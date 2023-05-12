Генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил с речью об экономике совместного потребления

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TOJOY SHARED HOLDING GROUP

May 12, 2023, 20:13 ET

ПЕКИН, 13 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- С по 1 мая 2023 года в Абу-Даби, столице ОАЭ, проводился 12- ежегодный инвестиционный форум (IAM). Гэ Цзюнь (Ge Jun), глобальный генеральный директор TOJOY Shared Holding Group, был приглашен обсудить изменение инвестиционной парадигмы, вызванное технологическими прорывами мирового масштаба, изменением климата, влиянием пандемии и геополитической напряженностью.

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Ge Jun, Global CEO of TOJOY, Shared China's Investment Opportunities at the Global Leaders Debate Panel
Ge Jun, Global CEO of TOJOY, Shared China's Investment Opportunities at the Global Leaders Debate Panel
Ge Jun, Global CEO of TOJOY, Delivered Keynote Speech at China-Arab Unicorn Summit
Ge Jun, Global CEO of TOJOY, Delivered Keynote Speech at China-Arab Unicorn Summit

«Учитывая размер рынка, контекст правительственных инициатив, направленных на устойчивое развитие и улучшение здоровья и благосостояния людей, экономическая сфера Китая расширилась с огромным потенциалом», — подчеркнул Гэ Цзюнь в рамках дискуссионной панели «Глобальные лидеры», которая состоялась на открытии форума.

В качестве примера Гэ Цзюнь привел «Список глобальных единорогов» 2023 года компании Hurun. В настоящее время в мире насчитывается около 1300 «единорогов», из которых 666 (48%) приходятся на США, а 316 (23%) — на Китай. По словам Гэ Цзюня, несмотря на разрыв между двумя странами в количественном отношении, «единороги» в Китае, после объединения их размеров рынка и рыночной стоимости, имеют схожий со своими американскими коллегами масштаб. Это, несомненно, доказывает огромный потенциал китайских «единорогов».

«Этот виток глобальной эпидемии стимулировал заботу людей о здоровье и инвестициях в здравоохранение». Гэ Цзюнь заявил, что в «Плане здорового Китая на 2030 год», утвержденном Государственным советом Китая, поставлена четкая цель — 16 триллионов юаней инвестиций к 2030 году. Отрасль здравоохранения откроет беспрецедентные возможности для своего развития в Китае. В то же время Китай является сторонником и лидером двухуглеродной экономики. Это также откроет огромные рыночные возможности для инвесторов со всего мира.

В своей вступительной речи на Китайско-арабском саммите «единорогов» Гэ Цзюнь поделился темой инноваций в сфере малого и среднего бизнеса на основе собственного опыта, которая привлекла широкое внимание со стороны глобальных инвесторов и предпринимателей.

До прихода в TOJOY Гэ Цзюнь занимал должность глобального вице-президента Intel, Apple и Nvidia, трех компаний из списка Global Fortune 500, и имел уникальные взгляды на развитие глобальных технологических предприятий и инновации бизнес-моделей. Приводя в пример компанию Apple, Гэ Цзюнь отметил, что ее преимущество заключается в создании «суперплатформы» для разработчиков. Такая платформа помогла десяткам миллионов разработчиков приложений по всему миру быстро развить свой потенциал и распространить свои продукты по всему миру.

«Что касается стартапов, то их преимущества часто сосредоточены на возможностях продукта и инновационных технологиях, но им не хватает соответствующих промышленных ресурсов и рыночной базы».

Гэ Цзюнь представил TOJOY, компанию с 32-летним опытом работы в области ускоренного развития предприятий и обладающую огромным пулом промышленных ресурсов. Основная деятельность TOJOY заключается в предоставлении высококачественным инновационным предприятиям механизмов ускорения и помощи в осуществлении трансформации их бизнеса.

На сегодняшний день платформа TOJOY объединила более 2,8 миллионов владельцев малого и среднего бизнеса и более 18 000 потенциальных инновационных предприятий, 160 из которых находятся на стадии ускорения.

«В Китае около 10 000 инновационных предприятий ежегодно нуждаются в различных ресурсах для поддержки своего развития, а 10 миллионов владельцев традиционного малого и среднего бизнеса нуждаются в преобразовании и модернизации. Это требует расширения возможностей на общих платформах, что является нашей обязанностью».

Выступление Гэ Цзюня получило широкую оценку среди участников и повысит уверенность инвесторов в том, что они могут инвестировать и вести бизнес на китайском рынке.

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SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP

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