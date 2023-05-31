С запуском TANK500 в ОАЭ GWM расширяет глобальный охват

БАОДИН (Китай), 31 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания GWM 29 мая представила TANK500 на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Посвященное запуску мероприятие прошло в Дубае (ОАЭ), привлекло внимание и опыт большого числа поклонников GWM.

GWM Expands Global Reach with TANK500 launched in UAE

Мероприятие посетили более 140 гостей, в том числе VIP-клиенты, а также более 70 влиятельных СМИ и ключевых лидеров мнений (KOL), все из которых высоко оценили GWM TANK500. GWM TANK500 привлек потребителей в ОАЭ благодаря роскошному стилю и высоким мощным характеристикам. Также была представлена модель GWM TANK300, что повысило узнаваемость бренда GWM TANK среди местных потребителей.

Господин Гаутам Арун, директор по продукции GWM в ближневосточном регионе, продемонстрировал непревзойденный опыт интеллекта, роскоши и комфорта. Он также тщательно проанализировал сильные стороны GWM TANK500 для аудитории. "Автомобиль GWM обладает как городскими, так и внедорожными характеристиками благодаря передовым технологиям, обеспечивающим исключительный баланс между производительностью и комфортом", — заявил господин Гаутам Арун.

GWM TANK500 — средний и большой внедорожник класса SUV, формирующий новую категорию на рынке роскошных внедорожников SUV. Эта модель, разработанная на базе TANK Platform, предлагает впечатляющую мощность, интеллектуальные внедорожные возможности, исключительный комфорт и безопасность.

GWM TANK500 оснащен высокопроизводительным силовым агрегатом и системой полного привода, что обеспечивает превосходную стабильность и безопасность для потребителей. Кроме того, данная модель предлагает специализированные внедорожные конфигурации в соответствии с потребностями потребителей, включая механическую блокировку дифференциала с электронным управлением, "ползущий режим" на бездорожье и т.д. Эти конфигурации могут обеспечивать более практичное и безопасное вождение в суровых условиях для потребителей. Если, перезжая выбоину, шина скользит, водитель может быстро исправить проблему с помощью электронно управляемой кнопки для активации блокировки дифференциала.

Компания GWM TANK500 также стремится предоставить водителям и пассажирам ощущение первоклассной роскоши и комфорта. Простой, но величественный экстерьер, большая решетка воздухозаборника и квадратные фары выглядят очень мощно. Интерьер GWM TANK500 сделан из большого количества шикарных материалов, а также включает в себя 14,6-дюймовую информационно-развлекательную систему с центральным управлением высокой четкости. Эти детали, повышающие комфорт вождения и обновляющие модель с помощью более передовых технологий, демонстрируют приверженность бренда качеству.

Вслед за запуском GWM TANK300 на Ближнем Востоке запуск флагманской модели GWM TANK500 демонстрирует очередной шаг, предпринятый GWM для расширения присутствия на мировом рынке. Компания GWM также планирует запустить модель GWM TANK500 в Саудовской Аравии, Омане, Бахрейне и Кувейте и стремится организовать локальные операции в регионе для дальнейшего повышения имиджа своего бренда в мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2089454/GWM_Expands_Global_Reach_with_TANK500_launched_in_UAE.jpg

SOURCE GWM