Группа компаний Lockton создала новое подразделение People Solutions

Крупнейшая независимая страховая брокерская и консалтинговая группа создала подразделение по управлению программами льгот для сотрудников, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов

КАНЗАС-СИТИ (шт. Миссури, США), 6 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Lockton Companies, крупнейшая в мире независимая страховая брокерская и консалтинговая группа, объявила сегодня о создании отдельного подразделения, занимающегося льготами для сотрудников, под названием Lockton People Solutions.

Подразделение People Solutions компании Lockton предоставляет решения для клиентов в области опыта и вовлеченности сотрудников, общего вознаграждения и льгот, а также оценки и управления программами льгот.

Lockton Companies

«В том, как мы описываем наш бизнес, должны были произойти перемены с учетом сегодняшних изменений на рынке и того, как мы консультируем и поддерживаем наших клиентов, — заявил председатель исполнительного комитета подразделения Lockton People Solutions в США Том Шафлер (Tom Schaffler). — Работодатели во всем мире нуждаются не только в управлении программами льгот, но и в помощи в привлечении персонала, найме и удержании кадров, а также в повышении эффективности бизнеса». Название Lockton People Solutions лучше отражает то, как мы помогаем нашим клиентам в достижении этих целей».

Новое подразделение начинает работу в то время, когда устоявшиеся формы организации работы оспариваются, а работодателям все сложнее привлекать и удерживать кадры. Теперь компании должны не только предлагать привлекательные пакеты льгот, но и создавать положительные условия для сотрудников, чтобы они были вовлечены в свою работу, понимали ее и были ей удовлетворены. И они должны делать это без ущерба для производительности.

Подразделение People Solutions группы Lockton помогает организациям стать более успешными и улучшить жизнь людей, предоставляя набор решений, отвечающих потребностям компаний, работающих в современных условиях. Более подробную информацию о подразделении People Solutions группы компаний Lockton и его возможностях можно найти на сайте www.lockton.com или обратившись в местный офис Lockton.

Информация о группе компаний Lockton

То, что отличает группу Lockton от других и делает ее лучше, — это независимость. Группа компаний Lockton находится в частной собственности, благодаря чему ее более чем 9500 партнеров, ведущих бизнес в более чем 125 странах мира, могут сосредоточиться исключительно на рисках, страховании и потребностях клиентов. Международный опыт группы Lockton дает ей глубокое понимание, необходимое для достижения выдающихся результатов.

На протяжении 14 лет подряд группа компаний Lockton удостаивается звания «Лучший работодатель в сфере страхования» по версии журнала Business Insurance. Группа Lockton была названа в 2021 году в числе компаний с лучшим управлением по версии компании Deloitte и издания Wall Street Journal в рамках программы, отмечающей частные компании за выдающиеся достижения в области стратегии, исполнения, культуры и финансовых результатов. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.lockton.com.

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