УСИЛИЯ ACI ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

ФАРМИНГТОН-ХИЛЛЗ, шт. Мичиган, 22 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- American Concrete Institute (ACI) совместно с NEU: Научно-инновационным центром ACI по углеродно-нейтральному бетону (ACI Center of Excellence for Carbon Neutral Concrete) (NEU) сделает важное заявление по вопросу устойчивого развития на конференции COP28, проходящей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты с 30 ноября по 12 декабря 2023 г. Данное заявление будет частью совместного мероприятия с Global Cement and Concrete Association (GCCA), которое пройдет в среду, 6 декабря, с 11:45 AM до 12:45 по местному времени в павильоне GCCA.

Тони Нанни (Tony Nanni), президент Американского института бетона (American Concrete Institute) и Дин Фрэнк (Dean Frank), исполнительный директор NEU поговорят о темах устойчивого развития применительно к строительным объектам и представят новое сырье, которое скоро станет доступным для строительной отрасли, использующей бетон. Посетителей конференции COP28 приглашают задержаться у павильона GCCA и посмотреть презентации.

«Устойчивое развитие стоит во главе угла во многих отраслях промышленности, но у сообщества строителей бетонных сооружений появилась прекрасная возможность фундаментального изменения того, как строятся цивилизации», — сказал президент ACI Нанни. «ACI и NEU имеют уникальную возможность работы с данными инициативами, и мы с нетерпением ждем момента, когда сможет поделиться своими знаниями и начать сотрудничество с организациями, которые разделяют наши взгляды».

Конференция участников конвенции, известная также как COP, является инициативой рамочной конвенции Организации Объединенных наций по изменению климата (UNFCCC) и проводит свою 28-ю встречу на COP28 в Дубае. Каждый год на протяжении практически трех десятилетий COP собирает страны-участницы, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата, оценить произошедшие изменения и определить круг программ и ответственных за их реализацию, чтобы замедлить рост температуры в мире.

Учрежденная в 2018 году, GCCA стремится обеспечить признание бетона как строительного материала, который следует выбирать ради устойчивого будущего и реализации сегодняшних нужд. Ассоциация прилагает максимум усилий к построению светлого, надежного и устойчивого будущего с использованием бетона. GCCA также является международным партнером ACI, поскольку обе организации проводят совместную работу над разработкой и распространением информации о бетоне, бетонных конструкциях и, в особенности, соответствии бетона принципам устойчивого развития.

Дополнительную информацию о программах ACI и участии в COP28 см. на веб-сайте: concrete.org.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Хосе Карраско (José Carrasco)

Маркетинг

p +1.248.848.3160

American Concrete Institute | Always advancing

concrete.org

Always advancing – Американский институт бетона (American Concrete Institute) является ведущим мировым учреждением в области разработки, распространения и принятия стандартов, технических ресурсов института на основе конценсус-оценки экспертов, а также образовательных, обучающих программ и программ сертификации. Штаб-квартира ACI, основанного в 1904 году, расположена во Фармингтон-Хиллз, шт. Мичиган, США. Региональный офис института находится в Дубае, ОАЭ, а учебно-методические центры – в Южной Калифорнии, Чикаго/Средний Запад США и на Северо-Востоке США. Для получения дополнительной информации посетите: concrete.org.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/811159/American_Concrete_Institute_Logo.jpg