Гибридный внедорожник WEY Coffee 01 компании GWM получил высокую оценку

БАОДИН (Китай), 21 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 14 ноября компания GWM провела тест-драйв автомобиля WEY Coffee 01 для прессы в Европе, вызвав всплеск интереса к использованию интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии.

В тест-драйве приняли участие журналисты самых авторитетных СМИ Европы, таких как STERN.de, auto-illustrierte, AUTONOTIZEN и ACS AUTO. Они протестировали автомобиль на автомагистралях и проселочных дорогах.

GWM Hybrid SUV WEY Coffee 01 Earns Praise

Модель WEY Coffee 01, первый внедорожник компании GWM, вышедший на европейский рынок, использует новейшие гибридные технологии и интеллектуальную платформу GWM. Во время тест-драйвов его превосходные характеристики и передовой интеллектуальный интерфейс получили множество положительных отзывов от журналистов.

Известный новостной сайт STERN.de отметил, что WEY Coffee 01 — это приятный и расслабляющий внедорожник для путешествий.

На европейском рынке модель WEY Coffee 01, оснащенная гибридной технологией GWM, имеет больше преимуществ в плане отличной производительности и высокой эффективности. Модель оснащена турбодвигателем объемом 2,0 л и двумя высокопроизводительными электромоторами, что позволяет автоматически регулировать выходную мощность в зависимости от привычек и режимов вождения владельцев.

«Силовой агрегат модели WEY Coffee 01 великолепен. Электромотор, трансмиссия и двигатель хорошо взаимодействуют друг с другом. Не было ни скачков, ни перебоев в подаче электроэнергии. При ускорении чувствуешь, что находишься в электромобиле. Cкачки или перебои в подаче электроэнергии совершенно не ощущаются», — отметил известный автомобильный журнал auto-illustrierte.

Модель WEY Coffee 01 оснащена множеством интеллектуальных конфигураций, позволяющих водителям-испытателям ощутить удобство и безопасность, которые обеспечивают передовые технологии. «Вы получаете максимум технологий за эту цену», — заявил Маркус Рутисхаузер (Markus Rutishauser), журналист специализированного автомобильного издания ACS AUTO, после тест-драйва.

Основанные на интеллектуальной платформе компании GWM технологические возможности модели WEY Coffee 01, такие как система интеллектуального голосового управления и проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности (AR-HUD), продемонстрировали участникам тест-драйва самые передовые решения.

Профессиональное автомобильное издание AUTONOTIZEN прокомментировало это событие следующим образом: «Стандартный дисплей AR-HUD модели WEY Coffee 01 может давать четкие указания в условиях интенсивного движения в столице Португалии. Его подвижные стрелки четко указывают правильный съезд с кольцевой развязки. Это лучше, чем дисплей существующих моделей VW».

Модель WEY Coffee 01 (для европейского рынка) также оснащена несколькими интеллектуальными системами помощи водителю, включая предупреждение о слепых зонах (BSW) и активный контроль полосы движения (ALC). Когда водитель собирается совершить обгон или сменить полосу движения, BSW поможет избежать столкновения в слепых зонах и обеспечит безопасное и спокойное вождение. В сентябре 2022 года эта модель набрала 94% баллов в тесте систем помощи водителю SAFETY ASSIST, проводимом Euro NCAP, европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов автомобилей.

После проведения тест-драйва команда компании GWM Europe пообщалась с журналистами, чтобы получить больше рекомендаций об автомобиле. В ходе семинара президент компании GWM Europe Генри Мэн (Henry Meng) заявил следующее: «Мы все еще изучаем новые технологии, которые, возможно, будут использованы в различных моделях».

В будущем компания GWM планирует создать больше моделей с использованием новых источников энергии на основе гибридных технологий и интеллектуальной платформы, предоставляя клиентам по всему миру более интеллектуальные и высококачественные возможности вождения.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1951713/GWM_Hybrid_SUV_WEY_Coffee_01_Earns_Praise.mp4

SOURCE GWM