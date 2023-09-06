СОЗДАН ДЛЯ ВЫХОДА ЗА РАМКИ

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня TUMI, ведущий международный бренд в сфере путешествий и образа жизни, представляет новейшую разработку в области люксовых ароматов для мужчин — TUMI 19 Degree. Этот аромат, вдохновение на создание которого возникло на основе эффективности и точности мгновенно ставшей культовой коллекции 19 Degree Aluminum, родился из неутолимого стремления к открытиям, дизайну и инновациям. Парфюм TUMI 19 Degree дарит уникальные чувственные впечатления и поможет пережить все, что преподносит жизнь. Благодаря нашим запатентованным технологиям стойкости аромат TUMI 19 Degree расширяет границы исследований новых материалов и является воплощением совершенства.

TUMI 19 Degree Fragrance campaign image

«Мы с радостью представляем аромат TUMI 19 Degree, расширяя ассортимент наших ароматов до семи изысканных парфюмов, — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санс (Victor Sanz). — Флакон с замысловатым дизайном отражает те же эстетические принципы, что и наша культовая коллекция для путешествий 19 Degree: гармоничное сочетание силы и плавности, идеально подходящее для того, чтобы сопровождать вас в каждом путешествии».

TUMI 19 Degree — это дерзкий амбровый, древесно-кожаный аромат, раскрывающий свою соблазнительную природу благодаря мощному переплетению и контрасту качественных ингредиентов. Парфюм TUMI 19 Degree, который передает возвышенную мужественность посредством утонченных и бодрящих нот, одновременно создает ауру интенсивности и сияния. Аромат открывается нотами бергамота и тимьяна в сочетании с экзотическим пылким шафраном, что создает максимальный и непосредственный контраст. Притягательная нота сердца раскрывается интригующей сочной малиной западной и притягательной замшей, которые окутаны древесной свежестью березового сока. По мере высыхания аромата ноты чувственной кожи бросают вызов вашему обонянию, сливаясь с интенсивной теплотой сандалового дерева и черного мускуса и раскрывая богатую, неотразимую силу его индивидуальности.

Ноты аромата TUMI 19 Degree

Верхние ноты: Бергамот, Шафран, Тимьян

Средние ноты: Малина западная, Замша, Березовый сок

Базовые ноты: Кожа, Сандаловое дерево, Черный мускус

Чтобы отпраздновать выпуск аромата, TUMI в качестве официального партнера Недели моды в Лондоне отправится в глобальное путешествие с десятью инфлюенсерами из Нью-Йорка в Лондон на закрытый ужин для прессы и вечеринку в честь выпуска аромата.

Флакон TUMI 19 DEGREE 100 мл продается по цене 175 долларов на сайте TUMI.com, в магазинах TUMI и в некоторых розничных магазинах по всему миру. Для получения более подробной информации посетите сайт TUMI.com и подпишитесь на @TUMITravel.

Информация о компании TUMI

С 1975 года компания TUMI создает предметы роскоши мирового класса для бизнеса, путешествий и работы, которые призваны улучшать, упрощать и украшать все аспекты жизни в дороге. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Более подробная информация о компании TUMI представлена на ее сайте по адресу: TUMI.com. TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Информация о компании Fragrance Group

Компания Fragrance Group была создана как эксклюзивный дистрибьютор в США избранной группы престижных особенных ароматов. Мы являемся лицензиатом TUMI, Christian Siriano Perfumes и Thalia Sodi Fragrances, глобальным дистрибьютором Banana Republic и дистрибьютором Tiziana Terenzi, Lalique Parfums, Nishane и Tous в США. А по состоянию на сентябрь 2022 года мы являемся гордыми основателями нашего первого парфюмерного бренда MIND GAMES. Более подробная информация представлена на сайте so-avant-garde.com и на странице @fragrancegroup в Instagram, Facebook и Twitter.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2202191/TUMI_19_Degree_Fragrance_campaign_image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2202192/tumi_logo__2_Logo.jpg

SOURCE TUMI