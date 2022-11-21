Гибридный внедорожник WEY Coffee 01 компании GWM получил высокую оценку

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GWM

Nov 21, 2022, 10:36 ET

БАОДИН (Китай), 21 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 14 ноября компания GWM провела тест-драйв автомобиля WEY Coffee 01 для прессы в Европе, вызвав всплеск интереса к использованию интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии.

В тест-драйве приняли участие журналисты самых авторитетных СМИ Европы, таких как STERN.de, auto-illustrierte, AUTONOTIZEN и ACS AUTO. Они протестировали автомобиль на автомагистралях и проселочных дорогах.

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GWM Hybrid SUV WEY Coffee 01 Earns Praise
GWM Hybrid SUV WEY Coffee 01 Earns Praise

Модель WEY Coffee 01, первый внедорожник компании GWM, вышедший на европейский рынок, использует новейшие гибридные технологии и интеллектуальную платформу GWM. Во время тест-драйвов его превосходные характеристики и передовой интеллектуальный интерфейс получили множество положительных отзывов от журналистов.

Известный новостной сайт STERN.de отметил, что WEY Coffee 01 — это приятный и расслабляющий внедорожник для путешествий.

На европейском рынке модель WEY Coffee 01, оснащенная гибридной технологией GWM, имеет больше преимуществ в плане отличной производительности и высокой эффективности. Модель оснащена турбодвигателем объемом 2,0 л и двумя высокопроизводительными электромоторами, что позволяет автоматически регулировать выходную мощность в зависимости от привычек и режимов вождения владельцев.

«Силовой агрегат модели WEY Coffee 01 великолепен. Электромотор, трансмиссия и двигатель хорошо взаимодействуют друг с другом. Не было ни скачков, ни перебоев в подаче электроэнергии. При ускорении чувствуешь, что находишься в электромобиле. Cкачки или перебои в подаче электроэнергии совершенно не ощущаются», — отметил известный автомобильный журнал auto-illustrierte. 

Модель WEY Coffee 01 оснащена множеством интеллектуальных конфигураций, позволяющих водителям-испытателям ощутить удобство и безопасность, которые обеспечивают передовые технологии. «Вы получаете максимум технологий за эту цену», — заявил Маркус Рутисхаузер (Markus Rutishauser), журналист специализированного автомобильного издания ACS AUTO, после тест-драйва.

Основанные на интеллектуальной платформе компании GWM технологические возможности модели WEY Coffee 01, такие как система интеллектуального голосового управления и проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности (AR-HUD), продемонстрировали участникам тест-драйва самые передовые решения.

Профессиональное автомобильное издание AUTONOTIZEN прокомментировало это событие следующим образом: «Стандартный дисплей AR-HUD модели WEY Coffee 01 может давать четкие указания в условиях интенсивного движения в столице Португалии. Его подвижные стрелки четко указывают правильный съезд с кольцевой развязки. Это лучше, чем дисплей существующих моделей VW».

Модель WEY Coffee 01 (для европейского рынка) также оснащена несколькими интеллектуальными системами помощи водителю, включая предупреждение о слепых зонах (BSW) и активный контроль полосы движения (ALC). Когда водитель собирается совершить обгон или сменить полосу движения, BSW поможет избежать столкновения в слепых зонах и обеспечит безопасное и спокойное вождение. В сентябре 2022 года эта модель набрала 94% баллов в тесте систем помощи водителю SAFETY ASSIST, проводимом Euro NCAP, европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов автомобилей.

После проведения тест-драйва команда компании GWM Europe пообщалась с журналистами, чтобы получить больше рекомендаций об автомобиле. В ходе семинара президент компании GWM Europe Генри Мэн (Henry Meng) заявил следующее: «Мы все еще изучаем новые технологии, которые, возможно, будут использованы в различных моделях».

В будущем компания GWM планирует создать больше моделей с использованием новых источников энергии на основе гибридных технологий и интеллектуальной платформы, предоставляя клиентам по всему миру более интеллектуальные и высококачественные возможности вождения.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1951713/GWM_Hybrid_SUV_WEY_Coffee_01_Earns_Praise.mp4

SOURCE GWM

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