Корейский лоукостер T'way Air запустит рейс из Загреба в Сеул (Инчхон): впервые для Кореи

Рейсы, выполняемые каждый вторник, четверг и субботу, расширяют возможности путешествий для туристов и деловых путешественников между двумя странами

СЕУЛ, Южная Корея, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Лоукостер T'way Air, базирующийся в Сеуле, Южная Корея, 16 мая официально запустил новый рейс между Загребом и Сеулом, ознаменовав первый рейс авиакомпании в Европу. Ожидается, что новый маршрут между Загребом и Сеулом (Инчхон) повысит удобство для туристов и деловых путешественников как в Хорватии, так и в Корее.

Hong-Geun Jeong, CEO of T’way Air; Sung-Hun Na, Vice Chairman of T’way Air; Damir Kusen, Croatian ambassador to Korea; and Hyung-Yi Kim, Senior Vice President of T’way Air pose at the inauguration event at Sheraton Zagreb hotel on May 17th. T’way Air’s A330-300 aircraft received a water salute to commemorate its first flight at Zagreb International Airport in Zagreb, Croatia, on May 16th.

Инаугурационное мероприятие, ознаменовавшее эту новую веху для авиакомпании, состоялось в в отеле Шератон Загреб 17 мая, в нем приняли участие Сон-Хун На, вице-председатель T'way Air, Хон-Гын Чон, генеральный директор T'way Air; Дамир Кушен, посол Хорватии в Корее; и Джункын О (Joongkeun Oh), советник-посланник посольства Кореи в Хорватии, а также другие гости.

Рейс из Загреба в Сеул выполняется три раза в неделю – каждый вторник, четверг и субботу, вылетая из Международного аэропорта Загреб в 21:25 и прибывая в Международный аэропорт Инчхон на следующий день в 15:25 по местному времени, с продолжительностью полета около 11 часов.

Обратный рейс вылетает из Сеула (Инчхон) в 11:05, прибывает в Международный аэропорт Манас в Бишкеке, Кыргызстан, в 15:50 для дозаправки и прибывает в Загреб в 19:55. Общая продолжительность полета, включая остановку на дозаправку, составляет примерно 15 часов 50 минут.

T'way Air будет использовать самолет Airbus A330-300 (347 мест) на этом маршруте. Наряду с обычным салоном эконом-класса есть 12 мест класса Business Saver. T'way Air предлагает бесплатное двухразовое питание в полете как для класса Business Saver, так и для эконом-класса на этом маршруте.

«Мы рады запустить наше первое европейское направление, соединяющее Загреб и Сеул, — сказал Хон-Гын Чон, генеральный директор T'way Air. — Эта новая услуга предлагает путешественникам доступный и удобный вариант, и мы считаем, что этот маршрут улучшит туристическую индустрию Хорватии и обмен между двумя странами».

T'way Air выполняет рейсы по таким направлениям, как Япония, Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия и Австралия. Авиакомпания была зарегистрирована на Корейской бирже (KRX) в августе 2018 года и представила свой первый дальнемагистральный маршрут из Сеула (Инчхон) в Сидней в 2022 году с добавлением Airbus A330-300 в свой флот.

О компании T'way Air

T'way Air Co., Ltd., является ведущим бюджетным перевозчиком (лоукостером) в Южной Корее, обеспечивающим доступные и надежные авиаперевозки с 2010 года. Авиакомпания управляет разнообразной маршрутной сетью, которая включает пункты назначения в Японии, Китае, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Австралии, используя современный парк самолетов Boeing 737-800 и Airbus A330-300. T'way Air, зарегистрированная на Корейской бирже (KRX) с августа 2018 года, продолжает расширять свое глобальное присутствие, предлагая исключительный сервис и ценность для пассажиров по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.twayair.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2416793/Photo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2419112/Photo2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2416855/img_logo_h300_update1_Logo.jpg