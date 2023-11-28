Отчет BlackBerry по глобальным угрозам показывает 70 % рост числа атак вредоносным ПО

Ежеквартальный аналитический отчет BlackBerry по глобальным угрозам показывает рост числа атак новым вредоносным ПО на 70 %

Главными мишенями подобных атак являются жизненно важные и прибыльные сектора финансовых услуг и здравоохранения

УОТЕРЛУ, провинция ОНТАРИО, Канада, 28 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) опубликовала сегодня свой последний Ежеквартальный аналитический отчет по глобальным угрозам, который показывает 70-процентный рост числа атак новым вредоносным ПО, который обнаружили системы кибербезопасности BlackBerry на базе ИИ. При 26 кибератаках в минуту это свидетельствует о диверсифицированных инструментах и атаках со стороны профессиональных злоумышленников, а также о том, что они нацелены на важные сектора экономики или финансово привлекательные отрасли.

«Злоумышленники работают с невиданным ранее усердием над расширением спектра и объема кибератак», – заявил Измаил Валенсуэла (Ismael Valenzuela), вице-президент подразделения по Расследованиям и исследованиям угроз компании BlackBerry. «Растущее число новых атак, направленных на целые нации и отрасли промышленности, демонстрирует влияние макроэкономического климата на кибербезопасность. Тем не менее несмотря на то, что множится число и разнообразие угроз, наши возможности по защите от них с использованием передовых технологий, которые способны предугадывать и предотвращать атаки, растут прямо пропорционально».

Ключевые темы из последнего аналитического отчета BlackBerry по глобальным угрозам за три месяца с июня по август, включают:

Продолжение роста числа кибератак в минуту. BlackBerry остановила свыше 3,3 млн. атак, приблизительно 26 атак и 2,9 уникальных образца вредоносного ПО в минуту.

BlackBerry остановила свыше 3,3 млн. атак, приблизительно 26 атак и 2,9 уникальных образца вредоносного ПО в минуту. Финансовый сектор и отрасль здравоохранения являются самыми атакуемыми секторами экономики. В этом квартале финансовый сектор подвергался атакам чаще, чем другие сектора, второе место занимает отрасль здравоохранения. Особо ценные данные и возможности сбоя в предоставлении жизненно важных услуг делают эти отрасли основной мишенью эффективных и прибыльных атак.

В этом квартале финансовый сектор подвергался атакам чаще, чем другие сектора, второе место занимает отрасль здравоохранения. Особо ценные данные и возможности сбоя в предоставлении жизненно важных услуг делают эти отрасли основной мишенью эффективных и прибыльных атак. Группы вирусов-вымогателей делают стандартной практикой двойное вымогательство. Такие группы вирусов-вымогателей как LockBit, Cl0p, Cuba и ALPHV все в большей степени используют практику двойного вымогательства в качестве страховки атак, по мере того как организации по всему миру улучшают стратегии резервного копирования своих данных.

Такие группы вирусов-вымогателей как LockBit, Cl0p, и ALPHV все в большей степени используют практику двойного вымогательства в качестве страховки атак, по мере того как организации по всему миру улучшают стратегии резервного копирования своих данных. Австралия и Соединенные Штаты Америки столкнулись с самым большим ростом атак в государственном секторе экономики. В этом квартале атаки на государственный сектор этих стран выросли более, чем на 50 %. ИИ Cylance® от BlackBerry предотвратил большую часть кибератак по всей территории США, в Канаде, Японии, Перу и Индии. Самое уникальное вредоносное ПО использовалось в США, затем в Японии, Южной Корее, Индии и Канаде.

Скачайте копию аналитического отчета BlackBerry по глобальным угрозам на сайте компании: BlackBerry.com, а также зарегистрируйтесь на наш вебинар Global Threat Intelligence Report Deep Dive, который пройдет 6 декабря, чтобы узнать еще больше.

О BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) предоставляет программное обеспечение и услуги в области информационной безопасности компаниям и правительствам по всему миру. Компания обеспечивает безопасность свыше 500 млн. рабочих станций, включая 235 млн. транспортных средств. Компания, базирующаяся в Уотерлу, провинция Онтарио, Канада, использует технологию ИИ и машинное обучение для разработки инновационных решений в областях кибербезопасности, техники безопасности и защиты персональных данных. Компания является одним из лидеров в области администрирования рабочих станций, безопасности рабочих станций, шифрования и встроенных систем. Миссия BlackBerry очевидна - обеспечивать безопасность «подключенного» будущего, которому вы можете доверять.

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