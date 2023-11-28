Поздравляем спонсируемые TCL европейские футбольные команды с квалификацией для летних игр

Поздравляем все спонсируемые TCL европейские национальные футбольные команды с прохождением квалификации для летних игр

Футбольные фанаты могут, предвкушая предстоящий восторг, купить новые телевизоры QD-Mini LED с большим экраном бренда TCL, специально оснащенные дополнительными функциями для просмотра спортивных состязаний, для лета спорта 2024 года.

ПАРИЖ, 28 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics (1070.HK), владеющая ведущим брендом бытовой электроники и двумя лучшими в мире брендами телевизоров, с гордостью поздравляет своих официальных партнеров, национальные европейские футбольные команды, с успехом в подготовке к европейскому месяцу спорта. Национальные футбольные команды Испании, Италии, Республики Чехия, Словакии и Германии, официально спонсируемые TCL, успешно прошли квалификацию для участия в качестве гостей или хозяев соревнований 2024 г. TCL с гордостью поддерживает невероятные таланты и предлагает всю магию футбола миллионам семей по всей Европе благодаря современнейшей технологии изготовления дисплеев.

Являясь сторонником вдохновляющей превосходности и делая магические моменты доступными каждому, TCL поручила своим специалистам по НИОКР сосредоточиться на создании самой передовой линейки телевизоров на основе современнейшей технологии изготовления дисплеев и усовершенствованных функций для просмотра спортивных состязаний, чтобы каждый любитель спорта мог почувствовать сопричастность к происходящему, где бы он не находился.

Линейка телевизоров QD-Mini LED бренда TCL: идеально подходит для полного погружения в спорт

Предвидя спортивные события 2024 года, бренд TCL выпустил исключительную линейку телевизоров, идеально оснащенных для визуализации каждого волнительного момента во всех деталях. Флагманская модель X955 телевизоров QD-Mini LED и первоклассная модель C955 телевизоров QD-Mini LED обе оснащены процессором AiPQ Processor 3.0 с алгоритмом машинного обучения для несравненной шелковистости представления графики.

Кроме того, использующая возможности ИИ технология Motion Clarity Pro непрерывно выявляет быстро движущиеся объекты по их размеру и положению на графическом изображении. При обнаружении летящего к воротам мяча функция Motion Clarity Pro интуитивно рассчитывает движение с точки зрения количества кадров. В сочетании с переменной частотой обновления экрана 144 Гц, которая может адаптироваться под различную частоту исходных кадров в режиме реального времени, эта функция обеспечивает зрителю идеальный обзор, чтобы увидеть забиваемый гол, а связанная с движением размытость изображения сильно снижается для исключительной четкости.

Для ощущения полного погружения зрителю необходимы все бросающиеся в глаза цвета как на поле, так и за его пределами, от четко выделяющейся яркой формы сборной до газона стадиона ярчайшего зеленого цвета. «Спортивный режим» классифицирует содержимое изображения согласно восприятию ИИ, корректируя соответствующим образом параметры качества, в том числе яркость, контрастность и разрешение. В результате получается потрясающе живая визуализация стадиона, выражаемая в более чем миллиарде цветов.

Сверхбольшие экраны для максимального впечатления

Когда речь идет об определении действительно реалистичного впечатления от просмотра телевизора, размер очень важен. Поэтому был создан модельный ряд телевизоров TCL со сверхбольшими экранами, от 65 дюймов и больше. Модель TCL X955 с революционной пиковой яркостью и модель TCL C955 на определенных рынках предлагаются с размером экрана до 85 и 98 дюймов. Так как TCL является лучшим в мире брендом в сегменте 98-дюймовых телевизоров, неудивительно что под этим брендом была создана отличная и конкурентоспособная 98-дюймовая модель с разрешением 4K и технологией HDR, TCL P745, чтобы больше фанатов, чем когда-либо, могли как следует насладиться красивой игрой.

Черная пятница с TCL: самое время заменить телевизор на модель QD-Mini LED

Сейчас идеальный момент подготовиться к самому увлекательному лету спорта, так как в эту «черную пятницу» TCL предлагает больше телевизоров QD-Mini LED с большим экраном и умной бытовой техники для нового уровня домашних развлечений.

Телевизор TCL QD-Mini LED модели C805 отличается огромным 98-дюймовым экраном и захватывающим разрешением 4K с технологией HDR, что гарантирует несравнимую реалистичность каждой игры. Максимальная яркость 1600 нит (при диагонали 98 дюймов) позволяет буквально оживить цвета, создавая динамичную и реалистичную позицию для наблюдения. Собственная переменная частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает плавное отображение быстро движущихся объектов, что идеально подходит для быстро происходящих событий футбольного матча.

Что действительно отличает этот телевизор от других, так это его впечатляющие возможности HDR. А в результате? Ваша команда будет блистать на экране с потрясающей контрастностью и динамическим диапазоном, оставляя незабываемые впечатления от того, как вы болели за ее победу.

Не пропустите ни единого движения предстоящих финалов благодаря телевизорам TCL с большим экраном, предлагаемым сейчас на ряде рынков Европы.

* Внешний вид, набор функций и доступность продуктов могут отличаться в разных странах и регионах

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является быстрорастущей компанией в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров производства телевизоров. Основанная в 1981 году компания теперь работает на более чем 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, от телевизоров и аудиосистем до устройств для умного дома. Посетите веб-сайт TCL по ссылке https://www.tcl.com.