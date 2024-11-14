Технология 5G-A создает воздушный мост специально для интеллектуального здравоохранения

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China Telecom

Nov 14, 2024, 14:20 ET

ПЕКИН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- В настоящее время в процессе транспортировки медицинских материалов существует два слабых места: медленное реагирование на экстренные медицинские потребности и несбалансированное распределение медицинских ресурсов.

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Согласно статистике, ежесекундно в мире в переливании крови нуждаются три человека. В Китае переливание крови требуется более чем 6 миллионам пациентов в год. Традиционная транспортировка крови, ограничиваемая дорожной обстановкой, обычно занимает много времени. Кроме того, медицинские ресурсы неравномерно распределены по городским и сельским районам, что затрудняет обращение пациентов из сельских районов за медицинской помощью в городские больницы, особенно в случае их ограниченной мобильности. Например, у жителей деревни Хунтун в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, прохождение медосмотра во второй народной больнице района Юхан занимало несколько часов.

Для решения этой проблемы больница третьего класса в провинции Чжэцзянь привлекла компанию Hangzhou Antwork Network Technology Co., Ltd., чтобы организовать транспортировку крови с использованием БПЛА. В результате многочисленных испытаний, проверок и пробных полетов был накоплен большой опыт и успешно создан воздушный канал транспортировки крови. БПЛА отличаются гибкостью, быстротой и автономностью, они не подвержены влиянию дорожных условий, и их применение играет важную роль в сфере неотложной медицинской помощи. Успех трех сторон привел к созданию первого регулярного маршрута БПЛА для экстренной доставки крови в Китае. В настоящее время в Ханчжоу организовано несколько маршрутов доставки крови и образована первая в мире система регулярной доставки крови на уровне города.

Чтобы еще больше объединить присущие БПЛА гибкость и эффективность с медицинскими услугами, компания China Telecom предложила первую в мире технологию суперконвергенции связи «воздух-земля».

  1. Интегрированная технология интеллектуального формирования луча «воздух-земля» используется для поддержки интегрированной координации луча и создания покрытия «земля-воздух», в результате чего в городских районах обеспечивается покрытие в диапазоне 3,5 ГГц на малых высотах.
  2. Новые широкоугольные интеллектуальные антенны с распределением мощности используются для создания в пригородных районах покрытия на малых высотах на основе широкого охвата в диапазоне 2,1 ГГц.

Первая в мире технология суперконвергенции связи «воздух-земля» была представлена на форуме MWC Shanghai 2024. Эта технология позволяет создать эффективную частную сеть «земля-воздух», обеспечивающую непрерывное покрытие на малых высотах.

Кроме того, службы приложений телеметрического контроля (AS), телеметрические функции (SF) и измерительные устройства базовых станций образуют высокоточную медицинскую сенсорную сеть. Сеть поддерживает такие функции, как комплексный анализ траектории БПЛА, определение геозоны и обнаружение нескольких объектов с точностью до одного метра, сопровождение медицинских каналов в воздухе в режиме реального времени.

Благодаря этим инновационным технологиям и устройствам сеть связи на малых высотах имеет высокую пропускную способность и низкую задержку, позволяя БПЛА осуществлять передачу HD-видео с разрешением 4K. Доставка медицинских ресурсов с использованием БПЛА отличается быстротой, гибкостью и не зависит от дорожных или погодных условий на земле (выдерживает ветер до 5 баллов). Эффективность транспортировки повышается на 60 %, и обеспечивается круглосуточное мгновенное реагирование на срочные запросы крови. Фактические полетные данные указывают на то, что доставляемый за один рейс объем крови достаточен для экстренных нужд одного или двух пациентов, а длительность каждого рейса транспортировки составляет лишь половину времени наземной транспортировки в одинаковых условиях, что позволяет обеспечивать «экстренное использование крови» и осуществлять «плановое пополнение запасов крови».

Эти технологии привели к увеличению числа магистралей для движения БПЛА между городами и созданию моста между центральной больницей медицинского консорциума и местными медицинскими центрами, что способствовало формированию иерархической системы диагностики и лечения. Например, пациент может оставить образец крови в местной больнице, и он будет доставлен в центр диагностики с помощью БПЛА. Результат будет готов через несколько десятков минут. Это значительно повышает эффективность предоставления медицинской помощи населению.

По данным компании Antwork, ее система планирования логистики с использованием БПЛА была полностью интегрирована с интеллектуальной медицинской платформой нескольких крупных больниц третьего класса в провинции Чжэцзянь. Эта интеграция не только образует замкнутый цикл обслуживания, но и обеспечивает гарантированные технические возможности транспортировки крови, что делает эту использующую БПЛА медицинскую практику одной из самых передовых в мире.

Сотрудничество компаний China Telecom и Antwork с больницей является исторической вехой, поскольку означает признание технологии БПЛА клиническим здравоохранением. Специализированный маршрут БПЛА повышает надежность в экстренных случаях и спасет больше жизней пациентов. Доставка медицинских ресурсов с использованием БПЛА завоевывает признание в здравоохранении. 

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