы нехватки электроэнергии в стране, и мы готовы поддержать Украину в скорейшем получении необходимой ей энергии».

Для достижения этой цели обе стороны договорились проводить регулярные совещания для совместной разработки и осуществления проекта и совместно работать над получением необходимых разрешений и согласований третьих сторон, включая международные организации.

«Энергетическая система Украины пострадала от 12 массированных российских атак, что привело к повреждению ее энергетической инфраструктуры и нехватке электроэнергии. Пока продолжается война, строительство новых силовых блоков для восстановления утраченных или поврежденных генерирующих мощностей является неосуществимым, и нам нужно искать инновационные решения для преодоления этого кризиса», — заявил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко.

«Технология Karpowership обеспечивает быстрое развертывание новых электростанций, которые будут подключены в украинскую электросеть. Мы убеждены, что это поможет изменить парадигму региона и преодолеть энергетический кризис Украины, несмотря на российские атаки по инфраструктуре страны», — добавил г-н Бутенко.

Компания Karpowership уже осуществляет свою деятельность по всей Африке, в Новой Каледонии и Бразилии, а также ведет переговоры с рядом европейских стран о поставке до 2 ГВт электроэнергии с использованием плавучих электростанций с целью облегчения энергетического кризиса в регионе.

Ее флот из 36 плавучих электростанций подключается непосредственно к электросети страны, используя существующую инфраструктуру, и может сделать это менее чем за 30 дней.

Плавучие электростанции дешевле, быстрее и гибче по сравнению с наземными электростанциями и оставляют минимальный экологический след при выводе из эксплуатации. Они просто отсоединяются от сети и передислоцируются в любое место, где они в наибольшей степени необходимы.

Суда компании Karpowership оснащены многотопливным двигателем и работают либо на сжиженном природном газе, либо на топливе с низким содержанием серы, либо на биодизельном топливе.

Поскольку плавучие электростанции поставляются со всей необходимой им инфраструктурой, местное население может ожидать лишь минимальные перебои в работе.

Более подробная информация о компании Karpowership и ее флоте плавучих электростанций представлена на сайте https://karpowership.com/en/.

Контакты для прессы:
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1989974/KPS_ECU_MOU.jpg

SOURCE Karpowership

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