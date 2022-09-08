《波士顿环球报》召集思想领袖探讨当前关键问题

David Ortiz 、 Sam Waterston 、 Jamie Dimon 、国会 议员 Ayanna Pressley 和 Katherine Clark 、 Ashish Jha 博士、 Michelle Wu 市 长、 Ibram X. Kendi 博士和 HBO 的 Sam Jay 等著名人士将在 9 月 14 日至 16 日的会 议上发言，为《波士顿环球报》的新闻报道注入活力

全球峰会的虚 拟内容提供免费注册，现已开放： http://globe.com/summit

波士顿2022年9月8日 /美通社/ --《波士顿环球报》将于9月14日至16日举行第二届年度全球峰会，届时将汇聚我们这个时代最受赞誉、最具影响力的名流人物，进行为期三天的沉浸式虚拟体验。主题演讲嘉宾将与《环球报》记者一起讨论波士顿和世界当前面临的重要问题：医疗保健、可持续性、政治、创新、教育、公平、生活方式、体育和媒体。此次峰会免费向公众开放，旨在围绕"下一个波士顿"的主题激发变革性观点。

全球峰会的独家对话邀请了多个不同行业中全国公认的思想领袖，包括演员和Oceana董事会主席Sam Waterston、JPMorgan Chase董事长兼首席执行官Jamie Dimon、白宫新冠肺炎应对协调员Ashish Jha医学博士及公共卫生硕士、国会议员Ayanna Pressley (MA-07)、美国众议院国会助理议长Katherine Clark议员（D-Mass）、美国马萨诸塞州地区检察官Rachael S. Rollins、波士顿市长Michelle Wu、Flagship Pioneering创始人兼首席执行官Noubar Afeyan、The Emancipator创始人兼首席执行官以及BU Center for Antiracist Research联合创始人 Ibram X. Kendi博士、HBO'S PAUSE with Sam Jay喜剧和创作人Sam Jay、红袜队传奇人物兼名人堂成员David Ortiz等等。

波士顿环球媒体活动和赞助副总裁Erika Hale Smith表示："我们非常高兴欢迎这些优秀的领导者、专家、教育家和创新者来探讨我们社区当前面临的一些最重要问题。在去年首届全球峰会成功的基础上，我们策划了一系列面向未来、引人深思的会议，主题涉及从创业精神和技术到气候、医疗保健、教育、生活方式等不同方面。我们相信，这些讨论将制定可行的后续措施和可能的解决方案，为我们的城市建立一个更加公平、创新和坚韧的未来。"

环球峰会将《波士顿环球报》屡获殊荣的新闻报道扩展到纸面之外，将举办30多个虚拟座谈会、炉边谈话、影片放映和读书会等活动。合作伙伴包括特约赞助商摩根大通公司、支持赞助商麻省总医院布里格姆（Mass General Brigham）、微软、现代健康（Modern Health）、Issues Management Group、本特利大学、安永和Rhode Island Commerce。

要查看完整的活动时间表并注册以免费访问所有活动，请访问globe.com/summit。参与者可以使用#GlobeSummit（全球峰会）标签随时关注社交聊天。

###

关于波士顿环球媒体合作伙伴有限责任公司

波士顿环球媒体合作伙伴有限责任公司（Boston Globe Media Partners, LLC，简称"BGMP"）是一家多媒体组织，通过多个品牌和平台提供新闻、娱乐和评论内容。BGMP通过其旗下资产提供领先的集成广告解决方案，以强大的叙事和多媒体体验将各个社区、创意和事业联系在一起。BGMP旗下产业包括《波士顿环球报》、Globe.com、Boston.com、STAT、Globe Publication Services、Globe Events和Studio/B。

联系方式：

Elevate Communications

888-729-4091

[email protected]

Boston Globe Media Group

SOURCE Boston Globe Media Group