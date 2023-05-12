Генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил с речью об экономике совместного потребления

ПЕКИН, 13 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- С по 1 мая 2023 года в Абу-Даби, столице ОАЭ, проводился 12- ежегодный инвестиционный форум (IAM). Гэ Цзюнь (Ge Jun), глобальный генеральный директор TOJOY Shared Holding Group, был приглашен обсудить изменение инвестиционной парадигмы, вызванное технологическими прорывами мирового масштаба, изменением климата, влиянием пандемии и геополитической напряженностью.

Ge Jun, Global CEO of TOJOY, Shared China's Investment Opportunities at the Global Leaders Debate Panel Ge Jun, Global CEO of TOJOY, Delivered Keynote Speech at China-Arab Unicorn Summit

«Учитывая размер рынка, контекст правительственных инициатив, направленных на устойчивое развитие и улучшение здоровья и благосостояния людей, экономическая сфера Китая расширилась с огромным потенциалом», — подчеркнул Гэ Цзюнь в рамках дискуссионной панели «Глобальные лидеры», которая состоялась на открытии форума.

В качестве примера Гэ Цзюнь привел «Список глобальных единорогов» 2023 года компании Hurun. В настоящее время в мире насчитывается около 1300 «единорогов», из которых 666 (48%) приходятся на США, а 316 (23%) — на Китай. По словам Гэ Цзюня, несмотря на разрыв между двумя странами в количественном отношении, «единороги» в Китае, после объединения их размеров рынка и рыночной стоимости, имеют схожий со своими американскими коллегами масштаб. Это, несомненно, доказывает огромный потенциал китайских «единорогов».

«Этот виток глобальной эпидемии стимулировал заботу людей о здоровье и инвестициях в здравоохранение». Гэ Цзюнь заявил, что в «Плане здорового Китая на 2030 год», утвержденном Государственным советом Китая, поставлена четкая цель — 16 триллионов юаней инвестиций к 2030 году. Отрасль здравоохранения откроет беспрецедентные возможности для своего развития в Китае. В то же время Китай является сторонником и лидером двухуглеродной экономики. Это также откроет огромные рыночные возможности для инвесторов со всего мира.

В своей вступительной речи на Китайско-арабском саммите «единорогов» Гэ Цзюнь поделился темой инноваций в сфере малого и среднего бизнеса на основе собственного опыта, которая привлекла широкое внимание со стороны глобальных инвесторов и предпринимателей.

До прихода в TOJOY Гэ Цзюнь занимал должность глобального вице-президента Intel, Apple и Nvidia, трех компаний из списка Global Fortune 500, и имел уникальные взгляды на развитие глобальных технологических предприятий и инновации бизнес-моделей. Приводя в пример компанию Apple, Гэ Цзюнь отметил, что ее преимущество заключается в создании «суперплатформы» для разработчиков. Такая платформа помогла десяткам миллионов разработчиков приложений по всему миру быстро развить свой потенциал и распространить свои продукты по всему миру.

«Что касается стартапов, то их преимущества часто сосредоточены на возможностях продукта и инновационных технологиях, но им не хватает соответствующих промышленных ресурсов и рыночной базы».

Гэ Цзюнь представил TOJOY, компанию с 32-летним опытом работы в области ускоренного развития предприятий и обладающую огромным пулом промышленных ресурсов. Основная деятельность TOJOY заключается в предоставлении высококачественным инновационным предприятиям механизмов ускорения и помощи в осуществлении трансформации их бизнеса.

На сегодняшний день платформа TOJOY объединила более 2,8 миллионов владельцев малого и среднего бизнеса и более 18 000 потенциальных инновационных предприятий, 160 из которых находятся на стадии ускорения.

«В Китае около 10 000 инновационных предприятий ежегодно нуждаются в различных ресурсах для поддержки своего развития, а 10 миллионов владельцев традиционного малого и среднего бизнеса нуждаются в преобразовании и модернизации. Это требует расширения возможностей на общих платформах, что является нашей обязанностью».

Выступление Гэ Цзюня получило широкую оценку среди участников и повысит уверенность инвесторов в том, что они могут инвестировать и вести бизнес на китайском рынке.

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SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP