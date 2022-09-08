《波士頓環球報》雲集舉足輕重的思想領袖在「2022 年環球峰會：下一個波士頓」上探討當今的關鍵問題

David Ortiz 、 Sam Waterston 、 Jamie Dimon 、國會女議員 Ayanna Pressley 及 Katherine Clark 、 Ashish Jha 博士、市長 Michelle Wu 、 Ibram X. Kendi 博士及 HBO 的 Sam Jay 等傑出講者於 9 月 14-16 日舉行的會議上將《環球報》的新聞業活現眼前

現已接受報名免費參加虛擬環球峰會： http://globe.com/summit

波士頓2022年9月8日 /美通社/ -- 《波士頓環球報》(The Boston Globe) 第二屆「環球峰會」(Globe Summit) 會議將於 9 月 14 日至 16 日舉行，屆時為期三天的沉浸式虛擬體驗將雲集備受讚譽和最有影響力的星級人物。主題講者將與《環球報》記者一起討論波士頓和世界今天面臨的重要議題，包括醫療保健、可持續發展、政治、創新、教育、公平、生活方式、體育和媒體。峰會旨在圍繞主題「下一個波士頓」(The Next Boston) 激發變革的想法，公眾可免費參加。

環球峰會的獨家對話來自各行各業的全國公認思想領袖，包括演員和 Oceana 董事會主席 Sam Waterston、摩根大通主席兼 CEO Jamie Dimon、白宮 2019 冠狀病毒病回應協調員 Ashish Jha 醫學博士（公共衛生碩士）、國會女議員 Ayanna Pressley (MA-07)、美國眾議院助理議長 Katherine Clark（麻省民主黨）、美國麻省地區檢察官 Rachael S. Rollins、波士頓市長 Michelle Wu、Flagship Pioneering 創辦人兼行政總裁 Noubar Afeyan、The Emancipator 聯合創辦人兼 BU Center for Antiracist Research 創始董事 Ibram X. Kendi 博士、HBO 的《PAUSE with Sam Jay》漫畫及創作者 Sam Jay、波士頓紅襪傳奇人物和名人堂成員 David Ortiz 等。

Boston Globe Media 活動和贊助副總裁 Erika Hale Smith 表示：「我們很高興歡迎各位令人難以置信的領導者、專家、教育工作者和創新者來探索當今社區面臨的一些最重要的問題。秉承去年首屆環球峰會取得的成功，我們策劃了一系列迎接未來、發人深省的會議，包括創業和技術、氣候、醫療保健、教育、生活方式等話題。我們相信，這些討論將為我們的城市打造一個更公平、創新和具抗逆力的未來方面制定可行的跟進步驟和可能的解決方案。」

環球峰會舉辦 30 多場虛擬專題討論、爐邊閒話、電影放映、讀書會等活動，將波士頓環球報屢獲殊榮的新聞擴展至版面以外。合作夥伴包括冠名贊助商 JPMorgan Chase & Co. 及支持贊助商 Mass General Brigham、Microsoft、Modern Health、Issues Management Group、Bentley University、EY 及 Rhode Island Commerce。

要查看完整的活動時間表及報名免費存取所有節目，請瀏覽 globe.com/summit。與會者可以使用 #GlobeSummit 繼續關注社交聊天。

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