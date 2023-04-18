Компания CATL обнародовала свой план по достижению углеродной нейтральности

ШАНХАЙ, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 18 апреля на 20 -й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности («Автосалон в Шанхае») компания CATL объявила о своих планах по достижению углеродной нейтральности в сфере своих основных операций к 2025 году, и в сфере всей производственно-сбытовой цепочки аккумуляторов к 2035 году.

«Мы в CATL считаем, что достижение углеродной нейтральности является нашей ответственностью, демонстрирует наши способности и открывает больше возможностей», — заявил секретарь совета директоров компании CATL Цзян Ли (Jiang Li) во время презентации стратегии по достижению углеродной нейтральности компании, которая проводится в первый день автомобильной выставки в Шанхае. В 2022 году объем продаж литий-ионных аккумуляторов CATL вырос до 289 ГВт·ч, и по данным SNE Research, на компанию приходилось 43,4% и 37% мирового рынка в сфере поставок аккумуляторных батарей и аккумуляторов для электромобилей соответственно. Следовательно, план CATL по переходу к углеродной нейтральности является самым масштабным в отрасли литий-ионных аккумуляторов.

Для достижения нулевого уровня выбросов углерода компания CATL при поддержке своих четырех инновационных систем будет сокращать выбросы углерода в пяти ключевых звеньях, а именно в горнодобывающей промышленности, сыпучем сырье, материалах для аккумуляторов, производстве элементов и аккумуляторных системах. Между тем, CATL активно продвигает программу CREDIT в своей цепочке поставок. CREDIT представляет собой запущенную компанией CATL программу проверки прозрачности экологически безопасной производственно-сбытовой цепочки, которая включает в себя механизм управления устойчивым развитием, кодекс деловой этики, охрану окружающей среды, трудовую практику и ответственные закупки. CATL рассчитывает использовать данную программу, чтобы повышать осведомленность среди своих партнеров по цепочке поставок касательно устойчивого развития и помогать им изучать его возможности.

На автомобильной выставке в Шанхае в этом году компания CATL также предоставила подробную информацию о паспорте аккумуляторной батареи, который представляет собой цифровой двойник физической батареи и содержит такую информацию, как тип батареи, сырье, характеристики ESG и данные о цепочке поставок. Паспорт аккумуляторной батареи — это пилотная программа, которая была запущена ассоциацией Global Battery Alliance. В будущем потребители смогут увидеть различную информацию о батарее, отсканировав QR-код в ее паспорте, и таким образом получить необходимые данные при выборе батарей, которые являются экологически безопасными и способствуют переходу к низкому уровню выбросов углерода. В качестве члена нового совета директоров ассоциации Global Battery Alliance, компания CATL будет принимать активное участие в разработке и совершенствовании нормативов, касающихся паспорта аккумуляторной батареи, чтобы внеси свой вклад в прозрачность отраслевой цепочки поставок, управление прослеживаемостью жизненного цикла аккумуляторов и их утилизации.

В последние годы компания CATL неустанно стремится к достижению целей в области «зеленого» развития. В 2019 году она занимала лидирующие позиции в отрасли по отслеживанию сырья с помощью технологии блокчейн. В 2021 году ее завод в городе Ибинь стал первым в отрасли заводом по производству батарей с нулевым уровнем выбросов углерода, а в 2022 году получил сертификат углеродной нейтральности. В 2022 году компания CATL способствовала реализации более 400 проектов по энергосбережению, что позволило избежать в общей сложности 450 000 тонн выбросов углерода и увеличить долю использования экологически чистой электроэнергии до 26,6%. Благодаря ряду технологических инноваций и накопленному опыту компания CATL не только оснастила себя средствами для достижения конкурентного преимущества в сфере углеродной нейтральности в своей стране и за рубежом, но и способствовала оживлению высококачественного развития отрасли.

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SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited