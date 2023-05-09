Подразделение Aluminium Business Vedanta получило сертификат ASI Performance Standard

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Vedanta Aluminium

May 09, 2023, 00:58 ET

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Vedanta Limited – Aluminum Business (Vedanta Aluminium), являющаяся крупнейшим производителем алюминия в Индии, получила сертификат ASI Performance Standard V2 (2017) на своем металлургическом предприятии, расположенном в особой экономической зоне в Джарсугуде (шт. Одиша), Индия. Компания получила сертификат на производство всей первичной алюминиевой продукции в форме плашек, проволочных стержней, первичных литейных сплавов (PFA), слитков и болванок, а также ее марки низкоуглеродистых алюминиевых изделий «Restora».

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Vedanta's SEZ Aluminium Smelter at Jharsuguda (Odisha) gets ASI Certified
Vedanta's SEZ Aluminium Smelter at Jharsuguda (Odisha) gets ASI Certified

Программа ASI Certification была разработана на основе комплексного процесса согласования с участием многих заинтересованных сторон и является единственной всеобъемлющей добровольной инициативой по стандартизации устойчивого развития для алюминиевой производственно-сбытовой цепочки. Стандарт ASI Performance Standard V2 (2017) определяет экологические, социальные и управленческие принципы, и критерии с целью решения проблем устойчивого развития в производственно-сбытовой цепочке алюминия. В нем изложены 59 критериев в рамках трех составляющих устойчивого развития: окружающей среды, социального обеспечения и управления, которые охватывают ключевые вопросы, такие как биоразнообразие, трудовые права, права коренных народов и выбросы парниковых газов.

Фиона Соломон, руководитель ASI заявила следующее: «Поздравляем Vedanta Aluminium с получением сертификата ASI Performance Standard (V2) на плавильном предприятии в Джарсугуде (шт. Одиша), Индия. Компания предпринимает шаги по декарбонизации, в том числе за счет увеличения потребления возобновляемой энергии, извлечения алюминия из шлака и реализации других инициатив на уровне предприятий. Сертификация Performance Standard показывает, что Vedanta Aluminium также занимается более широкими темами в области окружающей среды. социальных вопросов и внутрикорпоративных отношений (ESG) ».

Г-н Рахул Шарма, генеральный директор Vedanta Limited – Aluminium Business, заявил следующее: «Aluminium является быстро развивающейся компанией, обладающей потенциалом для более значимого роста в мире, учитывающем принципы устойчивого развития. Уникальные свойства Aluminium делают компанию критически важной для перехода к альтернативным источникам энергии в качестве основы низкоуглеродного будущего. Сертификация ASI свидетельствует о неизменной приверженности компании к удовлетворению потребностей наших клиентов за счет ответственного производства. Являясь одним из ведущих мировых производителей алюминия, это укрепляет нашу убежденность в изучении безграничного потенциала алюминия как "металла будущего" для более экологичного будущего».

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Vedanta Limited – Aluminum Business — крупнейший производитель алюминия вИндии объемом 2,29 миллионов тонн (за финансовый 2023 год). Компания занимает 2- место в рейтинге Dow Jones Sustainability Index 2022 в алюминиевой отрасли.

Контакты для получения дополнительной информации:

Г-жа Сонал Чойтани,
специалист по внешним связям
Vedanta Limited – Aluminum Business
[email protected]
www.vedantaaluminium.com

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SOURCE Vedanta Aluminium

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